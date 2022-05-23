Соответствие ожиданиям

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Публицист Гаспарян считает, что спецоперация на Украине проходит успешно и заданными темпами

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Публицист, журналист Армен Гаспарян

Публицист, журналист Армен Гаспарян

Нина Зотина/РИА «Новости»
СВО продолжается уже три месяца, и аналитики все чаще задаются вопросом: когда она закончится? При этом, как можно заметить, вопрос, чем именно, уже не стоит в повестке. Ответ на него был дан фактически в самом начале спецоперации, а затем неоднократно озвучивался самыми разными экспертами в тех или иных интерпретациях.

Так, в середине марта бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор счел своевременным констатировать: «Исход войны на Украине предрешен». На тот же финал указал и военный аналитик Королевского колледжа Лондона Роб Ли, отметивший, что российскими войсками «в точечном порядке и весьма эффективно выполняются поставленные задачи», а также отдельно указавший на то, что аналитики США и Британии «не могут найти объяснений, почему все развивается настолько успешно». Согласно позднее, уже в апреле, данной ветераном танковых войск ФРГ Андреасом Вебером оценке, «армия РФ исполняет задачи быстрее натовских войск в пять-семь раз». А значит, спекуляции о некоей безуспешности усилий наших войск на Украине следует считать тем, чем они и являются, - спекуляциями.

В то же время, ряд наблюдателей полагает, что темпы наступления российских войск были бы выше в случае отказа от... принципов гуманизма. «Для русских с самого начала было проблемой, как продвигаться без больших разрушений и жертв среди гражданских. Путин дал очень строгий приказ, что этого нужно избегать. Проблема в том, что это замедляет продвижение», — разъяснил Дуглас Макгрегор.

Отдельно стоит отметить, что Россия, как и завещал великий Александр Суворов, воюет не числом, а умением, не выходя, очевидно, за рамки военного бюджета.

И это также не остается без внимания западных комментаторов, в том числе отдавших должное технической оснащенности ВС РФ. «У русских есть отличные средства противовоздушной обороны, особенно ближнего и малого радиуса действия. Я имею в виду системы «Тор», «Бук», «Панцирь», «Тунгуска»», - перечисляет глава отдела спецпрограмм Аэромобильного командования ВВС США Максимилиан Бремер, также назвавший артиллерию козырем русской армии. Но этим наши преимущества не исчерпываются: «Мы имеем господство в воздухе... ВСУ уже сейчас изолированы на фрагментарные соединения и части. Если кто-то выходит из городов, их тут же уничтожают», - это уже слова доктора военных наук Константина Сивкова.

Вероятно, поэтому военно-политическое руководство России уверено в возможностях ВС РФ и сохраняет ограниченный характер спецоперации, не прибегая даже к ограниченной мобилизации. О том, что последняя сегодня избыточна, говорят и эксперты. Например, Константин Сивков полагает следующее: у России есть возможности завершить СВО своими силами, без привлечения резерва.

Уже сейчас глубина продвижения российских войск впечатляет. «Помимо ЛДНР (каждая из республик площадью с Крым) мы взяли под контроль всю Херсонскую область, 1/4 Харьковской области, 1/6 часть Николаевской области и 5/6 Запорожской области. Хороший такой «минимум» площадью 110 тыс. км2 и населением 8 млн. Это почти как 5 Крымов, 20% всей Украины», — перечисляет политобозреватель Петр Скоробогатый.

Неудивительно, что при отсутствии каких-либо успехов на фронте Украина и ее западные союзники пытаются воздействовать на Россию, ее население и руководство информационно.

В частности, через «вбросы» о тяжелой болезни и даже увольнении главы Минобороны РФ, а также об отстранении и ранении - да-да, именно в таком порядке - начальника Генштаба. Были замечены аналогичные атаки на других государственных руководителей и членов их семей. Что характерно, активную роль в дезинформационной работе принимают отечественные несистемные оппозиционеры, в частности, называющие Россию «фашистским государством». Не исключено, одна из задач кураторов данной информационной агрессии является повышение градуса противостояния Москвы и Киева с превращением спецоперации в тотальную войну на взаимное уничтожение.

К сожалению, ряд лидеров мнения, имеющих влияние на патриотично настроенную аудиторию, уже пал жертвой данных манипуляций и прямо высказывает недовольство темпами спецоперации, чуть ли не призывая к ковровым бомбежкам пока еще не освобожденных территорий, то есть - к отказу от гуманитарных аспектов. В результате сама общественность начинает выражать недовольство ходом СВО, хотя подобные настроения в тылу вряд ли позитивно сказываются на боевом духе нашей армии. А ведь именно от последней и зависит ответ на вопрос: когда закончится спецоперация.

Автор - российский журналист и радиоведущий, блогер, писатель, публицист, общественный деятель

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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