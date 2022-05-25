«К концу года ключевая ставка может опуститься до 9-10% годовых»

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, как может измениться ключевая ставка после внеочередного заседания Банка России 26 мая.

Мы ожидаем, что Банк России на внеочередном заседании 26 мая будет выбирать между снижением ключевой ставки на 200 или 300 б.п., до 11-12% годовых. Учитывая внеплановый характер решения, мы склоняемся к тому, что ЦБ, как и на двух предыдущих заседаниях, выберет шаг в 300 б.п. и снизит ставку до 11% годовых.

В пользу резкого смягчения монетарной политики выступают замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, стремительное укрепление рубля, спад кредитования и экономической активности.

С момента последнего заседания ЦБ 29 апреля курс рубля укрепился к доллару на 21%, с 71 до 56. Укрепление рубля помогает снизить стоимость импортных товаров и замедлить инфляцию, которая в последние две недели вернулась к сезонной норме. Росстат сообщил, что недельная инфляция к 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее. В ближайшие недели не исключена недельная дефляция.

Банк России сообщил о том, что благодаря укреплению рубля инфляционные ожидания населения в мае снизились до 11,5% с 12,5% в апреле и вернулись к значениям мая предыдущего года.

В то же время укрепление рубля невыгодно для бюджета РФ и экспортеров. В начале недели в Минэкономразвития сообщили, что «сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях» и дальнейшей адаптации курса к новым экономическим реалиям должно способствовать снижение ключевой ставки Центробанка.

В начале июня заканчиваются трехмесячные депозиты в банках, которые выдавались по ставкам 20+. Снижение ключевой ставки позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, включая фондовый и валютный рынки.

Данные ЦБ о кредитовании за апрель показали, что выдачи ипотеки банками сократились в 3,2 раза, потребительское кредитование сократилось второй месяц подряд (-1,8%), корпоративный портфель банков практически не изменился.

Ожидаем, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов – вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

Полагаем, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году. Полагаем, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 9-10% годовых.

Автор - главный аналитик Совкомбанка.

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