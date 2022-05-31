Обыкновенная капитуляция

По странному совпадению, исторический выигрыш футбольным «Спартаком» Кубка России 29 мая этого года (шутка ли, последний раз «Спартак» выигрывал Кубок в 2003 г.) сопровождался не менее странным заявлением владельца клуба Леонида Федуна о перспективах добычи нефти в России.

Через несколько часов после победы СМИ начали тиражировать мнение Федуна, что на фоне обсуждения эмбарго на российскую нефть нужно снизить ее добычу на 20–30%, до 7–8 млн барр. в сутки. «Что лучше, – вопрошал Федун, – продавать 10 баррелей сырца по $50 или семь, но по $80?».

Высказывание в стиле «лучше быть здоровым и богатым» – лучше продавать не семь, а 10 баррелей, и не по $80, а по $120. Тезис для бизнесмена такого уровня смешной и удивительный. Но это только на первый взгляд.

Первое, что пришло на ум после той реплики – неужели Федун в открытую призывает российские компании к потере рынков сбыта? И этом при том, что в апреле этого года экспорт нефти из России вырос с 3,3 млн барр. /сутки в марте до 3,6 млн барр. /сутки.

Причем, рост экспортных доходов был обеспечен за счет увеличения поставок как в Индию, так и в Турцию и страны ЕС.

Да, наша нефть продается в азиатский регион с дисконтом (Bloomberg считает, что скидка доходит до $34 по сравнению с Brent, но оставим это измышление на его совести), однако это временно, до окончания активной фазы СВО.

Главная задача сейчас – не столько пополнять казну, с ней все в порядке – профицит по итогам первых четырех месяцев превысил 1 трлн руб., сколько сохранить те самые рынки сбыта, о которых говорилось выше. И продолжать поставлять нефть на НПЗ, технологически «заточенные» под нашу Urals.

К слову, ровно по такой же, «дисконтной», схеме действуют саудиты, когда хотят завоевать новую площадку для реализации. И еще одно соображение: каким будет дисконт, когда СВО выполнит поставленные задачи, обстановка вокруг России нормализуется, но мы те рынки, по «совету» Федуна, потеряем?

Вторая мысль после прочтения «откровения» была несколько витиеватой: а не хочет ли Федун столь топорным способом прикрыть собственные неудачи в управлении «Лукойлом»?

Вечное окешивание (просите, выплата «рекордных» дивидендов себе любимым) привело к сокращению инвестпрограмм и изнашиванию основных фондов. В производство «Лукойл» не вкладывался, постоянно максимизируя дивиденды.

Такая стратегия, в свою очередь, рикошетила на снижение добычи. Что, впрочем, не сильно отражалось на выручке (и дивидендах), поскольку валовой доход зависит не только от объема, но и от цены.

Следующее предположение. До 40% перерабатывающих активов «Лукойла» расположены в Европе. Нет ли в словах Федуна попытки задобрить европейских нефтегазовых гигантов, чтобы их лоббисты похлопотали за Леонида и его гражданскую супругу Зарему?

Той, как пишут, якобы до смерти надоела российская явь, и она страсть как хочет перебраться в Европу, где капиталы ее сожителя обеспечат безбедное существование не только ей с детьми, но и поколениям вперед. Да и «Спартак» переходит от Федуна в оперативное управление «Лукойла», а Федун с Алекперовым уже отошли от решения текущих вопросов компании.

Наконец, есть в словах Федуна о сокращении добычи нефти что-то экзистенциальное. Федун по образованию «политрабочий», в конце 80-х переквалифицировавшийся в военного социолога. Если бы не судьбоносная встреча с Алекперовым, он сейчас был бы военным пенсионером, подрабатывал в охране и писал статьи о путях социологической науки.

Однако Федун – не охранник, а долларовый миллиардер.

Сегодня, конечно, нужны несколько иные компетенции, чем те, что есть у Федуна. Вот он и уходит, напоследок обнажая истинную сущность человека, для которого своя рубашка ближе к телу.

Автор — доктор экономических наук, профессор.

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