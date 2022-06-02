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Спецоперация РФ на Украине: чем удивлены стратеги НАТО

Российская операция по демилитаризации Украины оказалась сюрпризом для Пентагона

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Военный кинолог с собакой патрулируют разминированный пляж в Херсонской области

Военный кинолог с собакой патрулируют разминированный пляж в Херсонской области

РИА «Новости»
Российская операция по денацификации и демилитаризации Украины пошла не так, как предполагали эксперты из Пентагона и НАТО. И этот факт стал для них неприятным событием. Главное, в чем просчитались западные стратеги, это их уверенность в том, что Москва запланировала блицкриг. Если посмотреть на карты со стрелками, которые они рисовали, пытаясь предугадать действия российских военных, то замысел Владимира Путина очевиден: Россия вторгается на Украину и раскатывает все в тонкий блин своей военной машиной, не считаясь с потерями и разрушениями.

Но все оказалось не так.

Шаблоны в западных штабах отчетливо затрещали. Русские не стали вводить войска в крупные города Украины (исключение — Мариуполь, имеющий двойное значение для целостности территории ДНР и сухопутной деблокады Крыма), а провели ряд отвлекающих операций под Киевом и Харьковом.

Компактным соединениям группировки V удалось «ухватить за пояс» и заблокировать превосходящие силы ВСУ, лишив их возможности перебрасывать подкрепления на донецко-луганский фронт. При этом российские войска действовали максимально осторожно, нанося точечные удары по скоплениям боевиков ВСУ и военной инфраструктуре.

В целом необходимо подчеркнуть, что Вооруженные Силы России проводят спецоперацию ограниченными силами и воздействием. Это не полномасштабная война. В случае войны Украина давно была бы разрушена. Но зачем это нужно России, если большая часть Украины — это наши исторические территории, на которых живут в своем большинстве наши люди?

Народу Украины дан четкий сигнал: России вы не враги и никогда не будете, наши военные не воюют с мирными жителями, не наносят удары по гражданским объектам и не прячутся в городской застройке за «живым щитом». Наш враг — нацистский режим, грабящий и насилующий народ и землю Украины. И только он.

«Операция Z» разительно отличалась от тактики выжженной земли, которую применяли западные «цивилизаторы» во всех вооруженных конфликтах, вспыхнувших после Второй Мировой войны. В Корее, во Вьетнаме, в Югославии, Ираке, Сирии и Ливии американцы и их союзники вели боевые действия с полным пренебрежением к жизни мирного населения, с применением опасных дефолиантов, фосфорных мин и снарядов, артиллерийскими и ракетными ударами по площадям.

Примеры последних лет— американские «гуманитарные ковровые бомбардировки» иракского Мосула и сирийской Ракки, превращенных авиацией США в руины и кладбища.

Российские высокоточные удары по инфраструктуре противника отличает совершенно другой подход: на территории бывшей Украины пытаются сохранить производственные мощности, достаточные для послевоенной реконструкции. И даже прошлогодний урожай зерновых, вокруг которого сегодня ломается столько копий, должен быть сохранен, чтобы предотвратить голод и лишения в ближайшем будущем.

Особый подход, аккуратность и осторожность при ведении боевых действий российскими военными не могли остаться незамеченными местным населением.

Отношение жителей освобожденных районов к ВС РФ стало быстро меняться с отрицательно-настороженного на позитивное. Российская армия принесла мир и спокойствие измученным украинским гражданам. Это ощущают и в Киеве, в связи с чем ВСУ и Нацгвардии регулярно отдаются приказы о ракетно-артиллерийских обстрелах украинских городов и сел, а также о проведении актов террора против нелояльного киевскому режиму населения.

Но это уже не изменить. Главное — освобожденные люди вспомнили, как это — жить, не боясь репрессий за родной язык и родную веру. Вспомнили и больше не хотят забывать. Следует также вспомнить заявления военно-политического руководства России в первый день начала спецоперации: о гуманном и уважительном подходе к украинским военнопленным.

Практика показала, что группировки Z, V, O, действуя плечом к плечу с братьями из республик Донбасса, стараются, скорее, склонить противника к сдаче в плен, а не к полному его уничтожению.

Это особенно важно, учитывая, что в рядах ВСУ и терробороны появляется все больше и больше принудительно мобилизованных мужчин, не желающих воевать с русскими. Их бросают на передний край под угрозой репрессий вплоть до расстрела и использования родственников как заложников.

Решение об отмене штурмовой операции на «Азовстали» лишний раз подтвердило, что российское руководство тщательно избегает ненужных потерь всех сторон и еще более масштабных разрушений.

Результат очевиден: по сообщению руководства ДНР, у них в плену уже находятся свыше 5 тысяч бывших всушников, в ЛНР — меньше, но и там счет идет на тысячи, и, кроме того, часть военнопленных ждут окончания войны на территории России.

Медийный и психологический эффект со сдачей в плен «подземного гарнизона» «Азовстали» также сыграл свою положительную роль: не проходит и дня без новостей о сдаче в плен очередной группы противника. Ожидается, что после краха Светлодарской дуги и завершения операции по освобождению Северодонецка и Лисичанска в плен могут сдаться еще около 8 тысяч «воинов света».

Еще раньше жест доброй воли был продемонстрирован приказом об отводе российских войск от Киева.

Во-первых, с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в «матери городов русских» и создать благоприятную атмосферу для продолжения переговоров с Украиной. Во-вторых, рассматривая варианты проведения штурмовой операции, командование ВС РФ пришло к выводу о неизбежности неприемлемо больших жертв среди гражданского населения, отчего и было принято решение операцию не проводить, в связи с чем исчезла и целесообразность блокирования украинской столицы.

Как следствие в западных штабах пересмотрели свои первоначальные сценарии и теперь стремятся придать боевым действиям на Украине характер тотальной войны на уничтожение, провоцируя взаимное ожесточение сторон. Для этого используются масштабные информационные вбросы и провокации.
Острие информационных атак украинских и западных спецслужб направлено на высшее военно-политическое руководство РФ.

Достаточно вспомнить, как в марте в украинских пабликах и соцсетях разгонялись фальшивки о якобы нахождении первых лиц России «в бункере на Урале», «проблемах со здоровьем», неизбежным скорым отстранением от исполнения служебных обязанностей главы Минобороны и начальника ГШ.

Весь май украинская сторона распространяет через свою агентуру (включая российскую) «факты противоборства между ФСБ и ГРУ за контрабандные и денежные потоки», что, по сути, является проекцией коррупционной деятельности киевских силовиков и перекладыванием вины с больной головы на здоровую.

Практически все случаи упомянутых спекуляций находили отражение на информационных площадках иноагентов и несистемной оппозиции. Объектами необоснованной критики становились не только российские политики и чиновники, но и их ближайшее окружение: члены семьи, коллеги, деловые партнеры.

Дополнительным фактором напряженности информационного поля вокруг СВО являются выступления (вроде бы) лояльных официальной власти политических деятелей и лидеров общественного мнения, как правило, не имеющих достаточной компетенции и полноты информации о реальном положении дел в зоне боевых действий. Из совсем свежего: выступление группы депутатов от КПРФ Приморского заксобрания против проведения СВО.

Все эти «инициативники» выступают с нереалистичными и завышенными требованиями. Их заявления зачастую приводят к тому, что патриотично настроенная российская аудитория начинает требовать от военного руководства дополнительного разогрева и ожесточения конфликта, а также начала «охоты на ведьм» внутри российского общества. Несложно догадаться, к какому плачевному результату могут привести хотелки таких политических и общественных «активистов».

Руководством России, военным командованием, выбран оптимальный вариант боевых действий, демонстрирующий свою высокую эффективность. Фронт ВСУ уже не прогибается, а ломается и рассыпается, приближая освобождение всей территории республик Донбасса. Спецоперация продолжается, и гибкость, осторожность, бережное отношение к человеческим жизням имеют ключевое значение для ее успешного завершения.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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