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Над пропастью во лжи: на чьей стороне рекламные сервисы бигтеха

В ОП рассказали, почему ИТ-гиганты потворствуют распространению негативного и треш-контента

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Debarchan Chatterjee/Global Look Press via ZUMA Press
Страх и ненависть в интернете – откуда они берутся и как распространяются? Зачастую это результат того, что офлайн-пространство ассоциируется с возможностью анонимности, а также жаждой лайков и просмотров. Схема давняя и работает, как часы: кто-то публикует ролик или пост сомнительного содержания, затем деструктивный контент распространяется по сети и подхватывается алгоритмом, который рекомендует его всем без разбора. Этический аспект не важен, главное – просмотры и деньги.

Негативный и треш-контент, как правило, набирает много просмотров в значительно короткие сроки. Причина проста – он вызывает противоречивые и интенсивные эмоции, которыми часто хочется поделиться со знакомыми. В условиях масштабного антироссийского информационного давления вопрос создания и массового распространения деструктивного контента и дезинформации в сети требует особого внимания.
 
По данным Лиги безопасного интернета, с 24 февраля этого года в социальных сетях и СМИ распространено 10,4 млн фейков о специальной военной операции (СВО), действиях российских военнослужащих и потерях, о России и россиянах. По данным Роскомнадзора, удалено 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой, аудитория которых превышала 202 млн пользователей. Подобные противоправные материалы не только публикуются бигтехом, но намеренно распространяются и выводятся в топ благодаря рекомендательным алгоритмам соцсетей.
 
Последствия такого бесконтрольного распространения деструктива могут быть самыми разными: от провоцирования массовой паники среди населения до буллинга отдельных людей.

Как это взаимосвязано? Дело в том, что деструктивный и зачастую фейковый контент, попадая в информационное пространство, способен нанести заметный ущерб и испортить жизнь невиновным людям, даже если позже новость опровергается. За примерами далеко ходить не нужно.
 
В конце 2021 года мужчина устроил стрельбу в московском МФЦ, в результате которой погибли несколько человек. Вскоре после инцидента журналисты и онлайн-медиа начали с рекордной скоростью распространять фотографию предполагаемого преступника, однако человек на фото не имел никакого отношения к трагедии. По ошибке в интернет просочилась не фотография убийцы, а его полного тезки. Результат – невиновного человека и его родственников стали засыпать проклятиями и угрозами.
 
Сегодня с распространением масштабной антироссийской пропаганды стать жертвой кибербуллинга рискуют многие россияне.

Так, в апреле этого года произошел вопиющий случай – украинские пользователи затравили в соцсетях россиянина Ивана Сизых из-за фотографий из армии пятилетней давности. Мужчина получил более сотни сообщений с обвинениями в убийствах и насилии над детьми. Парадокс состоит еще и в том, что Иван никогда не был в Украине.
 
Почему же так происходит? Почему невинные люди становятся жертвами онлайн-травли? Ответ кроется в механизмах соцсетей, их алгоритмах выдачи и политике ИТ-гигантов. Примеров, когда фейковый и деструктивный контент о России не только не удаляется, но и открыто продвигается, достаточно.
 
Так, в марте этого года Meta (признана экстремистской организацией)* официально разрешила призывы к насилию против россиян на своих платформах Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*. Иными словами, подобные материалы не только не удалялись с платформы, но и могли абсолютно легально продвигаться и выводиться в рекомендации.
 
Свою репутацию успел запятнать и YouTube.

Видеохостинг активно используется для антироссийской пропаганды и оставляет в свободном доступе такие материалы, как видеозаписи тренировок нацформирований и убийств российских военнослужащих. 18 марта этого года Роскомнадзор потребовал прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке, однако YouTube до сих пор бездействует, продолжая поддерживать навязанную ему повестку в чужих интересах.
 
За последние несколько месяцев антироссийская информационная повестка иностранных ресурсов образовала опасный тандем с рекомендательными алгоритмами. Как известно, рексервисы необходимы для удержания внимания аудитории. Логика проста - чем более интересный контент предлагается пользователям, тем дольше она остается на площадке. Это повышает просмотры рекламы и, соответственно, доходы соцсети. В результате в топ стали выходить именно фейки, треш и скандальные материалы антироссийской направленности. Как итог, после просмотра безобидных мультиков YouTube может порекомендовать нашим детям различные видео с убийствами и жестокостью.
 
Что нам остается в такой ситуации?

Требовать от платформ прозрачности алгоритмов, чтобы пользователь понимал, как и на основе каких механик строится рекомендательная выдача. К слову, такие идеи звучат и за рубежом. Недавно известный миллиардер Илон Маск заявил о необходимости открыть алгоритм Twitter, чтобы любой пользователь мог видеть, как делался выбор, и не было никаких закулисных манипуляций через алгоритмы или вручную.
 
Показательнее всего тот факт, что россияне сами желают знать и понимать, что и как им выдает соцсеть, а также иметь возможность отказаться от таких «советов». Согласно опросу Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), проведенному в конце прошлого года, 74% россиян хотели бы иметь возможность отключать рекомендательные механизмы
 
К слову, подобные инициативы в России уже есть. Сейчас они находятся на финальном этапе доработки. Законопроект о рекомендательных сервисах коснется наиболее чувствительных сегментов с точки зрения потенциального использования сервисов в целях распространения деструктива и дезинформации. Как неоднократно подчеркивал создатель законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин, основными целями станут возможность отключения рекомендательных алгоритмов и их полная прозрачность. При этом никакого посягательства на технологическую тайну документ в себе не несет.

Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета.
 
* Instagram и Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской; сервисы запрещены в РФ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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