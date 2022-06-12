12 июня: искусственно созданный праздник наконец-то обрёл смысл

12 июня – День России, и с самого утра то тут, то там, но в одном канале, то в другом, то на одной сцене, то на второй или третьей от разных совершенно людей как-то очень искренне, с каким-то светлым удивлением или даже озарением зазвучало: «С Троицей и Днём России!», «С Днём России! И со Святой Троицей!» И от обнаружения это внезапного, казалось бы, совпадения тихо, постепенно, но с течением дня – гораздо более уверенно, вдруг сформировалось чёткое, прочувствованное понимание: вот ровно сегодня, прямо сейчас, 12 июня 2022 года, а не 30 лет назад, появился настоящий праздник День России. И это не день рождения страны, это и не одной страны день, потому что Россия – больше чем страна. Она и тут, и там, и в том, и в этом. Как Троица – едина в разных ипостасях.

Праздник этот – День России – и раньше был хорошим, в общем-то, правильным, необходимым, но вот история у него сложилась, мягко говоря, неоднозначная, да выбор даты – откровенно сомнителен. Дата 12 июня отсылает к событиям 1990 года, когда в этот день на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Решение по форме сепаратистское, а по содержанию – антирусское. Но это событие прекрасно иллюстрирует тенденции того времени: политическая конъюнктура отметала не только культурную и историческую логику, но и здравый смысл.

Ельцин, горизонт планирования которого в ту пору заканчивался целью достижения власти любой ценой, через год – 12 июня 1991 года – выиграл президентские выборы РСФСР, а к концу лета того же года добил СССР, обрушив его до уровня РФ. Ещё через год – в 1992 году первые отметили День России.

Все эти годы правильнее было так и называть этот праздник – День Российской Федерации. Если хотите – День отказа Российской Федерации от России. День Федерации без России или не считая её.

Декларация независимости государствообразующего субъекта, а именно такой была РСФСР для Советского Союза с культурной и исторической точек зрения, вообще нонсенс для мировой истории. Ведь это русские столетиями собирали народы и народности в единое пространство, принося им цивилизацию и защищая от внешних врагов, а в 1990 году сами же русские отказались от этого единого пространства, провозгласив себя независимыми от него.

Надо сказать, что соседствующие с русским народом национальности всегда стремились в пространство Русской цивилизации потому, что только она могла защитить их жизни и сохранить их самобытность. И вдруг на излёте 20-го века и нескольких столетий совместного развития русские сами отказываются от своей цивилизаторской миссии. Именно так необходимо смотреть на события 1990 года и корни праздника 12 июня: как будто родители провозгласили себя независимыми от своих детей. Неудивительно, что в некоторых наших бывших республиках существует русофобия – это обида младшего на то, что старший в одночасье из родного гнезда вытолкнул его в гущу геополитической борьбы, оставив один на один с беспощадными жерновами истории.

Но в 2022 году великий праздник День России, который несомненно должен быть и будет, даже 12 июня приобретает совершенно другое значение.

Это уже не торжество беспечного родителя, это торжество единства возвращающейся Русской цивилизации. И вот как раз это осознание проявилось благодаря яркому, показательному символу – празднику Святой Троицы. Ведь Троица в православии – главный символ единства мира, бытия и Бога, который и сам един в трёх ипостасях: Бог-Отец, Бог-Сын, и Бог-Святой Дух.

Но Бог не только един в трёх ипостасях, Он един в мире для всех людей, независимо от его аутентичных имён в разных религиях. И в этом сила традиционных ценностей. В этом исторический потенциал Русской цивилизации. Мы можем быть разными: отправлять разные религиозные культы, иметь разную внешность, но мы говорим и думаем на русском языке, и это наш главный культурный код.

Вот с каким чувством проснулись сегодня люди – чувством того, что Россия снова встаёт на защиту Русской цивилизации, снова готова принять в своё культурное, историческое и политическое лоно всех её носителей. Десять лет русские были брошены на произвол судьбы, двадцать лет Россия собиралась с силами и духом, запрягала коней. Тридцать лет русские были гонимы на своей земли. И вот когда самопровозглашённая «цивилизованная» часть мира зашла дальше некуда в отказе нам быть самими собой, и мы сами уже поверили, что мы – это не мы, русские вернулись.

Вернулись, чтобы отмечать День России – уже не важно, 12 июня или в другой день. Настоящий День России – это когда триколор в Мелитополе, это когда русские песни на Донбассе, это когда женщина в Херсоне, получая паспорт гражданки Российской Федерации, говорит: «Слава Богу! Я русская!» Вернулись, чтобы этот праздник могли отмечать, как государственный, везде где этого хотят.

Случайность, – скажет кто-то про День России в день Святой Троицы – тот, кто не видит Бога за совпадением. Не чувствую я никакого особого Дня России в этом году, – будет утверждать другой. Только вот и Бога не все чувствуют. А он – везде.

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