Льготы для ИТ: что дают, кому положены и как получить

Государственная поддержка вызвала бум на российском рынке ИТ. С 2021 года количество аккредитованных компаний выросло в семь раз – с 4 до 28 тысяч. И как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, к концу 2022 года цифра достигнет отметки в 35 тысяч.

Смотрите на меры поддержки и думаете: «А не создать ли ИТ-компанию»? Уже создали, но не вполне понимаете условия и особенности предоставления льгот? Работаете в ИТ и хотите узнать, что вам положено? Постараюсь ответить на ваши вопросы и разъяснить все просто, понятно и структурированно.

Для нужд повествования предположим, что вы – предприниматель в самом начале пути: компании либо нет, либо она есть, но пока не включена в реестр. Если вы уже зарегистрировались как ИТ-компания или работаете в такой организации, можете сразу переходить к части про льготы.

Регистрация

Первый и самый главный шаг – зарегистрировать юридическое лицо так, чтобы соответствовать требованиям Минцифры РФ по включению в реестр ИТ-организаций. Без аккредитации претендовать на льготы не сможете ни вы, ни ваши сотрудники.

При регистрации вам понадобится указать основной и дополнительные коды ОКВЭД – общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Другими словами, сообщить государству, чем вы планируете заниматься. Особенно внимательно отнеситесь к выбору основного кода – по нему будут считать ставки взносов и проверять виды налогообложения. Набор кодов не выбирается раз и навсегда: потом их можно менять, добавлять и убирать.

Организационно-правовая форма (ИП, ООО и т.д.) вашего юрлица значения не имеет, равно как и форма собственности (частная, муниципальная и т.д.). Регистрировать компанию нужно в России.

По сути, для включения в реестр требование одно: наличие одного из нужных кодов ОКВЭД в выписке из ЕГРЮЛ, которая поступит в Минцифры автоматически после подачи заявления на Госуслугах. Сейчас в список входит 7 кодов, но министерство планирует расширять его дальше – не забывайте следить за новостями.

На момент выхода материала список кодов ОКВЭД такой:

62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 – деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62.02.1 – деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;

62.02.4 – деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;

62.03.13 – деятельность по сопровождению компьютерных систем;

62.09 – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

63.11.1 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Зарегистрировали компанию с нужными кодами ОКВЭД или добавили к уже существующему списку? Смело подавайте заявление на Госуслугах от имени вашего юридического лица и ждите решения – оно будет принято в течение 1 рабочего дня.

Если вы не создаете компанию с нуля, а хотите «превратиться» в ИТ-компанию для получения льгот или выделить это направление в отдельную организацию, то это не будет считаться неправомерным, если вы не нарушаете закон – например, ведете фиктивную деятельность или искажаете подаваемые сведения.

Льготы для организаций

Список мер поддержки выглядит заманчиво, однако не все предоставляется только за счет включения в реестр – есть и дополнительные требования.

Начнем со льготы, касающейся страховых взносов. Большинство обычных компаний обязательно платят за каждого сотрудника 22% на пенсионное страхование, еще 5,1% на медицинское страхование и 2,9% на социальное страхование. Всего – 30%. Отчисления в ФСС по травматизму учитывать не будем – вряд ли сумма в вашем случае будет существенной.

Для ИТ-компаний ситуация меняется. Сумма на пенсионное страхование уменьшается до 6%, на социальное – до 1,5%, на медицинское – до 0,1%. Всего – 7,6%. Но как это работает на практике?

Предположим, оклад сотрудника – 100 000 рублей. После вычета НДФЛ 13% он получает 87 тысяч, и на этом для него начисление зарплаты заканчивается. Для вас же все только начинается: вы должны заплатить 22 000 рублей пенсионных отчислений, 5100 рублей медицинских и 2900 рублей социальных. Таким образом, на этого сотрудника вам нужно выделять не 100 000 в месяц, а 130 000. Но если вы – ИТ-компания, все меняется, и 30 000 рублей превращаются в 7 600.

Вторая льгота – нулевой налог на прибыль. В большинстве случаев основная ставка налога составляет 20% на прибыль, из которых на период до 2024 года 3% идет в федеральный бюджет, 17% – в региональный. ИТ-компании полностью освобождены от уплаты этого налога до 31 декабря 2024 года.

Чтобы получить эти меры поддержки, нужно соответствовать двум условиям. Первое – среднесписочная численность работников компаний за отчетный налоговый период не должна быть ниже 7 человек. Второе – доля доходов от ИТ должна составлять не менее 90%. Виды доходов, подпадающих под определение ИТ дохода, перечислены в пункте 1.15 статьи 284 и пунктах 3,5 статьи 427 Налогового кодекса РФ. Это доход, полученный от продажи, лицензирования ПО собственной разработки, выполнения работ по разработке, адаптации, модификации ПО, от установки, тестирования или сопровождения ПО, которое было ранее разработано, адаптировано или модифицировано. В данном случае, как мы видим, виды деятельности, предусмотренные ОКВЭД, не являются определяющими.

На момент публикации материала требования такие, однако учтите, что Минцифры планирует смягчить критерии – убрать пункт про среднесписочную численность и снизить необходимую долю доходов от ИТ с 90% до 70%, а также расширить перечень видов деятельности.

Если компания не соответствует ни одному критерию, у вас остается одна льгота – право привлекать к работе иностранных высококвалифицированных специалистов в упрощенном порядке. Точное определение термина «высококвалифицированный» вы найдете в статье 13.2 федерального закона № 115-ФЗ. Вкратце, основной критерий – зарплата не ниже определенного законом уровня. Квалификацию сотрудника вы проверяете сами, на свой страх и риск.

Упрощенный порядок подразумевает, что для получения разрешения на работу для иностранного сотрудника вам нужно подать в МВД всего три документа:

Ходатайство о привлечении такого специалиста, в котором нужно указать его уровень квалификации и сведения о компетентности;

Трудовой или гражданско-правовой договор с ним;

Письменное обязательство возместить расходы по административному выдворению или депортации, если такое произойдет.

Льготы для работников сферы ИТ

Есть два общих для всех льгот требования – компания, в которой вы работаете, должна состоять в реестре ИТ-организаций, а вы должны быть трудоустроены по трудовому договору. Если это так, то для вас есть хорошие новости – вам доступна отсрочка от армии и ипотека по ставке не выше 5%, но с учетом определенных критериев.

Начнем с отсрочки. Первое, что вам необходимо – иметь законченное высшее образование по одному или нескольким из 75 направлений подготовки. Полный перечень можно посмотреть в постановлении Правительства РФ № 490 от 28 марта 2022 года.

Помимо этого, для получения отсрочки вам нужно либо найти работу в аккредитованной организации в течение года после окончания вуза, либо уже работать в ней как минимум 11 месяцев в течение года до начала призыва.

Отметим, что об отсрочке просите не вы, а ваш работодатель. Он собирает списки специалистов и передает их через Госуслуги в Минцифры в электронном виде не позднее, чем за 50 календарных дней до начала призыва. Далее Минцифры отправляет список в Минобороны не позднее, чем за 30 дней до начала призыва, и комиссия предоставляет отсрочку на основании этого документа. Если вас увольняют, то работодатель обязан сообщить военкомату об этом в двухнедельный срок. К сожалению, постановление не уточняет, что происходит с отсрочкой, если сотрудник переходит в другую аккредитованную компанию.

В отличие от отсрочки, для льготной ипотеки по ставке до 5% годовых не нужно профильное образование – вы можете быть, например, копирайтером или дизайнером. Но есть и другие требования:

Возраст от 22 до 44 лет включительно;

Зарплата от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ, если компания находится в субъекте РФ с численностью населения более 1 миллиона человек. В остальных случаях – не ниже 100 тысяч в месяц до вычета НДФЛ.

Получать такую зарплату вы должны как минимум 3 месяца до заключения кредитного договора;

Жилье не должно быть приобретено на вторичном рынке;

Первоначальный взнос – от 15%, можно включить материнский капитал;

Срок – до 30 лет;

Оформление до 31 декабря 2024 года.

Обратите внимание – при увольнении льготная ставка будет действовать в течение 3 месяцев с этого момента. Если за это время вы не найдете работу в аккредитованной ИТ-компании, то ставка может увеличиться до уровня ключевой ставки на дату оформления кредитного договора + 2,5-4,5% к ней.

Автор — эксперт Moscow Digital School, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России