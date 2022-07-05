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Права на землю за 20 дней

Экономист Левашенко высказалась о законопроекте, предполагающем ускорение процесса предоставления земель

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ускорить для граждан и организаций процесс предоставления земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В том числе для целей индивидуального жилищного строительства. По новому закону участок земли можно получить за 20 дней. О пользе решения для россиян и особенностях законопроекта рассказала руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Правительство посчитало, что на сегодня вопрос получения права на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть более скорым для россиян. Поэтому законопроект, который в ближайшее время рассмотрит Госдума, должен сократить сроки принятия решений. Срок предварительного согласования на этапе предоставления земельных участков сократится с 30 до 20 дней. В случае, когда схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, потребуется 35 дней вместо существующих пока 45 дней. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности также сократится с 30 до 20 дней. Соответствующие изменения предлагается внести в Земельный кодекс.

Изменения в новой редакции фактически сократят сроки приватизации и предоставления земли частным лицам и организациям.

Они касаются двух больших категорий землепользователей. Первая категория кандидатов на получение земли – это частные лица, которые готовы использовать землю для собственных нужд. То есть сокращение сроков оформления земли потенциально вносит свою лепту, как минимум, в комфорт людей на сельской местности. Чем меньше бюрократических препятствий в частности, для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, фермерского хозяйства, тем лучше.

Вторая группа землепользователей, которых коснутся нововведения – это компании, использующие землю для застройки (жилищной, коммерческой, промышленной). Это важно для сроков выполнения планов комплексного развития в городах. Кроме того, изменения в Земельном кодексе повлияют на сроки принятия решений о предоставлении земли в рамках инвестиционных проектов, в том числе по контрактам в рамках государственно-частного партнерства и концессионным соглашениям.

При этом остаются вопросы, которые необходимо попутно решить. Речь о тех случаях, когда земля используется для коммерческих целей или строительства общественных объектов. Например, высокие показатели изменения площади застроенных территорий в городах обязательно должны компенсироваться за счет роста других показателей – занятости, доступности социальных объектов, улучшения экологической обстановки.

Другой важный вопрос – как новые сроки предоставления государственной и муниципальной земли соотносятся с необходимостью проведения экологической или историко-культурной экспертизы. Такие ситуации возникают довольно часто. Например, в соответствии с федеральным законом «Об экологической экспертизе» это касается объектов капитального строительства, главным образом заводов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. В ряде случаев требуется проведение общественного обсуждения проектов. А в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия» земли, где предположительно есть археологическое наследие, являются объектами историко-культурной экспертизы. Правда, одно из недавних постановлений правительства отменяет обязательность проведения такой экспертизы, если земельный участок не был ранее внесен в реестр охраняемых территорий. Законодателям важно обратить внимание на такие моменты, чтобы при облегчении бюрократических процедур не создать предпосылки для бесконтрольной застройки территорий, которые представляют собой общественное достояние России.

Надеюсь, что на эти вопросы будет найден нужный ответ и законопроект станет еще одним шагом в правильном деле оптимизации госуслуг.

Сокращение времени ответа на межведомственные запросы делает систему госуслуг более дружелюбной для пользователя. Новые нормы сократят также необоснованные временные и организационные издержки для тех, кто хочет жить и развивать бизнес на российской территории. Ведь сроки предварительного согласования предоставления земли существенно влияют и на время освоения участков, что особенно актуально, например, для строительной индустрии.

Автор — руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС.

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