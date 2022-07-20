Четыре правила безопасной видеоконференции

Вместе со взрывным ростом популярности видеоконференций, который пришелся на пандемийные ограничения 2020-21 годов, мы узнали о том, насколько сервисы ВКС могут быть уязвимыми, если их пользователи пренебрегают базовыми правилами безопасности. Несмотря на работу над ошибками как со стороны разработчиков сервисов, так и со стороны пользователей, до сих пор нередки случаи, когда незнакомцы заходят на онлайн-встречи и срывают их, а в открытом доступе продолжают появляться записи приватных видеозвонков. Если вы хотите обезопасить вашу видеоконференцию от непрошеных гостей и защитить личные и корпоративные данные, необходимо соблюдать несколько несложных правил, которые составлены совместно со специалистами компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Загружайте программы из надежных источников и не забывайте про обновления

Сервисы видеоконференций, как и любой другой софт, настоятельно рекомендуется скачивать с официального сайта разработчика программы или официального магазина приложений. Еще одна полезная привычка — регулярно обновлять ПО, чтобы у вас всегда были самые актуальные, а значит и наиболее безопасные версии программ.

Проверяйте перед звонком все, что могут увидеть и услышать ваши собеседники

Перед тем, как начать видеоконференцию, оцените, как вы и все, что вокруг вас, будет выглядеть на экране чужого монитора. Заодно убедитесь, что микрофон выключен — вряд ли ваши разговоры перед началом встречи касаются кого-то из ее участников.

Также немаловажно проверить что находится на рабочем столе вашего компьютера или на домашнем экране смартфона. Вам может быть обидно, а другим участникам - неловко, если вы «поделитесь» своим экраном, и все увидят личные фотографии, переписку с начальством или, например, записи в календаре.

Если вы администратор звонка, убедитесь перед его началом, что демонстрировать экран можете только вы, а также, что только вы решаете, кому дать такую возможность. Даже если на вашу встречу проберутся посторонние, помните: вы как администратор можете отключать видео и микрофоны участников, а также удалять незваных гостей.

Убедитесь, что на конференции присутствуют только приглашенные участники

Обсуждаете ли вы рабочий проект или график отпусков — сказанное на встрече предназначено только для ее участников. Самый простой способ защитить видеозвонок от нежелательных гостей – сделать его закрытым.

У некоторых B2B-версий сервисов ВКС при создании встреч доступ к звонку «по дефолту» предоставляется только сотрудникам организации. Такой функционал реализован, например, у нашего сервиса Jazz by Sber. Если же встреча должна быть открытой, то в том же Jazz нужно нажать на специальный тумблер, разрешающий гостевой доступ.

Также у многих ВКС есть опция «зал ожидания», которая позволяет фильтровать участников перед тем, как пускать их на встречу.

Отправляйте ссылки на конференции лично или в проверенный чат

Даже описанные выше предосторожности могут не помочь, если вы будете выкладывать ссылки на встречи в соцсети или публичные чаты. Пароль от чужого аккаунта можно подобрать, или, например, прикинуться в «зале ожидания» другим человеком. Ссылки на встречи лучше рассылать лично и просить адресатов не делиться ими.

Вы можете выбрать для себя любой сервис ВКС — есть десятки вариантов. Однако некоторые платформы сталкиваются с утечками и нарушениями приватности на постоянной основе. Если вас заботит безопасность и приватность, то, например, в Jazz вся пользовательская информация сервиса хранится на отечественных серверах, а защиту продукта помогает обеспечивать компания BI.ZONE — инфраструктура сервиса находится под круглосуточным наблюдением экспертов Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы.

Каким бы сервисом вы ни пользовались, рекомендуем соблюдать правила, описанные выше, чтобы быть на связи и в безопасности.

Автор — директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка.