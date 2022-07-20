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Ничего не доказать? Почему пользователь не имеет юридической защиты при использовании VPN

Юрист Казанцев рассказал об опасности VPN-сервисов

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Depositphotos
В связи с блокировкой популярных социальных сетей в России все больше пользователей начинают использовать VPN-сервисы. При этом мало кто из них осознает, к каким личным данным провайдер услуги получает доступ и как он на этом зарабатывает.

К сожалению, сегодня мало кто внимательно и до конца читает пользовательское соглашение и политику конфиденциальности. Пользователи не глядя подтверждают, что они «все прочитали и со всем согласны», а о юридических моментах вспоминают лишь когда происходит утечка персональных данных, взлом личного аккаунта в соцсетях или списание денег с банковского счета.
 
Вот тогда и начинается поиск виноватых и консультации с юристами. При этом зачастую выясняется, что VPN-сервис имел право на все, и это право предоставил пользователь. А если у клиента есть какие-то претензии, то судиться нужно с какой-нибудь компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, по праву Великобритании.
 
Большинство российских пользователей не задумываются об этих проблемах и используют VPN-сервисы для доступа к запрещенным в РФ сайтам.

Логика простая – раз не наказывают, значит можно. Но это не означает, что последствий не будет. Правда аукнуться их использование может не проблемами с законом, а рисками стать жертвой мошенничества, утечкой личной информации и другими неприятными последствиями.
 
Для того, чтобы легче понимать, что на самом деле из себя представляет VPN с юридической точки зрения и насколько вы можете рассчитывать на защиту своих прав, я перечислю основные признаки типичного подобного сервиса. Многие пункты относятся в том числе и к платным аналогам:
 
1. Даже если на сайте есть возможность переключения интерфейса на русский язык, пользовательское соглашение и политика конфиденциальности не переведены и доступны только на английском языке. И если российский пользователь захочет ознакомиться с юридическими документами, ему потребуется хорошее знание английского языка. Причем не просто разговорного английского, а специфического английского, включающего в себя массу юридических терминов.
 
2. В разделе «Контакты» только форма обратной связи. Нет адреса, нет телефона, непонятно, где физически находится компания, предоставляющая сервис, связаться с сервисом можно только по e-mail или через форму обратной связи. По всем вопросам предлагается писать «на деревню дедушке» и надеяться, что вам ответят.
 
3. Информацию о компании можно найти только глубоко в пользовательском соглашении. Обычно это какая-то оффшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах или где-нибудь в Нидерландах. В большинстве случаев даже юридический адрес не указан, только название компании и юрисдикция, в которой она зарегистрирована.
 
4. В пользовательском соглашении прямо указано, что VPN-сервис не несет ответственности ни за что. Конечно, в своих маркетинговых сообщениях они уверяют, что приложат все усилия для сохранения вашей приватности, но, если вдруг что-то куда-то утечет, никто вам ничего возмещать не должен, никаких претензий вы к ним предъявлять не можете, а если не согласны с этим – немедленно прекратите использование сервиса. Продолжение использования сервиса означает полное согласие со всеми положениями пользовательского соглашения, в том числе с теми, которые закрепляют, что пользователь использует сервис на свой страх и риск и не будет предъявлять претензий к сервису ни в каких случаях.
 
5. Всю ответственность за действия пользователя, связанные с использованием VPN-сервиса, несет исключительно сам пользователь. Если пользователь вдруг нарушит закон, VPN-сервис, ни секунды не колеблясь, передаст все его данные, известные сервису, уполномоченным органам.
 
6. VPN-сервис имеет право собирать о вас любую информацию, которую он сможет собрать, и использовать эту информацию в маркетинговых, рекламных и иных целях.
 
Остановимся на последнем пункте подробнее.

В самом безобидном варианте сервис может собирать данные о предпочтениях пользователей для показа таргетированной рекламы. В худшем случае VPN станет известна личная информация, включая сообщения мессенджеров, логины и пароли, переписку в соцсетях и по электронной почте, и даже данные, необходимые для доступа к банковским счетам пользователей. Как вы понимаете, если утечка произойдет, защитить свои права будет достаточно сложно – судиться с оффшорной компанией по другому праву долго и дорого.
 
Всегда помните, что использование VPN – риск в любом случае, поэтому необходимо четко осознавать, готовы ли вы заплатить личными данными за доступ к определенным сайтам и не иметь никакой гарантии защиты своих прав.

Автор – член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.
 

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