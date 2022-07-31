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Свод сигналов: Путин принял парад, Морскую доктрину и Корабельный устав

Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ

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Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, 31 июля 2022 года

Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, 31 июля 2022 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет всеми силами обеспечивать свои национальные интересы. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, ключевая задача возложена на военно-морской флот. Глава государства подчеркнул, что складывающаяся сейчас обстановка требует от страны адекватных, оперативных и решительных действий. Он выразил уверенность в том, что нынешнее поколение матросов и офицеров — надежная, несокрушимая опора Отечества. «ВМФ России готов молниеносно ответить всем, кто посягнет на суверенитет нашей страны», — сказал Путин. За несколько минут до того, как прозвучали эти слова, президент подписал в Петропавловской крепости указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России. Оба вступили в силу с момента подписания. Эксперты объяснили «Газете.Ru», чем знаменательно это событие и почему документы имеют важнейшее значение для развития нашей страны как одной из ведущих морских держав.

Второй союзник страны

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев акцентировал внимание на том, что президент назвал этот праздник одним из любимых россиянами.

«Путин говорил о гордости за российский флот. Разумеется, мы все гордимся нашим флотом. Мы — сухопутная держава. Но тем не менее наш флот — большая история побед», — констатирует Олег Матвейчев.

Он напомнил, что русский военно-морской флот создавался для защиты российских интересов по всему миру.

Самые яркие боевые страницы связаны с действиями против Швеции и Турции, соперниками России на Балтийском, Черном и Эгейском морях. Эти противники в результате последовательной военной борьбы перестали существовать как военно-морские державы.

Именно благодаря существованию российского флота и отваге первопроходцев, произошло освоение Арктики.

Фраза императора Александра III, что у России есть только два союзника — ее армия и флот — актуальна до сих пор.

«Флот всегда был одним из столпов нашей обороноспособности, нашего суверенитета. Фраза императора Александра III, что у России есть только два союзника — ее армия и флот — актуальна до сих пор. Флот — одна из двух гарантий нашей безопасности» — отмечает Матвейчев.

Эксперт также указал на то, что спецоперация на Украине началась в день памяти легендарного адмирала российского флота Федора Ушакова, признанного святым православной церковью.

Этот факт, а также тот, что спецоперация проходит с участием флота, по мнению эксперта, сближает историю флота с ныне происходящими событиями, делает флот ближе каждому из россиян.

«Красные линии» обозначены

В своей речи президент упомянул флотское братство, взаимовыручку, презрение к трудностям, твердую волю всех поколений военных моряков.

Как отмечает эксперт, эти вековые традиции получили развитие в новом Корабельном уставе ВМФ России.

Что касается принятой Морской доктрины, то данный документ, по утверждению Матвейчева, четко и, что важно, открыто обозначает приоритеты страны и «красные линии», за которые нельзя переступать.

«Мы не претендуем хозяйничать в Тихом океане. Но будем обеспечивать безопасность наших арктических акваторий, вод Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийских и Курильских проливов — наш флот достаточно силен для того, чтобы дать отпор любому агрессору. Президент это четко обозначил, прописал зоны нашего влияния, чтоб ни у кого потом не возникало вопросов», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Защита интересов страны будет обеспечиваться твердо, всеми силами и средствами.

Тем более, подчеркивает он, президент в своем выступлении напомнил, что защита интересов страны будет обеспечиваться твердо, всеми силами и средствами, которые постоянно совершенствуются. Подтверждение тому — обещание начала поставок в Вооруженные силы России не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Это произойдет в ближайшие месяцы.

Первым с комплексом «Циркон» на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», а район несения службы корабля будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России, сказал Путин.

Важным, по словам эксперта, является и заявление президента о модернизации портовой структуры, имеющей непосредственное отношение к флоту. В ней задействовано большое количество людей на берегу — это и кораблестроители, и сотрудники, обслуживающие различные инфраструктуры, порты, увеличивающийся с каждым годом грузооборот.

«Доктрина провозглашает, что все эти люди будут ощущать повышенное внимание», — поясняет Матвейчев.

Важным итогом сегодняшнего для, по мнению эксперта, станет тот факт, что представители Запада сделают вывод: для защиты своего суверенитета Россия не остановится ни перед чем. Если потребуется — применим флот.

Важный сигнал Западу

Позицию Олега Матвейчева поддерживает член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

«Значимо, что президент сообщил о подписании новой редакции Морской доктрины — документа, в котором четко очерчены наши национальные интересы, в том числе географические. Это важный сигнал коллективному Западу, который не оставляет планов добиться превосходства над Россией, заставить отказаться от наших приоритетов в военно-стратегической области», — говорит Долгов.

Одним из ключевых посылов Путина, по мнению эксперта, является заявление о модернизации флота, масштабном строительство кораблей и судов, программах морских научных исследований и, безусловно, скором развертывании ракетного комплекса «Циркон», постановке его на боевое дежурство.

«Это еще один сигнал, который, как мне кажется, крайне уместен сейчас в контексте ситуации на Украине — ведущейся против нас войны американцами, натовцами силами и руками украинцев», — заявил Долгов.

Большое значение, по его мнению, нужно придать словам верховного главнокомандующего ВС РФ о единении народа, армии и флота.

«Те, кто сегодня несут службу — поддержаны президентом. Главной заботой государства сейчас станут моряки, военнослужащие, их семьи, благополучие людей, которые защищают национальные интересы страны и безопасность ее граждан», — заключил парламентарий.

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