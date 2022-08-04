Культ анонимности: 5 мифов, которыми VPN-сервисы «кормят» пользователей

Анонимность и возможность доступа на запрещенные ресурсы желанны для многих. VPN-сервисы это прекрасно понимают и пользуются этим, активно рекламируя свои услуги. Они знают: чтобы привлечь клиента, достаточно лишь попасться ему на глаза раньше конкурентов и пару раз упомянуть слова «безопасность», «защита» и «анонимность». О действенности обещаний красноречиво говорит то, что Россия стала одним из лидеров по скачиваниям VPN-сервисов.

Желание установить VPN понятно: никому не нравится резко расставаться с тем, что стало привычным. Тем не менее, стремление вернуть доступ к запрещенным ресурсам играет с пользователями злую шутку, заставляя крайне охотно верить в любые обещания сервисов. Под их маркетинговой оболочкой прячется много интересного – того, что поможет нам развенчать наиболее популярные заблуждения о VPN.





Миф №1 – VPN-сервисы обеспечивают анонимность

Миф №2 – VPN-сервисы не передают данные государству

Это – главный маркетинговый козырь таких сервисов. Правда, зачастую они «забывают» упомянуть, что ваши данные могут продаваться сторонним организациям, которые никаких обязательств на себя не брали.Справедливости ради, стоит отметить, что многие VPN открытым текстом предупреждают, что зарабатывают за счет продажи информации, но не на главной странице, а где-то в политике конфиденциальности или пользовательском соглашении, которые в большинстве случаев будут на английском языке. И будем честны – когда вы в последний раз их читали полностью перед тем, как принять?Но даже если не вдаваться в схему работы VPN, просто подумайте: чего стоят обещания компании, если она зарегистрирована на другом конце света и юридически недосягаема для клиента?Уверен, что именно так и думал американский хакер Коди Кретсингер, когда доверял свою анонимность Hide My Ass VPN. Иронично, но сервис с названием, без пошлостей переводящимся как «спрячь меня», раскрыл IP-адрес Кретсингера по первому требованию ФБР Можно возразить: «Это исключение, подтверждающее правило». Но стоит отметить, что в мире существует так называемый «Альянс 14 глаз», участники которого обмениваются информацией и могут использовать друг друга как прокси, чтобы следить за своими гражданами и формально не нарушать законы. В странах альянса базируется огромное количество VPN-сервисов, которые без проблем поделятся данными при необходимости. И очевидно, что упоминать в новостях их «помощь» бессмысленно, иначе ими перестанут пользоваться, и государства альянса лишатся одного из каналов слежки, который традиционно привлекает людей с преступными намерениями.

Замечу, что это альянс, чье существование известно официально. Есть ли еще подобные неофициальные альянсы и сколько их может быть – не ручаюсь даже предполагать.





Миф №3 – Все недостатки касаются бесплатных VPN-сервисов. Платные их лишены

На первый взгляд, любые маркетинговые заявления подобных сервисов выглядят логично: если они берут деньги непосредственно с пользователей, то им нет смысла хранить и продавать их данные, чтобы провоцировать утечки и недоверие к себе.Все коварство кроется в политике конфиденциальности, составленной очевидно не с учетом ваших интересов. Предлагаю тем, кто знает английский, провести небольшой эксперимент: возьмите любой подобный VPN и прочитайте политику от начала до конца.

Уверен, что вы найдете там фразу, подобную той, что использует NordVPN: «Используя Услуги, вы признаете, что мы не можем гарантировать безопасность любых данных, предоставленных или полученных нами через Услуги, и что любая информация, полученная от вас через веб-сайт или наши Услуги, предоставляется под вашу собственную ответственность».

А где-то рядом вы точно найдете упоминание о сторонних сервисах, которым передаются данные для внутренних нужд компании-провайдера – например, сборе статистики.



Обратите внимание на слово «платный»: оно подразумевает, что вы должны оплачивать услуги в соответствии с тарифным планом, а сервис должен как-то вас идентифицировать. Это означает, что даже тот VPN, который якобы не хранит данные, будет, как минимум, иметь информацию о вашей банковской карте и адресе электронной почты. И замечу, что платные сервисы тоже подвержены взлому.





Миф №4 – Утечки не нанесут вреда, так как там нет чувствительной информации

Конечно, можно возразить «Да там миллионы записей! Вероятность, что мошенники выберут именно меня, ничтожна».

Практически во всех недавних утечках наблюдалось наличие стандартного набора из почты, логина и пароля клиентов. Поскольку редко кто использует разные пароли для сайтов и приложений, этого может быть достаточно, чтобы получить доступ ко многим или всем профилям пользователя за раз.

Это правда, но не стоит сбрасывать со счетов недоброжелателей или излишне любопытных знакомых из числа ближнего окружения. Учитывая, что подобные базы данных часто попадают в открытый доступ, купить сведения или посмотреть их самостоятельно не составляет труда. Именно так и поступила женщина, которая за деньги смогла получить доступ к перепискам, логинам, паролям и пересланным медиафайлам своего бывшего мужа.





Миф №5 – VPN удобно пользоваться

С точки зрения пользовательского интерфейса, все может быть реализовано действительно удобно – нажал кнопку и забыл. Но стоит приготовиться к повышенному расходу трафика. Поскольку вся информация, которую вы пропускаете через VPN, идет в зашифрованном виде, она занимает больше места. На практике, использование VPN может повышать общее использование трафика примерно на 10%.

Кажется, что цифра небольшая, однако нужно учесть, что сейчас операторы мобильной связи почти не предлагают безлимитные тарифы, и каждый лишний мегабайт может ударить по кошельку.



У VPN есть еще одно неприятное свойство – поскольку приложение зачастую оставляют работать в фоне, оно постоянно поддерживает соединение с сервером.

Это ощутимо ускоряет разряд батареи: на 5-15% быстрее. Это сочетается с особенностями работы современных телефонов, которые автоматически увеличивают мощность приема и передачи сигнала, если он слабый. И VPN, постоянно посылающий сигналы серверу, может провоцировать включение этой функции в те моменты, когда реальной необходимости нет, что разряжает батарею еще быстрее.



Возможность анонимно серфить интернет выглядит заманчиво, и маркетологи VPN-сервисов активно эксплуатируют это желание. Это всего лишь бизнес, который очень удобен тем, что перед клиентами можно не нести ответственность. И поэтому к словам «безопасность», «удобство» и «надежность» я рекомендую относиться с крайним скепсисом.

Автор — эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG.