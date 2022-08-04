Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа напоил пассажиров самолета водой... 12:50
В США кот разбудил своего хозяина и помог ему предотвратить... 12:49
Раскрыты самые распространенные схемы телефонного обмана россиян 12:48
Подержанные автомобили из Японии забили порт Владивостока 12:48
В Минобороны РФ заявили о бегстве трех подразделений бригад... 12:48
Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат»... 12:48
Медсестра, полицейский и подросток спасли тонущую девочку 12:46
Центробанк введет дополнительные меры для сокращения операций... 12:40
Полиция задержала велосипедиста, укравшего у посетителя кафе... 12:39
Yle: «Газпром» начал сжигать газ после сокращения поставок... 12:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Культ анонимности: 5 мифов, которыми VPN-сервисы «кормят» пользователей

Главный разработчик сайта Kremlin.ru рассказал о минусах VPN-сервисов

close
100%
Depositphotos
Анонимность и возможность доступа на запрещенные ресурсы желанны для многих. VPN-сервисы это прекрасно понимают и пользуются этим, активно рекламируя свои услуги. Они знают: чтобы привлечь клиента, достаточно лишь попасться ему на глаза раньше конкурентов и пару раз упомянуть слова «безопасность», «защита» и «анонимность». О действенности обещаний красноречиво говорит то, что Россия стала одним из лидеров по скачиваниям VPN-сервисов.

Желание установить VPN понятно: никому не нравится резко расставаться с тем, что стало привычным. Тем не менее, стремление вернуть доступ к запрещенным ресурсам играет с пользователями злую шутку, заставляя крайне охотно верить в любые обещания сервисов. Под их маркетинговой оболочкой прячется много интересного – того, что поможет нам развенчать наиболее популярные заблуждения о VPN.
 

Миф №1 – VPN-сервисы обеспечивают анонимность


 
Это – главный маркетинговый козырь таких сервисов. Правда, зачастую они «забывают» упомянуть, что ваши данные могут продаваться сторонним организациям, которые никаких обязательств на себя не брали.
 
Справедливости ради, стоит отметить, что многие VPN открытым текстом предупреждают, что зарабатывают за счет продажи информации, но не на главной странице, а где-то в политике конфиденциальности или пользовательском соглашении, которые в большинстве случаев будут на английском языке. И будем честны – когда вы в последний раз их читали полностью перед тем, как принять?
 
Но даже если не вдаваться в схему работы VPN, просто подумайте: чего стоят обещания компании, если она зарегистрирована на другом конце света и юридически недосягаема для клиента?
 

Миф №2 – VPN-сервисы не передают данные государству


 
Уверен, что именно так и думал американский хакер Коди Кретсингер, когда доверял свою анонимность Hide My Ass VPN. Иронично, но сервис с названием, без пошлостей переводящимся как «спрячь меня», раскрыл IP-адрес Кретсингера по первому требованию ФБР.
 
Можно возразить: «Это исключение, подтверждающее правило». Но стоит отметить, что в мире существует так называемый «Альянс 14 глаз», участники которого обмениваются информацией и могут использовать друг друга как прокси, чтобы следить за своими гражданами и формально не нарушать законы. В странах альянса базируется огромное количество VPN-сервисов, которые без проблем поделятся данными при необходимости. И очевидно, что упоминать в новостях их «помощь» бессмысленно, иначе ими перестанут пользоваться, и государства альянса лишатся одного из каналов слежки, который традиционно привлекает людей с преступными намерениями.

Замечу, что это альянс, чье существование известно официально. Есть ли еще подобные неофициальные альянсы и сколько их может быть – не ручаюсь даже предполагать.
 

Миф №3 – Все недостатки касаются бесплатных VPN-сервисов. Платные их лишены


 
На первый взгляд, любые маркетинговые заявления подобных сервисов выглядят логично: если они берут деньги непосредственно с пользователей, то им нет смысла хранить и продавать их данные, чтобы провоцировать утечки и недоверие к себе.
 
Все коварство кроется в политике конфиденциальности, составленной очевидно не с учетом ваших интересов. Предлагаю тем, кто знает английский, провести небольшой эксперимент: возьмите любой подобный VPN и прочитайте политику от начала до конца.

Уверен, что вы найдете там фразу, подобную той, что использует NordVPN: «Используя Услуги, вы признаете, что мы не можем гарантировать безопасность любых данных, предоставленных или полученных нами через Услуги, и что любая информация, полученная от вас через веб-сайт или наши Услуги, предоставляется под вашу собственную ответственность».

А где-то рядом вы точно найдете упоминание о сторонних сервисах, которым передаются данные для внутренних нужд компании-провайдера – например, сборе статистики.
 
Обратите внимание на слово «платный»: оно подразумевает, что вы должны оплачивать услуги в соответствии с тарифным планом, а сервис должен как-то вас идентифицировать. Это означает, что даже тот VPN, который якобы не хранит данные, будет, как минимум, иметь информацию о вашей банковской карте и адресе электронной почты. И замечу, что платные сервисы тоже подвержены взлому.
 

Миф №4 – Утечки не нанесут вреда, так как там нет чувствительной информации


 
Практически во всех недавних утечках наблюдалось наличие стандартного набора из почты, логина и пароля клиентов. Поскольку редко кто использует разные пароли для сайтов и приложений, этого может быть достаточно, чтобы получить доступ ко многим или всем профилям пользователя за раз.
 
Конечно, можно возразить «Да там миллионы записей! Вероятность, что мошенники выберут именно меня, ничтожна».

Это правда, но не стоит сбрасывать со счетов недоброжелателей или излишне любопытных знакомых из числа ближнего окружения. Учитывая, что подобные базы данных часто попадают в открытый доступ, купить сведения или посмотреть их самостоятельно не составляет труда. Именно так и поступила женщина, которая за деньги смогла получить доступ к перепискам, логинам, паролям и пересланным медиафайлам своего бывшего мужа.
 

Миф №5 – VPN удобно пользоваться


 
С точки зрения пользовательского интерфейса, все может быть реализовано действительно удобно – нажал кнопку и забыл. Но стоит приготовиться к повышенному расходу трафика. Поскольку вся информация, которую вы пропускаете через VPN, идет в зашифрованном виде, она занимает больше места. На практике, использование VPN может повышать общее использование трафика примерно на 10%.

Кажется, что цифра небольшая, однако нужно учесть, что сейчас операторы мобильной связи почти не предлагают безлимитные тарифы, и каждый лишний мегабайт может ударить по кошельку.
 
У VPN есть еще одно неприятное свойство – поскольку приложение зачастую оставляют работать в фоне, оно постоянно поддерживает соединение с сервером.

Это ощутимо ускоряет разряд батареи: на 5-15% быстрее. Это сочетается с особенностями работы современных телефонов, которые автоматически увеличивают мощность приема и передачи сигнала, если он слабый.  И VPN, постоянно посылающий сигналы серверу, может провоцировать включение этой функции в те моменты, когда реальной необходимости нет, что разряжает батарею еще быстрее.
 
Возможность анонимно серфить интернет выглядит заманчиво, и маркетологи VPN-сервисов активно эксплуатируют это желание. Это всего лишь бизнес, который очень удобен тем, что перед клиентами можно не нести ответственность. И поэтому к словам «безопасность», «удобство» и «надежность» я рекомендую относиться с крайним скепсисом.

Автор — эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 162-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 162-й день
«Важно, чтобы Китай не помог России». Зеленский пытается настроить Пекин против Москвы
Зеленский надеется лично обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине, но Пекин пока молчит
Шведский телеканал извинился за репортаж о счастливых херсонцах с российскими паспортами
Шведский телеканал SVT вынужден был извиняться за «неправильный» сюжет о счастливых херсонцах
Глава Донецка сообщил о том, что при обстреле города ВСУ погибли люди
В России за сутки выявили 17 126 новых случаев COVID-19
Reuters: корабли и авиация армии Китая пересекали серединную линию Тайваньского пролива
Поставщики IKEA представили полный ассортимент на «Яндекс.Маркете»
Новости
Медсестра, полицейский и подросток спасли тонущую девочку
Центробанк введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро
Полиция задержала велосипедиста, укравшего у посетителя кафе портмоне с деньгами
Yle: «Газпром» начал сжигать газ после сокращения поставок в Европу
Боец Монсон считает, что русские и американцы могут поддержать друг друга
Утерянные драгоценности Элвиса Пресли будут проданы на аукционе
Анна Asti намекнула на второй сольный альбом
Все новости
«Девушек в барбершопах не любят клиенты». Барбер — о скандальных мужчинах и капризных детях
Мастер мужских стрижек объяснил, почему услуги в барбершопе дороже, чем в парикмахерской
Алексей Мухин
«Тайваньский гамбит» Китая
О том, что означает визит Нэнси Пелоси на Тайвань
Ослепляют систему и перехватывают управление. Чем опасны квантовые хакеры
Физик Павлов рассказал, как квантовые технологии защитят денежные переводы и переписку от мошенников
«Не в порядке»: черная комедия про блогершу, которая притворяется жертвой теракта ради лайков
Рецензия на фильм «Не в порядке» с Зои Дойч
Муж рассказал о наркотиках, но скрыл свой статус: истории матерей, родивших с ВИЧ
Врач-инфекционист Патран: иногда об инфекции становится известно только перед родами
Вот это поворот: как мошенники крадут деньги у российских водителей
ИБ-специалист Ефремова рассказала, как мошенники обманывают водителей на платных дорогах
В Россию вернутся аналоги магазинов «Березка». Как они выглядели в СССР
Забрали драгоценности и вертолет. В Италии заявили, что наказали «архитектора дворца Путина»
Адвокат Чирилло подтвердил, что активы проживающего в Москве архитектора были арестованы в Италии
«Санкции делают поставку невозможной». Почему турбина Siemens застряла в ФРГ
«Газпром» заявил, что турбину для «Северного потока» невозможно вернуть из-за санкций
До 2 млн рублей: что пока можно купить в автосалонах за адекватные деньги
Дилеры назвали автомобили, которые можно купить с бюджетом в 2 млн рублей
«Дело передано в суд без согласия Госдумы». Что не так с приговором депутату Белоусову
Депутат Госдумы Белоусов получил 10 лет колонии строгого режима за взятку 3,25 млрд руб.
«Курорт»: стоит ли смотреть мистическую комедию со звездой «Как я встретил вашу маму»
Рецензия на сериал «Курорт» от создателя «Мистера Робота»
«Визит Пелоси может довести Тайвань до точки невозврата»: чем угрожают военные учения Китая
Востоковед Кашин оценил вероятность начала боевых действий в Тайваньском проливе

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+