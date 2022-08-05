Грантовая поддержка: как привлекать инвестиции в стартапы

В нашей стране ежедневно появляются новые идеи, и некоторые из них доходят до реализации. Чтобы идея стала проектом, который может выйти на рынок и обрести клиентов, требуются вложения. Инноваторы часто обращаются за финансовой поддержкой, используя систему грантовой поддержки и другие способы. Мы поговорили с Денисом Рындиным, разработчиком, победителем хакатона «Цифровой прорыв» от АНО «Россия — страна возможностей», а сейчас — участником программы грантовой поддержки «Умник» от Фонда содействия инновациям.

От заявки до получения

На самом деле получить грант несложно, если хорошо продумать идею и подготовиться ко всем этапам защиты. Обычно процесс проходит в несколько шагов — формальный анализ заявки, защита идеи для прохода в полуфинал и последняя презентация для выявления финалистов. Защита и презентация проходят онлайн: участник представляет свою идею в течение пяти минут и отвечает на вопросы экспертов. После всех испытаний публикуются списки финалистов по регионам.

Денису удалось получить грант со второй попытки, так как в первый раз не получилось донести ценность проекта до жюри из-за подготовки в сжатые сроки и недоработанной идеи. Во второй раз все прошло успешно.

Процесс получения гранта занимает около 2-3 месяцев с момента подачи заявки до появления списка финалистов, пока все проекты пройдут необходимые этапы и согласования. С одной стороны, участникам хотелось бы ускорить процесс и быстрее начать работать над продуктом, но также промежутки между этапами помогают тщательнее подготовиться, доработать некоторые аспекты презентации.

Важно помнить, что еще до подачи заявки на проект требуется время. Если идея появилась давно, есть понимание реализации, проект подходит под критерии программы, то в таком случае хватит месяца: подготовить презентацию, структурировать идею, описать, отрепетировать защиту проекта на друзьях, собрать обратную связь. Если конкретной идеи нет, то подготовка может длиться и полгода — проработка проекта, подходящего по критериям.

На разных грантовых программах существует множество условий. В «Умнике» важна научная новизна и соблюдение авторских прав, а в случае проектов, связанных с разработкой, необходимо использовать открытые библиотеки. Подробные критерии для каждой программы описаны на сайте Фонда содействия инновациям.

Грант получен, а что в процессе?

С помощью гранта Денис с командой разрабатывают интеллектуальную систему для помощи некоммерческим организациям по проверке заявок на гранты. Разработка предполагает, что организация через программу сможет оценить заявку, выявить недостатки и способы доработки, тем самым уменьшая время, которое потратит человек на обработку и поиск грамматических ошибок или неправильное заполнение. Денис рассказал, что уже три года является волонтером организации «Атлас НКО». Одна из услуг компании — экспертиза заявок на различные конкурсы. Так получается, что каждый раз перед конкурсом в организацию обращается множество людей, желающих доработать проект. К сожалению, некоторым приходится отказывать, так как нет возможности в сжатые сроки помочь всем. Эта ситуация вдохновила молодого человека на создание системы, ценность которой в том, чтобы помочь большему количеству проектов.

По словам Дениса, бумажная волокита и излишняя бюрократия в грантовой системе — стереотип. Программа рассчитана на 2 года (актуальную информацию можно найти на сайте ФСИ), но молодой человек планирует сдать проект досрочно до конца 2022 года, уложившись в половину срока. В этом случае необходимо только два раза предоставить отчетность: какие цели были заявлены, что реализовано и на что потрачены средства.

«Часто люди считают, что опасно брать деньги у государства — бюрократия и прочее. На деле все гораздо приятнее, бюрократии как таковой нет, только обязательный минимум», — отмечает Денис.

После закрытия этого проекта разработчик собирается подавать заявки на другие программы: либо «Студенческий стартап», где требуется открыть организацию, разработав бизнес-план и необходимый бюджет, либо «Старт» — вариант для проектов, уже имеющих доход и желающих развиваться дальше.

А что насчет венчурных инвестиций?

По мнению Дениса, венчурные инвестиции — хороший способ получения финансирования для определенного типа стартапов. Такие компании должно иметь готовый продукт, четкое понимание целевой аудитории и первые продажи. В этом случае финансирование требуется не на доработку проекта для выхода на рынок, а на увеличение продаж и масштабируемость фирмы. «Если у вас небольшая компания, которая продает тысячу единиц продукции в месяц, и существует нехватка средств на расширение — это более подходящая ситуация для получения венчурных инвестиций».

Как узнать о программах грантовой поддержки?

Информация о грантах публикуется в разных источниках. Студенты могут узнать об этом на университетских порталах, где также есть новости о научной деятельности, хакатонах и стипендиях. Денис также является резидентом коворкинг-центра «Рубин», где общается с бизнесменами в разных отраслях. Некоторые из них уже получали грантовую поддержку и рассказали о необходимых этапах и возможных трудностях.

Самый главный информационный портал — сайт ФСИ. Там можно найти всю информацию о программах, а в отдельных документах есть критерии для участников. Стоит отметить, что правила и положения нужно вычитывать в документах на сайте. Если нет понимания, подходит ли ваш проект, можно связаться с представителями фонда и проконсультироваться.

Также фонд проводит мероприятия и презентации программ. Во время таких событий можно подробнее узнать о возможностях для своего проекта, а также спросить мнение экспертов об идее. Так, перед подачей заявки Денис посетил презентацию программ в Ростове-на-Дону и обсудил идею с Анной Анатольевной Пушенко, генеральным директором АНО «Агентство инноваций Ростовской области».

Автор — разработчик, победитель хакатона «Цифровой прорыв» от АНО «Россия — страна возможностей».