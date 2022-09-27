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Из Америки с любовью? Как США лоббируют свои интересы в онлайн-пространстве

В ОП рассказали, как американские соцсети работают на политические интересы Вашингтона

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Depositphotos
Недавно американские исследователи из Стэнфордской интернет-обсерватории и компании «Graphika» обнаружили, что правительство США ведёт тайные операции в интернет-пространстве, обманывая людей. Делается это для того, чтобы повлиять на общественное мнение в определенных регионах. Причём американский истеблишмент занимается этим уже более пяти лет.

Американские представители власти неоднократно были замечены в тесных связях с местными ИТ-гигантами. Мне кажется, никого уже не удивить тем, что бывшая заместитель советника по национальной безопасности США Кэролайн Аткинсон руководила отделом глобальной политики Google, а действующий президент США прекрасно ладит с бывшим вице-премьером Великобритании и вице-президентом Meta (признана экстремистской организацией)* Ником Клеггом. Ну а о племяннице вице-президента США Камалы Харрис, Мине, которая также ранее работала в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*, и говорить не приходится.

И это только на поверхности, ведь полная схема взаимоотношений бигтеха с американским истеблишментом очень сложна.
 
Согласно совместному отчету организаций, сотни аккаунтов в Twitter, Facebook* и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* в течение нескольких лет активно манипулировали пользовательскими умами и рассылали спам, пропагандируя антироссийские и прозападные идеи на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Для этих целей были созданы специальные базы агентов влияния или попросту «троллей». В отчете сказано, что были проведены специальные кампании, которые последовательно продвигали нарративы, поддерживающие интересы Соединенных Штатов и их союзников.
 
Экспертиза проводилась на изучении активности примерно 150 аккаунтов в Twitter. Учетные записи были особо задействованы в период с марта 2012 года по февраль 2022 года. В общей сложности эти «пользователи» опубликовали около 300 тыс. твитов.

По данным онлайн-платформы, все аккаунты были связаны с США и Великобританией.
 
Также аналитики обнаружили подозрительную активность 39 профилей Facebook*, 16 страниц, 2 групп и 26 учетных записей Instagram*, которые были активны в период с 2017 года по июль 2022 года.

По данным исследователей, представители Meta* сотрудничали в работе с этими учетными записями с США. При этом, разумеется, ни одна из вышеперечисленных компаний не сделала никаких заявлений относительно того, кто может стоять за деятельностью этих аккаунтов.
 
Фермы ботов, согласно исследователям, в итоге были удалены из социальных сетей летом 2022 года, однако этот кейс остается одним из самых масштабных случаев обнаружения тайных прозападных кампаний в сети.
 
Что касается инструментария – в подобных кампаниях почти всегда используется весьма ограниченный набор тактик, практически независящих от их целевой аудитории. Объекты, идентифицированные Twitter и Meta*, создавали поддельных личностей, выдавали себя за независимые СМИ, использовали мемы и короткие видеоролики, пытались запускать кампании с хэштегами и создавали онлайн-петиции.
 
Исследователи разделили так называемых «юзеров» на четыре части.

Основным фактором различия являлся региональный таргетинг. Примечательно, что в кластере Центральной Азии была обнаружена «связанная активность» в Telegram, YouTube и в российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
 
Очевидно, что вся задумка изначально была нацелена на русскоязычную аудиторию Центральной Азии и сосредоточена на восхвалении американской помощи региону и критике России, особенно ее внешней политики. Два направления были сосредоточены на Китае и обращении с мусульманскими меньшинствами, акцентируя на вопросе уйгуров в провинции Синьцзян. В этих материалах также часто делились контентом о растущем сотрудничестве между странами Центральной Азии.

Почти все материалы были на русском языке, за исключением небольшого количества постов, написанных на казахском и кыргызском, говорится в отчете.
 
Зачастую фальшивые СМИ копировали и «слегка» изменяли информацию из настоящих новостных источников, порой публиковали прямой машинный перевод англоязычных фейков, а также дублировали один и тот же контент.
 
Стоит отметить, что с февраля текущего года боты, которые ранее размещали информацию о действиях России на Ближнем Востоке и в странах Африки, полностью переключились на тему специальной военной операции на Украине, уверяя, что происходящее может представлять угрозу для населения Центральной Азии.
 
Из всего этого, на мой взгляд, можно сделать вывод, что «незыблемость и верховенство закона» не такой уж важный принцип для Запада. Ведь им ничто не мешает собственноручно вмешиваться во внутренние дела других государств, манипулируя и обманывая пользователей по всему миру. К чему это приведет? Поживем – увидим. А пока лишь напомню: будьте бдительны и не забывайте проверять свои источники информации.
 
* Владелец сервисов Facebook и Instagram компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Автор — член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН

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