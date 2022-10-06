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Анатомия фейков

В ОП рассказали, как не попасться на уловки информационных диверсантов

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Depositphotos
Два крупнейших инфоповода последней недели – указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации и проведение референдумов по присоединению к РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей ожидаемо породили огромную волну фейков.

Количество ложных вбросов било все рекорды. Только за первую неделю волонтеры Лиги безопасного интернета выявили более 7,2 млн фейков о частичной мобилизации и 1,9 млн - о референдумах.

Надо отметить, фантазии и изобретательности дезинформаторам было не занимать: фальшивый приказ о введении комендантского часа в приграничных российских регионах, недостоверная информация о запрете на выезд из Рязанской области и Краснодарского края мужчин, не получивших повесток, сообщение о том, что россияне, находящиеся в Армении, начнут получать повестки, что было опровергнуто на уровне МИД РФ – вот только малая часть из волны фейков, которую обрушили на наших граждан. Упор был сделан и на национальную повестку – в соцсетях активно муссировался фейк о массовом призыве крымских татар.
 
Важно отметить, что распространители фейков не стесняются и совсем уж низких методов, например, наблюдается интерес к покупке баз данных с информацией об умерших по различным, в том числе естественным причинам, россиянах, чтобы выдавать их за потери в ходе СВО.
 
При этом главным инструментом для распространения фейков по-прежнему являются соцсети и мессенджеры, в которых действуют целые «сетки» взаимосвязанных каналов, направленные на разжигание панических настроений и ненависти.
 
Необходимо помнить, что фейк – реальная угроза, с которой государство вынуждено и обязано бороться, ведь на кону стоит безопасность граждан. Последствия дезинформации, как ни раз доказывала практика, могут быть совершенно непредсказуемыми: от панических настроений и повышения тревожности до реального вреда для жизни и здоровья. Последнее вызывало особое опасение во время эпидемии коронавируса, когда широкое распространение получили фейки о вакцине и самой болезни. Базируясь на горьком опыте, российское законодательство было усовершенствовано для противодействия распространению недостоверной информации, и сегодня ресурсы, нарушающие закон, должны помнить об установленной ответственности.
 
Конечно, победа над фейками невозможна без повышения уровня цифровой грамотности населения. Необходимо учить людей отличать ложь от правды. Неоспоримым плюсом станет оперативная, а главное, понятная и структурированная информация о происходящем от официальных источников и СМИ, ретранслирующих позицию.
 
В напряженных и постоянно меняющихся обстоятельствах люди по всему миру испытывают дефицит информации, а сильная эмоциональная вовлеченность в происходящее делает их чересчур восприимчивыми к любым данным, чем и пользуются распространители лжи. 

Сегодня в обществе растёт запрос на советы и механизмы по распознаванию фейков. К сожалению, тут нет универсального рецепта, поскольку методы и изощренность дезинформаторов растут и совершенствуются с каждым днём, но постарайтесь обращать внимания на ряд определенных моментов.
 
В первую очередь, осторожнее доверяйте новостям и вбросам по горячим инфоповодам, именно они обычно привлекают больше всего внимания фейкоделов. Это могут быть чрезвычайные происшествия, различные злободневные темы, особенно аккуратно надо относиться к информации из различных чатов, и к сообщениям от неизвестных или загадочных «внутренних» источников.
 
Фейк обычно затрагивает острую тему: факты о ходе специальной военной операции, действия властей, публикация ложных документов и информационных сообщений.

Обращайте внимание на нарочито сенсационные заголовки: чем они страшнее, тем больше вероятность, что сделано это специально, чтобы добиться как можно большего ажиотажа и тиражирования.
 
Распространяющие ложные новости обычно обещают волнующие подробности и часто ссылаются на различные источники в разных ведомствах. В ход идут и «сотрудники военкоматов», и «источники из администрации», и просто жены, мамы друзей, различные знакомые. След такой информации практически нельзя идентифицировать, а, следовательно, и проверить.
 
В качестве «доказательств» обычно используются документы (приказы или распоряжения), а также скриншоты якобы с официальных ресурсов, которые обычно распространяются в нарочито плохом качестве, так как сделаны в графических редакторах. Однако в комментариях вам могут объяснить, что это потому что документ скопирован неофициально. В таких случаях, как и в реальной жизни, не слушайте незнакомцев, и не стесняйтесь проверять информацию: заходите на официальные ресурсы, сравните подлинный интерфейс сайта, откуда якобы сделан скриншот, и стиль оформления официальных документов. Как правило, фейкометы имеют очень слабое представление об оформлении документов, и это легко раскрывается, если сравнить оригинал и подделку.
 
Если же вы выявили недостоверный контент в сети, помимо жалобы на платформе, на которую модераторы, к сожалению, реагируют крайне пассивно, что особенно касается мессенджеров, можно обратиться в Лигу безопасного интернета. Наши волонтеры помогут, и сориентируют по дальнейшим действиям (https://ligainternet.ru/hotline/). Также можно напрямую обратиться в электронную приемную Роскомнадзора, описав предмет обращения и прикрепив ссылку на контент.
 
Важно не забывать, что порой мы и сами, невольно, можем стать распространителями фейков. Насыщенный поток событий и информации побуждает ответную реакцию и это абсолютно нормальный, естественный процесс. На эмоциях мы можем совершенно не подумав отправить «сенсацию» друзьям или родным, тем самым запустить цепную реакцию, которую так жаждут создатели провокационных вбросов. Поэтому всегда оставайтесь бдительны, подходите к новостям с холодной головой, проверяйте факты только в официальных и надежных источниках и ни за что не поддавайтесь панике.
 
Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

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