Не потерять малый бизнес

О том, как государство в совершенно новых условиях помогает и поддерживает малое предпринимательство, обеспечивая при этом устойчивость отечественной экономики, рассказывает доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ академический руководитель программы «Управление бизнесом» Дмитрий Кнатько.

Объявление в России частичной мобилизации сказалось и на особо чувствительном сегменте российского бизнеса – предпринимателях малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателях и самозанятых. Они оказались в затруднительном положении, так как могут потерять возможность лично участвовать в бизнесе. Это в свою очередь может остановить работу предприятий, существенно увеличить издержки для бизнеса, создать риски потерь рабочих мест и сокращение темпов производства и торговли.

Поэтому представители малого сектора экономики в лице ведущих деловых объединений страны обратились в правительство с просьбой о предоставлении отсрочки для предпринимателей и ключевых работников российского бизнеса и поддержки их в непростой период.

Результатом обращения стала подготовка правительством первого блока мер, направленная на поддержку малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией.

В качестве системной поддержки российского бизнеса уже 3 октября 2022 года постановлением правительства были расширены полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, которая на постоянной основе будет заниматься выработкой оперативных мер поддержки экономики и бизнеса в этот сложный период.

Система поддержки предполагает создание оперативных штабов по поддержанию устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса с участием представителей заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений.

По итогам работы оперативных штабов отдельные вопросы должны выноситься на рассмотрение подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и впоследствии утверждаться правительственной комиссией, возглавляемой Михаилом Мишустиным.

Накануне на оперативном совещании у премьер-министра заявлялось, что на рассмотрении находится проект федерального закона, согласно которому предприниматели, попадающие под мобилизацию, смогут сохранить свое владение бизнесом юрлица (как известно, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями). Соответствующий законопроект уже находится в Госдуме. Он предоставит право мобилизованным передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО – на решение организационных вопросов предпринимателю будет даваться 7 суток.

Кроме того, комплекс мер поддержки позволяет продлевать сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, предоставления деклараций по налогам, отчетности по страховым взносам и иной отчетности предпринимателями, даже если они уже были призваны.

Согласно закону, мобилизованные предприниматели, а также руководители компаний, одновременно являющиеся единственным собственником бизнеса, также смогут получить право на кредитные каникулы, получить отсрочку по договорам аренды федерального имущества, имущества субъектов РФ, а также имущества муниципальных образований. Если по причине мобилизации владельцев бизнеса компании будут не способны выполнить обязательства по договорам, заключенным вплоть до конца 2023 года по выполнению работ и услуг для государственных нужд, условия таких договоров могут быть изменены, а штрафные санкции списаны.

Также предполагаются возможности продления сроков реализации проектов в рамках грантовой поддержки бизнеса, снижения требований по грантовой отчетности, а также исключения штрафных санкций при нарушении условий грантов вследствие нарушений, наступивших по причине мобилизации.

В пакет помощи малому бизнесу внесен и отказ от включения в реестр недобросовестных поставщиков, который может возникнуть в связи с неисполнением обязательств предпринимателями вследствие мобилизации. Предполагается оказывать защиту предпринимателям в части их ответственности за нарушение условий разрешительного режима по лицензируемой деятельности, или если в результате мобилизации сотрудников у исполнителя контрактов возникают нарушения требований лицензирования. В правительстве заявили, что это только первый пакет поддержки малого сектора экономики, будут и другие.

Одно из исследований ФОМ показывает, что, несмотря на рост негативных оценок предпринимателей по условиям ведения бизнеса в первом квартале 2022 года, уже ко второму кварталу наблюдалось сокращение негативных оценок по наличию спроса и условий бизнеса. Отмечался даже некоторый рост конкуренции, что в свою очередь может быть признаком роста предпринимательской активности.

Положительные сигналы от государства о готовности оказывать системную поддержку предпринимателям, расширение круга лиц, которым оказывается такая поддержка через возможность бронирования ключевых сотрудников, а также участие представителей бизнеса в разработке мер поддержки может оказывать положительное влияние на сохранение предпринимательской активности в стране.

Такими сигналами для предпринимателей могут быть решения правительства по первому блоку мер поддержки, а также внесение в Госдуму проекта постановления об амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, при условии выполнения подозреваемыми и обвиняемыми обязательств по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим.

Исключительную важность взаимодействия бизнеса и власти отмечают исследователи предпринимательства в различных странах, которые установили, что качество формальных и неформальных условий ведения бизнеса в стране способно влиять на темпы развития, масштабы предпринимательской активности и индивидуальное поведение предпринимателей.

К формальным условиям можно отнести законы и иные правила, определяющие режим работы предпринимателей, а к неформальным отнести иные социальные условия в стране, в том числе такие, как отношение общества к фигуре предпринимателя.

Важно отметить, что качество поддержки предпринимательской активности связано не только с тем, что государство может сделать для предпринимателя, но и с тем, насколько сами предприниматели способны влиять на развитие и изменение условий ведения бизнеса в стране.



Автор — доцент департамента стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ академический руководитель программы «Управление бизнесом».

