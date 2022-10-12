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Худшие из худших: Топ-5 фейков сентября

В ОП рассказали о главных фейках месяца

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Depositphotos
Этот сентябрь был насыщен важными политическими и экономическими событиями. Помимо двух крупнейших инфоповодов – указа президента о мобилизации и проведения референдумов по вхождению к РФ Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областей череда фейков и дезинформации была запущена и в преддверии единого дня голосования 11 сентября 2022 года. Чтобы подвести итог этого насыщенного месяца, а также показать, на что способны дезинформаторы и какие сообщения нужно проверять особенно тщательно, я решила составить рейтинг фейков сентября. Фейки в нем ранжируются от самых стандартных и уже даже банальных, до самых наглых и изощренных.

5 место


 
Открывает наш рейтинг признанное иностранным агентом движение «Голос», опубликовавшее так называемую «карту нарушений», где из года в год приводятся старые данные о якобы нарушениях во время проведения единого дня голосования.

Надо отметить, что движение является одним из главных дезинформаторов по теме выборов.

В этом году волонтёры Лиги безопасного интернета зафиксировали более 4 тысяч фейков о выборах. Не для кого уже не секрет, что иностранные государства по-прежнему не прекращают попытки прямого вмешательства в наши выборы и пытаются оказать давление на граждан.

Что только не идёт в ход: тут и попытки манипулировать фактами, и откровенно экстремистские призывы к беспорядкам и созданию паники.

Но несмотря на разнообразные потуги, все попытки провалились, и единый день голосования, в целом, прошёл спокойно.

Избранные россиянами губернаторы и представители органов местного самоуправления уже приступили к работе, а вот выборы в Палату представителей США ещё только впереди, в связи с чем заокеанским коллегам хочется пожелать сфокусироваться на собственных рабочих задачах.
 

4 место


 
Частичная мобилизация в России дала создателям фейков немалый повод для творчества и фантазии. Так, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, активно тиражировавший фейк о проведении мобилизации в Луганской области и в Крыму.

Связанные с Украиной телеграм-каналы также разгоняли ложные сообщения о мобилизации в Луганской и Запорожской областях и «раздаче повесток на избирательных участках».

Только за последнюю неделю сентября Лига безопасного интернета выявила более 7,2 млн фейков о частичной мобилизации и свыше 934 тысяч фейков о референдумах.

Дезинформаторы активно действовали с территории Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
 

3 место


 
Третье место сегодняшнего рейтинга делят ложное сообщение о том, что руководство луганских больниц якобы насильно регистрирует пациентов для участия в референдуме (оно сопровождается фразой «просим распространить») и фотография автомобильной пробки на фестивале Burning Man в США.

Кадр из пустыни активно распространяли в сети различные иностранные агенты, включая Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом). Они утверждали, что это очередь на границе России и Казахстана после объявления частичной мобилизации.

2 место


 
Немало информационного шума в этом месяце наделал фейк о том, что повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации, якобы будут приходить через портал госуслуг.

Дезинформаторы утверждали, что уведомление о призыве появится в аккаунте пользователя.

При этом утверждалось, что не зарегистрированные на портале, будут получать повестки почтой. Эта ситуация лишний раз показывает, на что способны провокаторы для закрытия своих задач. Чтобы создать панику среди населения они готовы использовать самые изощренные и неправдоподобные методы.
 

1 место


 
Возглавляет сегодняшний рейтинг фейковое видео, на котором якобы в одном из московских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рамках частичной мобилизации выдают повестки мужчинам. Это сообщение активно продвигалось в контролируемых Украиной телеграм-каналах.

На видео была приведена вырванная из контекста часть диалога, из которой сложно понять всю суть беседы и уточнить детали.

Вырванные из контекста фразы разлетелись по сети сея тревожность и панику среди граждан. Однако вскоре пресс-служба центров госуслуг официально опровергла ложные вбросы. По закону повестки вручаются гражданину лично в руки под подпись, либо направляются по адресу прописки или передаются через военно-учетный стол на работе. Все остальные способы являются незаконными.
 
Приведённые выше случаи являются лишь малой частью огромной лавины грязи и дезинформации, которую фейкоделы стараются обрушить на наших граждан.

Чтобы не попасть под неё и невольно самим не стать распространителями фейков, я прежде всего прошу вас внимательно проверять информацию в официальных источниках и не поддаваться эмоциям.
 
Боле того, если вы выявили недостоверный контент в сети, помимо жалобы на платформе, вы можете обратиться в Лигу безопасного интернета, наши волонтеры помогут и проконсультируют.

Также можно напрямую обратиться в электронную приемную Роскомнадзора, описав предмет обращения и прикрепив ссылку на контент.
 
Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

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