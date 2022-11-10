Почему сейчас так нужен фактчекинг

В наше насыщенное событиями и технологиями время фактчекинг стал неотъемлемой частью цифровой гигиены, как чистка зубов или утренние умывания. Сеть буквально кишит фейками и провокациями, поэтому повышать критичность своего восприятия информации просто жизненно необходимо. Однако, к сожалению, помнят об этом далеко не все.

Я собрал несколько советов о том, как не нужно проверять информацию в сети. Напоминаю – воспринимать написанное стоит с точностью до наоборот, ведь в этом и есть суть «вредных советов».

Доверяй и не проверяй

У реальных новостей никогда нельзя найти первоисточник информации. Официальные ресурсы и СМИ с большой аудиторией и устоявшейся репутацией - зачем?

Ведь есть пересылаемое в мессенджере сообщение с «сенсационным» заголовком и магической фразой «Максимальный репост» или «Просим распространить».

А если такое сообщение написано заглавными буквами и сопровождается фотографией (которую, конечно же, не нужно проверять, загрузив в поисковик), то точно можно верить!

Объективность

Она нам конечно же не нужна. Ни в коем случае не надо смотреть на ситуацию под разными углами, просто слепо следуйте мнению глубоко авторитетного автора материала.

Особенно хорошо, если он уже несколько раз был уличён во лжи, а его страница полна фейков и сомнительной информации.

Проверка информации

Не нужно проверять посты в соцсетях и ждать официальной информации, надо сразу же сделать репост, доверяя эмоциям. Они же точно не подведут! Еще можно написать всем своим друзьям, знакомым и пожилым родственникам, чтобы были в курсе!

Боты в соцсетях

Пустой аккаунт автора публикации или комментария не должен вызывать подозрение. Человек стесняется распространять личную информацию, очевидно же. Она/он представились в публикации реальными именами, да и по тексту видно, что люди осведомленные, к чему лишние сомнения.

Официальные документы

Лучшим доказательством подлинности являются сделанные в графическом редакторе документы, а также скриншоты якобы с официальных ресурсов, которые обычно распространяются в нарочито плохом качестве. Потому что это все от надёжных источников, которые никто и в глаза никогда не видел. Заходить на официальные ресурсы и сравнивать подлинный интерфейс сайта, откуда по легенде был сделан скриншот, а также стиль оформления официальных документов не нужно, как же можно ставить под сомнение слова анонимов!

А сли говорить серьезно, то напомню, что в России строго борются с фейками: за их распространение можно получить штраф, а если фейк повлёк за собой смерть человека, то предусмотрено уголовное наказание.

Будьте внимательны и поддерживайте чистоту интернет-пространства. Распространяя фейки, вы мешаете донесению действительно важной информации. Обязательно проверяйте факты и источник новости, прежде чем сделать репост или переслать её.

В случае, если вы выявили недостоверный контент в сети, помимо жалобы на платформе, можно обратиться в Лигу безопасного интернета. Волонтеры помогут, и сориентируют по дальнейшим действиям. Также можно сообщить в электронную приемную Роскомнадзора, описав предмет обращения и прикрепив ссылку на контент.

Автор – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет».