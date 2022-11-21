Время подсчетов

На финише года по традиции принято подводить его главные финансовые итоги. В уходящем году с учетом особенностей событий политического характера у большинства экспертов были опасения, что экономика страны надолго впадет в шоковое состояние. На деле оказалось, что российская экономика за последние годы действительно набрала весьма внушительный антистрессовый потенциал, хотя, конечно, и серьезных потерь избежать нам не удалось. О том, как именно все случилось, нашему изданию рассказывает аналитик направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Роберт Григорян.

По прогнозу Банка России

В обновленном прогнозе Банка России ключевая ставка в 2023 году ожидается в диапазоне 6,5–8,5 процента, а среднее значение ключевой ставки за десятилетие ожидается на уровне 5,8 процента. Это почти столько, сколько мы имели под конец постковидного восстановительного периода в 2021 году. То есть, 5,7 процента. По мере восстановления и адаптации российской экономики к новой конфигурации мировой финансового-экономической системы, выстраивания новых цепочек поставок будет происходить постепенная стабилизация динамики инфляции и инфляционных ожиданий, в результате чего Банк России будет корректировать денежно-кредитную политику, снижая ключевую ставку до нейтрального диапазона.

Это когда денежно-кредитная политика уже не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику. А пока нам придется поддерживать тонкий баланс между стимулирующей и частично сдерживающей денежно-кредитной политикой, чтобы обеспечить свою экономику ликвидностью в условиях, когда денег нам никто не займет. Во всяком случае, так считают в Центробанке.

Ставка на кредиты

В сентябре текущего года ЦБ заявил, что корпоративный кредитный портфель сохранил в 2022 году восходящую динамику, увеличившись на 2,5 процента. По деньгам это плюс 1,3 трлн. рублей в месячном выражении, или прибавка в 11,9 процента в годовом. Заметим, что с начала года прирост составил 8,1 процента. В целом позитивная динамика наблюдается в сегменте корпоративного кредитования широкого перечня отраслей, в числе которых нефтегазовые организации, предприятия металлургического комплекса, розничной торговли, транспортные компании и химической промышленности.

Словом, всех тех, кто крепко стоял на ногах.

При этом регулятор отмечает снижение влияния госпрограммы поддержки системообразующих предприятий на совокупные показатели корпоративного кредитования. Так, в сентябре было выдано кредитов на сумму около 40 млрд рублей, в августе – 65 млрд.

По сравнению с мартом текущего года средневзвешенная процентная ставка по кредитам нефинансовому сектору (на срок свыше года) сократилась на 4,4 п.п. до 8,79 процента в сентябре. Однако по сравнению с августом ставка совсем немного повысилась — на 0,3 п.п.

Впрочем, и розничный кредитный портфель в сентябре демонстрировал благоприятную динамику. В целом кредитный портфель физических лиц вырос на 1,6 процента, с плюсом в 412 млрд рублей в месячном выражении или с ростом на 10,2 процента в годовом выражении. Если считать с начала года, то рост составил 5,8 процента. Вполне прилично.

Ипотека здесь по-прежнему остается главным фактором прироста розничного кредитного портфеля.

Более того, ключевую роль в поддержке спроса на покупку жилья на первичном рынке играют льготные программы. В частности, в сентябре суммарный объем выдачи ссуд в рамках программ («Льготная ипотека», «Семейной ипотека», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека») составил 240 млрд рублей против 219 млрд рублей в августе.

Учитывая высокую роль льготных ипотечных программ в ситуации на первичном рынке жилья, можно ожидать его стагнации в случае отмены или существенной корректировки условий этих программ. Будем надеяться, что правительство этого не допустит.

Ведь долгосрочные кредиты как в корпоративном, так и потребительском секторах являются важным фундаментом для устойчивого роста деловой и инвестиционной активности, а также потребительской активности.

В частности, сокращение спроса на ипотечное кредитование неизбежно приведет к ухудшению динамики жилищного строительства, имеющего один из максимальных мультипликаторов среди отраслей экономики.

Никто ничего не хотел потерять

Сегодня доходность по долгосрочным выпускам российских государственных облигаций находится значительно выше исторического диапазона в 6–9 процентов.

Впрочем, развитие событий на локальном долговом рынке напоминает ситуацию 2015 года, когда крупные участники финансового рынка (банки, инвестиционные компании и фонды) сокращали число открытых позиций в ОФЗ в целях минимизации рисков собственных инвестиционных портфелей в период повышенной политической и экономической неопределенности из-за расширения антироссийских санкций.

Активно тогда сокращали свое присутствие в российских государственных облигациях иностранные инвесторы на фоне заявлений представителей западных стран о введении ограничений в отношении новых выпусков ОФЗ. В частности, по итогам I квартала 2015 года доля вложений нерезидентов в ОФЗ сократилась на 4,6 п.п. до 18,1 процента по сравнению с началом 2014 года.

Инфляцию удалось удержать?

Мало кто еще в начале года ожидал, что текущая динамика инфляции будет выглядеть существенно лучше изначальных прогнозов.

Взять хотя бы мартовский макроэкономический опрос Банка России, по которому годовая инфляция прогнозировалась на уровне 20 процентов, тогда как по итогам 2021 года она составила 8,4 процента. Некоторые эксперты вообще допускали ускорение инфляции до 40 процентов. Ничего подобного не случилось. Нормализация динамики инфляции после всплеска в начале года была обеспечена во многом за счет стабилизации курса российской валюты.

Кроме того, был введен механизм параллельного импорта, что позволило избежать значительного дефицита товаров и, как следствие, еще более высокого роста цен.

Сохранение инфляции по итогам года в диапазоне 12–13 процентов наиболее вероятно из-за усиления проинфляционных рисков, обусловленных более активным, чем ожидалось, восстановлением импорта. Завершение сезонного эффекта снижения цен на плодоовощную продукцию, продолжающийся активный рост потребительского спроса, а также возросшая кредитная активность свидетельствует в пользу фиксации годового уровня инфляции на этом уровне. Кроме того, некоторый рост инфляции обеспечит индексация тарифов, которая ожидается 1 декабря текущего года.

Между тем продолжающееся активное восстановление внутреннего спроса и нормализация логистических цепочек выступает в роли драйвера роста объемов импорта. Эти факторы также оказывают стимулирующий эффект на инфляцию, в связи с чем ЦБ на октябрьском заседании принял решении взять паузу в цикле снижения ключевой ставки.

Согласно данным ФТС России, приток товаров в страну в рамках механизма параллельного импорта в среднем за месяц растет на 20 процентов в стоимостном объеме, а по весу это рост на 18 процентов. Так, за август 2022 года в рамках этого механизма ввезено 383 тысячи тонн различных товаров, а с начала его запуска – более 1,3 млн тонн.

Бюджет лучше ожиданий

Теперь о хорошем от Минфина, который за январь-октябрь 2022 года насчитал профицит федерального бюджета в объеме 128,4 млрд рублей. При этом нефтегазовые доходы составили 102,6 процента от планируемого значения за 2022 год, пополнив казну за 10 месяцев на 9,8 трлн. рублей. А вот иные доходы за этот период составили 12,4 трлн. рублей или 79,8 процента от прогнозного исполнения.

Совокупный объем расходов за период составил 22 трлн. рублей, что составляет почти 93 процента от годового объема.

К концу года можно ожидать дополнительного роста объемов расходов и дефицита федерального бюджета, который будет частично покрыт за счет средств ФНБ.

Поэтому стоит отметить, что российская бюджетная система, несмотря на существенное ухудшение внешнеполитической ситуации и условий для покрытия дефицита, сохраняет достаточно высокую устойчивость по сравнению с результатами развивающихся, да и многих развитых стран.

Важно теперь не потерять эту устойчивость и в году наступающем.

Автор — аналитик направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР.