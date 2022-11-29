Охота на «серых носорогов»

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов рассказал, как Россия и Китай выстраивают сотруднические отношения.

Сегодня у многих из нас складывается впечатление, что мы живем в стремительно меняющемся мире. У нас на глазах рушатся международные связи, происходит эскалация политических конфликтов, обострение экономических противоречий. Но столь ли новы все эти тенденции? Если задуматься, то им уже не одно десятилетие, просто сегодня они перешли из вялотекущего, латентного состояния в острую фазу. И в этих условиях преимущество получают те страны, которые заранее готовились к этому и загодя начали выстраивать новую парадигму взаимоотношений. Яркий пример тому – сотрудничество России и Китая, различные параметры которого обсуждались во вторник в рамках IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Судьба одна на всех

В 2016 году вышла книга американской писательницы и политического аналитика Мишель Вукер «Серый носорог: как распознать и действовать в отношении очевидных опасностей, которые мы игнорируем». Введенный ею термин «серый носорог» не получил такого широкого распространения в экономической публицистике, как выражение «черный лебедь», означающее плохо поддающуюся прогнозированию угрозу. Действительно, гораздо интереснее ждать чего-то неожиданного, чем разбираться с реально существующей проблемой. Но термин «серый носорог» прижился в Китае – он широко используется в местных СМИ и экспертных исследованиях. И это закономерно. Руководство КНР уже достаточно давно отчетливо осознало, что глобальные перемены наступят не завтра, они начались вчера. Неконкурентное давление, санкции, радикальный слом существующего миропорядка, беспрецедентная волатильность приводят, по словам Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, к «дефициту развития, дефициту управления и дефициту безопасности».

Как преодолеть эти угрозы? Понятно, что их глобальный характер предопределят необходимость объединения усилий конструктивных и разумных сил, создания широкого международного альянса стран, готовых противостоять оголтелому санкционному давлению со стороны Запада. К счастью, эту работу не надо начинать с нуля – ее фундамент уже заложен в предыдущие годы. Заслуги в этом принадлежат, безусловно, руководству России и Китая. Но есть и конкретные люди, которые по сути выступили архитекторами этого нового партнерства в различных отраслях. Так, широкий энергетический диалог между Москвой и Пекином, начавшийся как минимум полтора десятилетия назад, был организован Игорем Ивановичем Сечиным в тот период, когда он занимал пост вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс. Сегодня, являясь главным исполнительным директором «Роснефти», Игорь Иванович активно участвует в расширении и углублении этого диалога.

Выступая в рамках бизнес-форума, Игорь Сечин напомнил, что еще в 2015 году Си Цзиньпин с трибуны ООН выдвинул идею создания «сообщества единой судьбы человечества». Она вписана в преамбулу Конституции КНР и лежит в основе китайской внешней политики. «Западные оппоненты не могут или не хотят понять великого гуманитарного смысла этой идеи, отвергая концепцию общей судьбы на основании неких идеологических соображений. Они не хотят понять, что речь не идет о каком-то единообразии, органически чуждом китайской культурной традиции… Китай просто говорит миру: «мы все в одной лодке». И получается, что КНР работает на объединение человечества, а Запад – на его раскол», – подчеркнул Игорь Сечин.

Он также напомнил, что Китай, так же как и Россия, «всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления, которое оборачивается корыстным продвижением собственных эгоистических интересов, за универсальное и равное для всех применение норм международного права». При этом КНР тоже подвергается прямой экономической дискриминации, Запад поставил себе цель – остановить технологическое развитие Китая, не допустить его превращения в технологическую державу №1.

Полюс стабильности и роста

Но Россия разделяет эту «китайскую философию». Представители руководства РФ неоднократно заявляли о необходимости построения многополярного мира и об угрозах, связанных с давлением коллективного Запада на своих политических оппонентов и экономических конкурентов. Образно говоря, в нашей стране тоже давно рассмотрели этого «серого носорога» и начали готовиться к «охоте» на него, то есть стали искать союзников для налаживания многостороннего равноправного партнерства. И здесь крайне важно понимать, что сотрудничество России с КНР – это не ситуативный «оборонный союз», а объективно существующая необходимость, обусловленная как географической близостью, так и наличием общих интересов. «Хотелось бы особо подчеркнуть, что стратегическое решение о повороте на Восток, и, особенно, беспрецедентный уровень наших сегодняшних отношений с Китаем – это результат внутреннего развития и понимания процессов, происходящих в мире, а не следствие давления со стороны Запада на Восток. Это, кстати, российская география. Для Китая это больше Юг-Север в данном случае», – подчеркнул Игорь Сечин.

Безусловно, любой политический и экономический альянс нуждается в прочной основе. И у партнерства Россия и Китая такая основа уже есть. Как справедливо отметил И. Сечин, «на фоне мирового энергетического кризиса торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами представляют собой полюс стабильности и роста». Так, по итогам 2021 года Китай занял первое место в списке торговых партнеров России. За 10 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами достиг $153,9 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 33%. В целом за год он может составить рекордные $180-190 млрд. Но и это далеко не предел. Власти двух стран ставят задачу довести данный объем до $200 млрд в год.

Энергетика – живой пульс сотрудничества

Не удивительно, что одно из центральных мест в наших экономических связях занимает торговля энергоресурсами. Россия – крупнейший и доказавший свою надежность поставщик энергоносителей на мировой рынок. А Китай продолжается оставаться одним из драйверов роста глобальной экономики и повышения спроса на энергоресурсы. И здесь возможности синергии просто неисчерпаемы.

Сегодня мы видим, что энергетическое сотрудничество между двумя странами нарастает огромными темпами. Так, объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября 2022 года увеличился на 9,5% и составил почти 72 млн т (это ненамного меньше, чем поставила Саудовская Аравия – 73,8 млн т). В перспективе драйвером роста нефтяных поставок в КНР станет проект «Восток Ойл», являющийся крупнейшим инвестиционным нефтегазовым проектом в мире. К 2033 году добыча в его рамках должна достигнуть 115 млн т, что эквивалентно 2,5% текущего глобального нефтяного производства. Проект предусматривает прямые поставки легкой и низкосернистой нефти по Северному морскому пути. Только в этом году ресурсная база проекта была увеличена на 300 млн т, до 6,5 млрд тонн.

Прекрасные возможности открываются и в газовой сфере. В 2022 году по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР будет перекачано свыше 15 млрд куб. м. Проектная мощность трубопровода позволяет в перспективе нарастить данный объем до 38 млрд куб. м в год. А создание новых маршрутов даст возможность уже в обозримом будущем экспортировать в Китай 100 млрд куб. российского газа. «При этом возможности российской ресурсной базы природного газа существенно превышают эти объемы. Речь идет как о запасах газа Западной Сибири, перенаправляемых с европейских направлений, так и об обширной ресурсной базе на Востоке России. Только у «Роснефти» запасы газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые могут быть потенциально поставлены в Китай по трубопроводам, превышают 2 трлн куб. метров», – отмечает Сечин.

Поставки российского угля в Китай за 10 месяцев 2022 года составили 53 млн тонн. Это примерно 23% от общего импорта в КНР (второе место после Индонезии). И здесь поставки также будут расти благодаря расширению пропускной возможности БАМа и Транссиба. Аналогичная ситуация и с поставками электроэнергии из РФ в Китай – они за январь-октябрь увеличились на 33% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили почти 4 млрд кВт-ч.

И очень важно, что одновременно с ростом поставок энергоресурсов происходит формирование принципиально новых экономических и финансовых механизмов, уже не завязанных на западный мир, доказавший свою несостоятельность. В частности, растет объем расчетов в национальных валютах – рублях и юанях. На Московской бирже он увеличился с 2 млрд рублей в начале года до 90 млрд рублей в октябре (в 45 раз), превысив среднедневной объем торгов в паре рубль/доллар. «Наличие независимой системы взаиморасчетов является важной составляющей финансового суверенитета в современном мире», – подчеркнул Сечин.

Таким образом, поворот на Восток подразумевает не просто перенаправление потоков нашего углеводородного сырья на новые рынки. Это означает создание принципиально новой парадигмы экономического сотрудничества, что позволит совместно преодолеть внешние вызовы. Речь идет об интегральном сотрудничестве с китайскими партнерами по всей технологической цепочке: разведка и добыча, переработка, создание энергогенерации, реализация на потенциальных рынках сбыта, включая реализацию через розничные сети. Такое сотрудничество предполагает, как правило, обмен долями, создание совместных предприятий, поставки оборудования, технологическое партнерство. «На данном этапе, - подчеркнул Сечин, - российские энергетические компании готовы представить предложения китайским партнерам по всем ключевым направлениям (газ, нефть, уголь, электричество, атом и др.)

Такое тесное взаимодействие двух крупнейших держав позволит не бояться никаких «серых носорогов» и «черных лебедей».

Автор — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК.