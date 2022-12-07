Не словом, а делом

Сегодня главной темой информационной повестки стали возможные ответные меры, которые Россия предпримет после введения ценового потолка на поставки нашей нефти. Нет недостатка в различных версиях и гипотезах. Представители руководства страны не раз заявляли, что Россия не будут обращать внимания на этот очередной санкционный выпад и не станет поставлять свое сырье на внешние рынки, подчиняясь этим несуразным требованиям. Поэтому, безусловно, официальная реакция «на потолок» необходима. Но все же лучшим ответом будут не слова, а дела, то есть реальная демонстрация того, как в условиях санкций отечественный нефтегазовый комплекс не только не сломался и не прогнулся, а наоборот, сумел улучшить свои показатели. И яркую иллюстрацию этому дают итоги работы компании «Роснефть» за первые девять месяцев нынешнего года.

Рынок голосует «за»

Анализ итогов работы «Роснефти» за январь-сентябрь 2022 года заставляет задаться все тем же традиционным вопросом: а против кого, собственно, были введены санкции – против России или против западного бизнеса? Абстрактный наблюдатель, не знакомый с нынешней геополитической обстановкой, наверняка бы предположил, что это европейские и американские компании подверглись какой-то политической атаке. Так, выручка «Роснефти» за девять месяцев увеличилась на 15,7% и достигла 7,2 трлн рублей, а показатель EBITDA вырос на 21,8%, до 2 трлн рублей. В результате маржа EBITDA (ее доля в выручке) составила 28%, что значительно превышает показатели так называемых мейджоров: (ExxonMobil – 27%, TotalEnergies – 22%, Shell – 18%, BP – 8%).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за девять месяцев составила 591 млрд рублей.

Соответственно, повысилась и финансовая устойчивость компании. Уровень ее задолженности по предоплатам и финансовый долг уменьшились на 17% по сравнению с началом 2022 года. А отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец сентября составило 1,1х против 1,3х на начало года.

Подобные финансовые показатели важны не только для самой компании, но и для России в целом. Ведь именно государство является главным акционером «Роснефти». В непростых внешних условиях рост поступлений в казну от компаний с государственным участием – важнейший фактор экономической стабильности. К сожалению, далеко не все компании смогли подставить плечо государству в трудную минуту, некоторые из них и вовсе отказались от выплаты дивидендов. И на этом фоне размер дивидендов «Роснефти» приятно удивляет.

Напомним, дивидендная политика компании предполагает выплату более 50% от чистой прибыли по МСФО – этот коэффициент является одним из самых высоких в отрасли. По итогам прошлого года суммарные дивиденды «Роснефти» составили рекордные 441,4 млрд рублей, что соответствует 41,66 рубля на акцию.

И все идет к тому, что в нынешнем году данный рекорд будет побит. В первом полугодии «Роснефть» заработала 432 млрд рублей – больше, чем когда-либо ранее в своей истории (и в три раза больше, чем весь объем чистой прибыли по итогам 2020 года). В соответствии с упомянутым «дивидендным правилом», на выплату дивидендов может быть направлено 216 млрд рублей (50% от общей суммы). Поэтому в середине ноября Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев в размере 20,39 рублей на акцию. А в целом по итогам года, в соответствии с оценкой экспертов Газпромбанка, размер дивидендов может достигнуть 47 рублей на акцию. В таком случае дивидендная доходность компании составит 15%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

Впрочем, наилучшая оценка для финансового положения компании – это реакция рынка. И можно смело утверждать, что рынок верит в «Роснефть». Так, чуть более чем за два с половиной месяца котировки ее акций выросли более чем на 30%, до 340 рублей за штуку. И учитывая упомянутый дивидендный ориентир можно прогнозировать рост курса акций еще более чем на 50%, до 540 рублей за штуку.

Инвестиции в будущее

За этими финансово-дивидендными успехами стоят, конечно, реальные производственные достижения. И здесь опять-таки можно лишь удивляться «обратному эффекту санкций». Так, за девять месяцев нынешнего года «Роснефть» увеличила добычу углеводородов на 2,2%, до 4,97 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, между тем как хваленные мейджоры ее заметно сократили: BP – на 31%, Shell – на 12%, Chevron – на 3%, TotalEnergies – на 2%.

Кстати, тут прослеживается любопытная тенденция: чем сильнее санкции, тем выше добыча «Роснефти». В третьем квартале она достигла 5,22 млн барр. н.э., что является наилучшим показателем за последние десять кварталов.

Каковы же драйверы роста добычи компании? Во-первых, это новые перспективные проекты. В то время как международные корпорации под давлением «зеленой повестки» сокращают свои инвестиции в новые добычные активы и тем самым провоцируют глобальный энергетический кризис, «Роснефть» наращивает свои капиталовложения (в январе-сентябре они увеличились почти на 20% год к году и составили 822 млрд рублей – рекордный уровень за соответствующие периоды прошлых лет). И в основном эти средства идут именно на новые проекты. Так, добыча жидких углеводородов в рамках проектов, запущенных с 2016 года, достигла в январе-сентябре 546 тыс. барр. в сутки (+7,5%). Доля этих проектов в общей добыче составила 14,3%.

Здесь особая роль отводится флагманскому мегапроекту «Восток Ойл», в периметр которого входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, где уже открыто 13 месторождений нефти и газа. Огромная ресурсная база, высочайшее качество сырья, низкие удельные затраты на добычу и минимальный углеродный след (на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире) – все эти факторы делают «Восток Ойл» одним из самых перспективных нефтегазовых проектов в мире.

В рамках реализации данного проекта в нынешнем году был проведен большой объем геологоразведочных работ, что позволяет увеличить его ресурсную базу с 6,2 до 6,5 млрд тонн. Одновременно ведется строительство нефтеналивного терминала в порту «Бухта Север», магистральной системы транспортировки нефти и расширение инфраструктуры порта.

Во-вторых, рост производственных показателей «Роснефти» обусловлен «газовым фактором». Добыча газа в январе-сентябре выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 млн б.н.э. Такой результат был достигнут преимущественно благодаря увеличению добычи на проекте «Роспан», а также запуску сеноманского проекта «Харампурнефтегаз» в сентябре. В итоге доля газа в добыче углеводородов за девять месяцев составила 23%, что совсем близко к целевому показателю, поставленному для себя «Роснефтью», – 25%.

На Восток уже повернули

Главным механизмом минимизации последствий санкций является «поворот на Восток» российского энергетического экспорта. Эта тема также не сходит со страниц СМИ. И здесь «Роснефть» опять-таки не произносит громкие слова, а демонстрирует конкретные дела. Так, нефтяные поставки компании азиатским покупателям за первые три квартала нынешнего года выросли примерно на треть, до 52,4 млн тонн. И данный процесс идет по нарастающей – в III квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордного уровня в 77%. В целом же объемы экспорта в дальнее зарубежье увеличились (!) на 4,8% и составили 77,3 млн тонн.

Впрочем, приоритетом для «Роснефти» остается внутренний рынок. За девять месяцев компания переработала 71,0 млн тонн нефти, из них в третьем квартале – 25,2 млн тонн. Это больше, чем любая другая российская ВИНК. При этом объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке вырос на 6,5% год к году.

Таким образом, «ответ на санкции», возможно, уже и не надо изобретать. Он дан. Опыт «Роснефти» показывает, что можно успешно развивать производство и экспорт даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. Главное – иметь для этого нужные компетенции, правильную систему управления и, конечно, твердое намерение – не сдаваться на волю неблагоприятным обстоятельствам, а противостоять им.

Автор — доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК.