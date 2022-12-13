Год возможностей: какие платформы извлекли из 2022-го пользу

Главный вывод 2022 года в отношении социальных платформ в том, что нам повезло.
У нас есть российские популярные платформы, которые быстро реагировали на ситуацию и постарались адаптироваться для удобства мигрирующих с других платформ пользователей и блогеров.
А, значит, использовали момент для дальнейшего развития и роста. Так и должен вести себя бизнес в кризис – видеть не только проблемы, но и возможности.
По итогам года видно, кто с этим справился лучше: это Telegram и сервисы VK, в частности, «ВКонтакте».
По данным Brand Analytics, именно эти сервисы — лидеры роста как по активной аудитории, так и по объему публикуемого контента. К концу текущего года Telegram подошел с 10,5 миллиона активных авторов в месяц, у «ВКонтакте» таких авторов — 28 миллионов.
При этом «ВКонтакте» — соцсеть номер 1 в России по обоим показателям: авторам и контенту.
У Telegram же заметнее других относительный прирост этих показателей в русскоязычном медиаполе.
Telegram в 2022 году предложил пользователя платную подписку, которая оказалась достаточно востребованной и включала ряд интересных фич. А также запустил аукцион по покупке интересных названий для каналов и возможность регистрации аккаунтов без телефонного номера.
Стратегия же VK изменилась кардинально.
Так, мы наблюдаем отказ от экосистемного пути развития в пользу концентрации на контенте и на пользователе. Холдинг перестраивался несколько месяцев и был постоянным поставщиком громких новостей на рынке: отказался от непрофильных и затратных активов, купил «Дзен» и «Новости», разобрался со структурой акционеров.
Параллельно холдинг успел существенно обновить «ВКонтакте» и «Одноклассники», агрессивно развивал короткие видео, и вкладывался в разработку — сделал RuStore, запустил игровую платформу. Сейчас, по слухам, компания присматривается к ряду активов на рынке производства контента.
2023 год с большой вероятностью укрепит позиции и Telegram, и VK, которые, по сути, и станут основными социальными контентными платформами в России на ближайшие годы.
Блогеры ждут, что VK Видео станет реальным конкурентом YouTube в России (с монетизацией, разумеется).
Также у массового пользователя сохраняется запрос на замещение ушедших сервисов и на контент как развлекательного, так и полезного свойства. Этот запрос платформам и предстоит удовлетворить в полной мере.
Автор — директор по маркетингу Brand Analytics.