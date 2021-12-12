Слышали про колесо баланса? У каждого человека есть сферы, в которых он себя реализует, чтобы поймать ощущение счастья. Это здоровье, карьера, дружба, личные отношения, финансы и прочее. Тренеры говорят так: нарисуй круг, наметь точками эти сферы и на линиях отметь, насколько они реализованы. Если твое колесо кривое – друзей нет, хобби нет – оно жизнью никуда не поедет. Начинай прокачивать сферы, которые в провале, и тогда твое состояние станет более стабильным, а ты более счастливым. Вроде бы все логично. Но кто сказал, что всем людям нужно быть одинаково прокачанными во всех сферах? Может быть, из нас делают счастливых «середнячков»?

Несколько лет назад я работала с двумя разными компаниями (телекоммуникационной и IT), которые развивали своих талантливых сотрудников, и их подход к этому вопросу кардинально отличался. Телекоммуникационная компания с помощью тестов определяла сильные и слабые стороны сотрудников и прокачивала слабые. Допустим, человек был невероятно хорош в коммуникациях, но очень плох в ведении документации, создании отчетов и прочей деятельности, требующей сосредоточенности. Его отправляли на тренинг по структурированию себя «под размер», учили делать отчеты, схемы и графики. Человек выравнивался. Но становился ли он от этого счастливее или эффективнее?

IT-компания также определяла сильные и слабые стороны сотрудников. Допустим, человек был очень талантлив в программировании, обладал нестандартным мышлением, но совершенно проваливался в коммуникациях с коллегами. Что делала компания? Вкладывала деньги в его развитие в тех компетенциях и скилах, которые у него и так зашкаливали. Они развивали сильные стороны! Не уравнивали всех. Из талантливых в определенной сфере людей компания создавала практически гениальных в этой же сфере. Судя по опросам, это делало сотрудников еще счастливее, а эффективность их в работе вырастала в разы. Они занимались любимым делом и совершенствовались в нем, а все, что у них проваливалось, подхватывали другие сотрудники, имеющие иные сильные стороны.

Зачем вкладывать свои силы в слабости, подтягивая себя до среднего уровня, когда можно прокачать свою силу и уйти в отрыв?

Помните Шерлока Холмса, который не знал, что Земля вращается вокруг Солнца? Он говорил, что ему эти знания абсолютно не нужны. Они никак не помогут в его деятельности. Зато он развивал свою наблюдательность, знания в области химии и криминалистики. Он не понимал ничего в человеческом общении, но как же нам нравится этот герой! А все почему? Да потому что он интересный, не усредненный. Так почему бы нам всем не стать Шерлоками Холмсами в областях, в которых мы мощны от природы?

Я, допустим, сильна в создании текстов к кино. Я получаю невероятное удовольствие от своей работы. Я готова сутками создавать сериалы, полнометражные фильмы и телепередачи. Если посмотреть, сколько времени в течение дня я существую в реальности, то баланс будет примерно 80/20, где 80% – придуманная реальность моей работы. И мне в кайф. А мой товарищ занимается финансами и обожает это. Он фанатик своей сферы. Интересно с ним общаться? Скорее, не очень. При близком общении он утомляет. Но он счастлив! Ему хорошо! Если бы он попал в лапы марафона личностного роста, возможно, он бы развил свои слабые стороны, завел больше друзей и хобби. Но насколько это ему нужно? Почему все должны иметь семью, друзей, хобби, развлечения, если человек счастлив совершенно от других вещей? Его колесо баланса кривое. И он будто бы не едет, он вот-вот взлетит, развиваясь в своей любимой сфере, получая невероятное удовольствие от своей жизни.

Откуда мы все взяли, что нам всем нужны одинаковые вещи, а наш баланс развития жизненных сфер должен везде быть ровным? Почему мы прислушиваемся к блогерам, которые нам внушают, что всем нужно одно и то же? Из нас же просто делают толпу, которой просто управлять.

Не хочет человек семью и детей. Мы ставим клеймо – у него проблема. Не имеет человек хобби. Мы думаем: несчастливый человек, совсем не отдыхает. Не заботится человек о деньгах. Мы думаем, вот дурак. Бессребреник! Так неправильно. А кто сказал, что неправильно? Если у человека есть машина, квартира, дача, семья и досуг – это правильно, а если у человека дом полон книг и он сутками на работе изобретает лекарство от неизлечимой болезни, забыв про сон и отдых – это неправильно. Он не в балансе, он не в ресурсе, он не может быть нормальным.

Из нас делают нормальных. Из нас делают удобных. Нас всех гребут под одну гребенку, забывая, что все мы – разные. И нужно нам разное! И в разных пропорциях. Создал бы Цукерберг свою соцсеть, если бы он ровно распределял свои ресурсы: сейчас у меня друзья, потом йога, потом еще порисовать надо – должно же быть хобби. Ах, да! Еще свидания. Надо обязательно иметь личную жизнь. Да при таком подходе FB создал бы кто-то другой. А Илон Маск? Если бы он не работал над своими проектами на разрыв аорты, посвящая себя семье и детям, друзьям и хобби, создал бы он SpaceX? Очень сомневаюсь. Великие достижения требуют сверхусилий в одной сфере пресловутого колеса баланса. Назовите любого выдающегося человека, и мы увидим кривое колесо. Музыканты, политики, бизнесмены, кинематографисты. А чем мы хуже? Пока мы себя выравниваем, они делают действительно стоящие вещи.

Так пусть наши кривые колеса баланса не поедут по вымощенной блогерами и психологами дороге, а взлетят до самых звезд. Вкладывайте в свои сильные стороны, отдавая себя любимым сферам. И будет вам счастье.