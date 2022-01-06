Год начинается с Рождества

Совсем скоро новогодние праздники закончатся, рассеется дым от бенгальских огней и хлопушек, может быть даже наступит некоторая ясность в голове, заполненной смесью советских фильмов, советских же салатов и, к счастью, уже не советских напитков. И тогда можно будет сказать, что новый 2022 год действительно наступил, а теперь пора подумать о том, что нас в нем ждет.

Во-первых, нас в нем ждет Рождество Христово – строго говоря, главный христианский праздник, волею юлианского календаря и властью большевиков отодвинутый в нашей многострадальной стране на второй план. Причем стоит отметить, что большевики действовали вне сговора с юлианским календарем. Они-то как раз передвинули все на григорианские рельсы. Но церковная традиция до сих пор предпочитает отставать на две недели от общемировой. И получается, что выхолощенная за годы советской власти традиция праздновать рождение Христа усиливается разночтениями с общим радостным «мэрикристмасом» на Западе. Этот праздник у нас вроде бы есть, но веселья от него не столько. Потому что, конечно, после Рождества должен быть Новый год, а не наоборот. Хотя бы потому что Рождеством заканчивается соответствующий пост, именно для того, чтобы за праздничным столом можно было бы себе позволить больше. А так мы не то чтобы в тупике, но на распутье.

Можно, конечно, надеяться, что православная церковь когда-нибудь примет гуманный календарь, в котором Рождество будет 25-го декабря, но произойдет это точно не в этом году. Зато Рождество вообще произойдет вот-вот, это совершенно точно. С этим светлым праздником я вас с удовольствием поздравляю.

Теперь к прозе. Что же ждет нас в 2022 году и каковы шансы, что он окажется менее обескураживающим, чем два предыдущих года? Заметьте, я не говорю – жестоким или даже жестоковыйным. Потому что жестоковыйные годы нам памятны по общей истории XX века. Рядом с ними 2020-й и 2021-й были годами весьма курортными. Для кого-то буквально. Сколько людей ушло на постоянную удаленную работу? Сотни тысяч, а может, и миллионы. А ведь удаленная работа – при всех своих минусах – это, согласитесь, не у станка каждый день по 12 часов стоять.

Тем не менее, к ней привыкли и работники, и работодатели, так что так называемая удаленка, скорее всего, останется в полном объеме.

Хуже, что в похожем объеме может остаться дистанционка – это когда детей учат через компьютер и видеоконференции. Дети при этом находятся дома, сидят перед компьютерами в футболках и едят шоколад. На дистанционку теперь отправляют весь класс, если вдруг выяснилось, что у какого-то ученика заболел один из членов семьи. Из этого следует, что какой-то класс в школе всегда будет на дистанционке, а значит, страдания родителей, которые, в свою очередь, на удаленке, неисчислимы. В отличие от квадратных метров квартир, в которых мы живем.

Что будет с вирусом? Он погибнет, нейтрализуется, испарится, станет частью жизни. В общем, если дела с новомодным «омикроном» продолжат развиваться в том же духе, скорее всего, хаотичные, но жесткие ограничения по всему миру пойдут на спад. Пока что известно, что «омикрон» очень заразен и распространяется мгновенно, а также пробивает вакцинную защиту, однако делает он это все не фатальным образом. Средний срок госпитализации инфицированных этим штаммом – 3 дня. А летальных исходов совсем мало. Чуть ли не в рамках статистической погрешности. Переболевших же он трогает почти незаметно. В общем, я так понимаю, решили всех вакцинировать «омикроном» и стихийно. По замыслу ли или по недомыслию, какая разница? Главное, чтоб люди перестали умирать и рестораны с авиалиниями заработали в полном объеме. Надеемся на исход вируса.

Спорит же с нами из могилы слепая предсказательница Ванга. Якобы болгарские ученые – это словосочетание уже заслуживает доверия – раскопали ее очередное пророчество. Заключается оно в том, что 2022 год очень сложный, ведь в каждом его месяце обязательно будет по пять двоек.

Главное, чтоб не в дневниках у школьников, которые, напомню, перманентно на дистанционке. Так вот, пять двоек – очень плохое число. Почему? А вот так! Слепая бабка так сказала, знаменитые болгарские ученые подтвердили, всем слушать! Насколько я понимаю, нумерологи – вот еще одни «ученые» на наши головы – связывают число «два» с дуализмом и противопоставлением. С дихотомией. А Богу, как известно, противостоит дьявол, стало быть, 2 – его число. И 22.02.2022 в Сибири будет обнаружен новый вирус!

Почему в Сибири? Потому что вследствие глобального потепления этот древний вирус вылезет из-под вечной мерзлоты. Объяснение тут одно. Болгарским ученым из своих фондов заплатила Грета Тунберг, чтобы эти фонды обратно же пополнить деньгами напуганных жрецов глобального потепления.

Тут вспоминаются строки из поэмы Александра Галича: «Отвяжитесь, мертвяки, уже ради Бога/Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога». Ванга мертва, и дело ее тоже. Которое в отличие от нее никогда живым и не было. Так что в новый вирус из Сибири мы не то что не верим, мы смеемся над мракобесием.

Что еще страшного может произойти в 2022 году? Теоретически все. Практически же мы боимся войны. И, надо отметить, что война-то будет. Просто потому что она так или иначе всегда где-то есть. Но мир, кажется, устроился поудобнее, так чтобы ее не вести, а за ней наблюдать. Как было у другого поэта Всеволода Емелина: «Прощай, жена фригидная/Идет война гибридная». В том смысле, что муж просто отходит к телевизору, чтобы посмотреть на войну. Зачем воевать на своих территориях, если в мире полно всего пустынного, голодного и никому вообще-то не интересного.

В экономическом смысле война может быть выгодна только тем, кто ведет ее издалека. Поэтому гражданские бухгалтеры не дадут военным ястребам денег на войну в непосредственной близости от очагов цивилизации. Вот еще. Только все построили, а вы тут со своими бомбами! Ступайте куда-нибудь в Африку, если уж в Сирии все решили.

Иными словами, тревога в новом году нас будет покидать чаще, чем надежда. И это скорее хорошо. В конце концов, мы научились жить в условиях пандемии, удаленки, гибридной войны и прочей нестабильности. Нас теперь просто так не прогонишь.

И еще раз с Рождеством Христовым!



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