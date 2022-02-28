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Telegram-канал «Архитектурные излишества»

В глушь, в Саратов

Главред Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов о внутреннем туризме в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Наша страна по части рукотворных красот занимает одно из первых мест на планете. В России больше 150 тысяч объектов культурного наследия, охраняемых государством. Перечислять то, что могло бы стать потенциальным брендом России, можно бесконечно. Это белокаменное зодчество, рассыпанные по центральной части страны кремли и монастыри. Это дворянские усадьбы – место уединения аристократа, жилище муз. Это замечательное московское узорочье и разнообразное барокко – нарышкинское, тотемское, сибирское, вятское. Это стальные кружева инженера Шухова и мосты Белелюбского, сложнейшие тоннели БАМа и Транссиба. Это конструктивизм и сталинский монументальный стиль. Путешествовать по России нужно, а мы зачастую ограничиваем себя только Золотым кольцом, Черноморским побережьем и какими-то спонтанными вылазками и командировками.

«Архитектурные излишества» подобрали несколько актуальных направлений 2022 года.

Попробуйте формат речного круиза

Кто-то улыбнется и назовет такой досуг пенсионерским, но в России довольно хорошо развита индустрия внутреннего речного туризма. Хотя большинство пароходов изготовлено еще в позднем СССР или странах социалистического блока, бодрые старички кряхтят и не сдаются. В 2019 году на воду был спущен построенный на Сормовском заводе круизный красавец «Мустай Карим» – отрасль потихоньку оживает. Попробуйте прокатиться по Волге, Каме, Енисею – там, где есть регулярное движение. Конечно, не стоит сразу брать двухнедельный тур. В самом начале подойдет и короткий маршрут – скажем, по каналу имени Москвы.

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Теплоход «Мустай Карим» во время рейса по маршруту «Старочеркасская - Анапа»

Теплоход «Мустай Карим» во время рейса по маршруту «Старочеркасская - Анапа»

Эрик Романенко/ТАСС

Исследуйте в формате двухдневных уикендов все областные города вокруг Москвы

Калуга, Смоленск, Тула, Ярославль, Владимир, Рязань и Тверь находятся недалеко и имеют невероятный туристический потенциал. В Калуге – история космонавтики и купеческие домики, в Смоленске – огромная крепостная стена, в Ярославле – умопомрачительные церкви и вид на Волгу, во Владимире – одна из колыбелей российской государственности с Дмитриевским собором, который покрыт тончайшей резьбой с самыми разными сюжетами. Рязань – место, где открыл свое производство знаменитый Макс Фактор! Тула – не только пряничная, самоварная и оружейная столица: здесь очень хорошая Казанская набережная, музеи и познавательно-музейные, гастрономические кластеры – «Искра», «Ликерка», «Октава», «Типография».

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Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле

Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Прокатитесь по городам Московской области

Москва и губерния давно слились в едином экстазе. Увы, многоэтажки часто не позволяют взглянуть на те пейзажи, которые были доступны нашим предкам. Однако в Московской области осталось немало городов, где еще можно поймать игру пастушка на дудочке прошлого. Это Коломна, недавно преобразившийся Зарайск с самым маленьким кремлем в России, Егорьевск, Волоколамск, Ногинск, Павловский Посад, Звенигород, Серпухов, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Клин. Очень живописен самый маленький город Московской области – Верея.

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Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Махните в Урюпинск

Город Урюпинск в Волгоградской области смог совершить в 1990-е – 2000-е годы настоящий прорыв в сфере брендинга и теперь официально именуется столицей российской провинции. «Брошу все, уеду в Урюпинск», – такие футболки здесь в ходу. Сам город достаточно приятный, здесь много исторической архитектуры, вальяжно несущая свои воды река Хопер. А еще памятник козе – благодаря пуховому промыслу Урюпинск, бывшая станица, выжил в трудные девяностые.

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Памятник козе в городе Урюпинск, Волгоградская область

Памятник козе в городе Урюпинск, Волгоградская область

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Поохотьтесь за парками и общественными пространствами

В России не делали хороших и комфортных общественных пространств, пожалуй, с 1980-х годов. За передовым опытом стоит отправиться в Казань, где поставили на должную высоту садово-парковое искусство. Бульвар Белые Цветы, набережная озера Кабан, парк «Черное озеро», Горкинско-Ометьевский лес – только этих объектов хватит на несколько дней! А если хочется истории – великолепные Елабуга, Свияжск, Чистополь.

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Набережная озера Кабан в Казани

Набережная озера Кабан в Казани

Максим Богодвид/РИА «Новости»

Оцените подмосковные усадьбы

Часть из них заброшена, часть превращена в музеи. Обязательно следует заглянуть в Быково и Дубровицы – там вас встретят восхитительные церкви, «готическое» англофильское Марфино (на входе достаточно предъявить паспорт), разрушающийся Ярополец (довольно далеко от города, но достойно отдельной поездки). А еще – Абрамцево, «мозговой центр» русского стиля, Дунино, Большие Вяземы, лермонтовское Середниково, Николо-Урюпино, Мураново, Остафьево («русский Парнас», где Карамзин писал «Историю государства Российского»), Осташево, Подмоклово (здешняя церковь вас удивит!), Спас-Угол.

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Знаменская церковь в усадьбе «Дубровицы»

Знаменская церковь в усадьбе «Дубровицы»

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Найдите египетские мумии в лесостепи

Знаете, где находится одна из богатейших египетских коллекций России? В Воронеже! Кроме того, область славится своими усадьбами (чего стоит дворцовый комплекс Ольденбургских), уютными городами (Острогожск раньше называли воронежскими Афинами за ученость местных жителей) и Дивногорьем с его меловыми горами и монастырями.

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Пещерный комплекс в Больших Дивах с церковью Сицилийской иконы Божией Матери в музее-заповеднике «Дивногорье», Воронежская область

Пещерный комплекс в Больших Дивах с церковью Сицилийской иконы Божией Матери в музее-заповеднике «Дивногорье», Воронежская область

Кристина Бражникова/ТАСС

Почувствуйте дыхание юга

Все знают юг по Черноморскому побережью и курортам Кавказских Минеральных Вод. Но внимания заслуживают и крупные города – уютный и зеленый Ставрополь, немного взъерошенный Краснодар с развитой трамвайной сетью и целыми островами мазанок за пределами центральной улицы Красная.

Ростовская область традиционно воспринимается как транзитный регион на пути к морю, но она вобрала в себя культуру донских казаков и степное раздолье – отправьтесь в станицу Старочеркасскую, хутор Старозолотовский, Новочеркасск, приморский Таганрог, где умер Александр I, но зато родились Чехов, Фаина Раневская и София Парнок, муза Марины Цветаевой.

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Дома на хуторе Старозолотовском в Константиновском районе, Ростовская область

Дома на хуторе Старозолотовском в Константиновском районе, Ростовская область

Валерий Матыцин/ТАСС

Окажитесь в авангарде

Выборг в Ленинградской области – город со сложной исторической судьбой, но здесь сохранилось много памятников шведского периода. Обязательно загляните на смотровую площадку башни Святого Олафа, а еще полюбуйтесь интерьерами библиотеки, построенной архитектором Алваром Аалто. Это один из немногих в современной России примеров грамотной реставрации авангарда.

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Библиотека Алвара Аалто в Выборге

Библиотека Алвара Аалто в Выборге

Wikimedia Commons

Полюбуйтесь на Красный Манчестер

В конце XIX – начале XX века в России строили очень много промышленных предприятий, их краснокирпичная архитектура до сих пор завораживает. Наш капитализм – «ситцевый», он создавался не тяжелой промышленностью, а цветастыми кружевами. Чтобы почувствовать былой размах индустрии, посетите Иваново и некоторые города области – Вичугу, Шую, Южу, Кинешму.

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Ивановский областной художественный музей в Иваново

Ивановский областной художественный музей в Иваново

Варвара Гертье/РИА «Новости»

Никакая колонка не сможет вместить всех красот нашей страны, иначе получится Большая советская энциклопедия. Как сказал один хороший человек, «архитектура – это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно».

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