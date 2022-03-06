Хейт у нас в крови

Недавно одна моя клиентка, с которой я регулярно провожу сессии, симпатичная и преуспевающая девушка 30 лет призналась в том, что любит писать гадости под публикациями популярных блогеров в фейсбуке. Если до этого разговора классического хейтера я представлял себе в большей степени озлобленным и не очень преуспевающим человеком, то эта ситуация совершенно перевернула мои представления о проблеме. Ведь даже психологи, занимающиеся исследованием хейтерства, считают, что за ним скрывается желание сублимировать собственные страхи и комплексы.

Например, если под вашим селфи какой-то пользователь без фото и прочих данных указывает вам на лишний вес, то к гадалке не ходи – ваш хейтер пытается избежать мыслей о собственной склонности к полноте. Но явление это довольно молодое и мало изученное. Взять и одним словом определить, что, мол, хейт – это исключительно плохо и все, кто хейтят, поголовно грубияны и хамы, было бы довольно однобоким заявлением.

Вообще с появлением интернета у психологов значительно прибавилось работы. Хоть они еще и не описали хейтера как определенный тип личности, но очевидно, что мы имеем дело с абсолютно автономным феноменом, нуждающимся в определенной классификации.

Есть как бы два человека – физический и виртуальный. Один – разнузданный, уверенный и весьма эрудированный человек, как вы догадались, предстает перед нами в соцсетях. Другое дело – его физическое воплощение. Это необязательно полная противоположность тому человеку, который сидит под левым аккаунтом. Да, зачастую это творческий импотент или просто ленивый человек, который затрудняется что-то создать сам, в связи с чем и критикует чужие достижения. Но в то же время это может быть образованная, приятная во всех отношениях и даже преуспевающая личность (см. пример в начале текста). То есть мы имеем дело не с однозначно плохим явлением, так остро описанным в декабрьской колонке Анастасии Мироновой.

Очевидно, что хейт в соцсетях, равно как и проявление агрессии в реальном мире, – явление с психологической точки зрения крайне запутанное и сложное. Ведь сидящие у подъезда бабулечки – это одно проявление хейта, критикующие твою работу оппоненты в диссертационной комиссии – совершенно другое, а если вам ни с того ни с сего нахамила злобная кондукторша в трамвае – третье. И так до бесконечности.

В психологии есть не очень приятное для русского слуха понятие «канализация агрессии». Это сублимация собственных фобий и страхов во внешний мир или конкретно к определенному лицу.

Когда мы читаем тысячи комментариев негативного характера под публикацией условной Бузовой, мы как раз наблюдаем проявления этого феномена. То есть не все комментаторы – виртуальные бабушки на лавочках, и не все они – оппоненты из диссертационной комиссии. Тут каждый по-своему канализирует свою агрессию, и не во всех случаях хейт можно записывать в однозначно негативное явление. Иной раз комментарий с хейтерским уклоном можно номинировать на премию по русской словесности. Многие из них намного ярче, изощренней и интересней самого поста.

Я люблю в свободное время почитать комментарии под публикациями популярных интеллектуалов в фейсбуке, аудитория которых состоит из таких же ученых мужей и дам, и то, что они пишут в комментариях у своих коллег, можно выделить в отдельный вид искусства.

Миллионы лет эволюция воспитывала в нас агрессию как один из самых важных индикаторов психоэмоционального и физического состояния нашего организма, определенного ответа на проявления враждебного внешнего мира. Именно благодаря этому индикатору наши предки могли выживать в не всегда благоприятных условиях. И в одночасье отключить этот древний инстинкт у нашего вида (равно как и у других животных) никак не получится. Да и зачем это? Все, что нужно отключить, рано или поздно природа сама отключит.

Да, современный мир предлагает нам более комфортные условия, и ряд рефлекторных индикаторов в нашем организме не всегда отвечает запросам времени. К примеру, чтобы накормить себя и свою семью, не обязательно отправляться с луком за мамонтом. Поэтому агрессия, которая, по сути, в современном мире мало где применима, имеет обыкновение выплескиваться в самых причудливых образах, в том числе и в виде хейта. И это очень даже хорошо. Потому что нас уже семь миллиардов, нам тесно на одной планете, мы разные и не всегда готовы разделять ценности друг друга. Поэтому обругать кого-то в соцсетях – это не так страшно, как, скажем массовое истребление, которое устроили сапиенсы для неандертальцев. Ведь представьте себе, какую критическую массу агрессии вырабатывает семь миллиардов человек на планете! А тут тебе и инстаграм, и фейсбук, и прочие соцсети в качестве дешевой и доступной отдушины. Если это все помогает сдерживать физическую агрессию в реальном мире, то ради бога.

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