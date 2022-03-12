Не забывайте Аляску!

Иногда, читая классиков или возвращаясь к отечественной истории, ловишь себя на желании «подредактировать» многие детали. В книгах жанра фэнтези иногда такое описывают. История с Аляской такова. Эта территория, открытая Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 1732 году, была владением России в Северной Америке. В 1867 году, в бытность Александра II, эта часть нашей страны в Америке площадью 1518000 квадратных километров была продана США за 7,2 млн долларов, то есть по 4 доллара 73 цента за квадратный километр. Вырученные средства были потрачены Россией на закупку за границей принадлежностей для железнодорожного транспорта…

Не будем говорить о золотой лихорадке в этом крае в конце XIX века, нефти, газе, угле, цинке, пушнине. Но если бы сегодня Аляска принадлежала России, то геополитическая картина в мире была бы существенно иной… Здесь все как в русской сказке – нельзя отдавать то, значение чего не понимаешь. Отдал мужик то, что дома не знал, и пришлось со временем посылать к чертям своего сына со всеми связанными с этим хлопотами.

Так же, как в XVI веке осваивали территории, в XXI веке занимаются открытием и развитием научного пространства. Одна из важнейших его областей сегодня – искусственный интеллект (ИИ). Об этом же говорит наш президент: «Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то одних руках». Одним словом, ИИ в России надо заниматься всерьез. Аляску-то мы открыли, просто распорядились своим имуществом странно. В сфере ИИ нам тоже есть что открывать.

Это технология важна, потому что она может кардинально изменить общество.

Промышленная революция освободила людей от необходимости тяжелого физического труда. Происходящая сейчас цифровая революция может избавить людей от рутинной умственной работы. Но именно такой является большая часть работы в сфере обслуживания. Искусственный интеллект в ней в недалекой перспективе вполне может заменить людей. Один из ведущих специалистов по ИИ Кай-Фу Ли дал прогноз, в соответствии с которым через 10-15 лет 40-50% работающих в США останутся без дела, которым они занимаются сейчас. Их заменят компьютеры.

Прямо сейчас в этой сфере происходит революция. Системы, которые в своей структуре моделируют мозг, – нейронные сети, – научились очень многому. Мы видим мир в семи цветах, возможности колбочек и палочек, реагирующих на свет, у нас ограничены. Кроме того, имеется с десяток другой систем обработки изображения, поэтому физиологи часто говорят, что мы «видим мозгом». Теперь представим, что у нас несколько миллиардов сенсоров, работающих с электромагнитным излучением, и сотни уровней обработки изображений. Такой «глаз» «видит» гораздо больше, чем наш. Сказать, что он видит тысячу цветов, – не сказать ничего…

Замечательный польский фантаст Станислав Лем около 40 лет назад написал парадоксальное эссе «Системы оружия XXI века». Он предсказывал, что ИИ даже не нужен, для оружия достаточно искусственного инстинкта, и уже это позволит вести войны без людей. Сотни тысяч кремниевых насекомых, объединенные в стаи и команды, будут сражаться с друг другом. Представьте себе рой маленьких вездесущих беспилотников, и опасность такой перспективы вам станет очевидна. Естественно, основная часть существующего сейчас оружия превратится в ненужный хлам. ИИ уже очень сильно приблизил нас к воплощению лемовского прогноза. Пора заключать договор о запрещении таких видов оружия.

Качественный сдвиг заключается в том, что компьютеры научились учить друг друга. Программа Alpha Zero, получив правила игры в го, создает нейронные сети и заставляет их играть друг с другом, совершенствуя при этом свои алгоритмы. Обученная таким образом программа обыграла не только чемпиона мира, но и всех ведущих игроков в го. Стоит подумать о месте человека в этой новой реальности.

Кай-Фу Ли называет Китай и США сверхдержавами искусственного интеллекта. Эти страны идут в неведомое, надеясь открыть новые континенты в компьютерной реальности. А мы-то где?

В феврале этого года в Деловом и культурном центре посольства Белоруссии в России прошла научная конференция «Проектирование будущего. Горизонты цифровой реальности», в центре внимания которой был ИИ. Стало ясно, что есть интересные идеи и конкретные результаты, а также большой оптимизм исследователей. Мой бывший аспирант, а ныне один из ведущих специалистов в области ИИ из Московского физико-технического института М.С. Бурцев работает с ИИ, анализирующем тексты. Прогресс велик!

«Если дать машине почитать первый том «Войны и мира», то она напишет второй том?» – «Конечно, напишет, только немного по-другому, чем у Толстого». – «А если дать ей эти два тома, то третий она тоже напишет?» – «Напишет, только он будет уже слабый».

Сотрудник Сколковского института науки и технологий И.В. Оселедец толковал о том, что задачи, требовавшие еще недавно огромных затрат и работы больших коллективов, сейчас делаются быстро и немногими людьми. Например, набор «наблюдатчиков» может позволить компьютерам по данным киносъемки постоянно отслеживать и навсегда записывать траекторию движения каждого жителя огромной страны. Вопрос только в том, надо ли это делать.

«Когда же, чтобы быть свободным, надо будет носить маску?» – «Очень скоро. Но она не очень поможет. Мы уже умеем распознавать людей по их походке».

Видимо, самым большим оптимистом на конференции был сотрудник Института прикладной математики В.С. Смолин, считающий, что сильный искусственный интеллект, сравнимый по умственным возможностям с человеком, может появиться в ближайшие 3-4 года.

Вроде все хорошо и интересно. Однако финансирование работ по ИИ в России в 325 раз меньше, чем в Китае. Там, где у нас размышляет один сотрудник, у них создается целый институт. Не доплыть нам до Аляски в компьютерном пространстве при таких делах.

И тут вспоминаются две истории. Бедный нищий входит в храм и просит, чтобы бог ему помог, скажем выиграть миллион по лотерейному билету. День ходит, два, месяц, другой. И в конце концов священник просит: «Ну, помоги же, господи, этому несчастному!». И всевышний отвечает: «Да я бы помог, но пусть он хоть билет купит!» Видимо, и нам пора купить билет…

Ветераны атомной отрасли СССР рассказывали, что в начале создания атомной бомбы руководитель проекта Л.П. Берия собрал ученых, чтобы разобраться, что делать. В историю вошла фраза выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии П.Л. Капицы: «Согласен с коллегами, то, что они предлагают, надо делать. Но смотрю на это дело по-инженерному. Будут деньги – будет бомба. Не будет денег – не будет бомбы».

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