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Георгий Малинецкий

Реанимация образования

О способах улучшить результаты российских школьников

Математик
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

«Железный канцлер» Отто фон Бисмарк считал, что войны выигрывают приходской священник и школьный учитель. Генералу Хайнцу Гудериану, родоначальнику танкового рода войск в Германии, на Нюрнбергском процессе был задан вопрос: что не учел генеральный штаб, планируя разгром СССР. По мнению генерала, это, прежде всего, культура и образованность советского солдата. Американский президент Джон Кеннеди говорил, оценивая взлет советской космонавтики, что Советы выиграли космическую гонку за школьной партой… Советское образование было одним из самых лучших в мире.

За время тридцатилетнего сна реформаторы от образования в нашем Отечестве немало потрудились. Прошли гуманизация, гуманитаризация, информатизация, болонизация, егэзация, интернетизация, в большинстве вузов России закрыли военные кафедры, да и многое другое произошло. Каков же результат?

Библия говорит, что нет пророка в своем отечестве. Да и по мнению «пророков» из Минпроса и Минобра, у нас идет постоянная борьба лучшего с хорошим. Поэтому обратимся к международным сравнениям. С 2000 года работает Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA). Это исследование проводится раз в три года, в нем участвуют сейчас около 80 стран. Его цель – определить, как применяет полученные знания средний 15-летний школьник в данной стране. Проверяются знания по математике, физике и естественным наукам и чтению на родном языке. Посмотрим, какие места заняли в этом исследовании школьники ряда постсоветских стран, например, по физике и естественным наукам: 29. Латвия; 31. Литва; 33. Россия; 37. Белоруссия; 38. Украина; 52. Молдавия; 68. Баку (Азербайджан); 69. Казахстан; 73. Грузия.

Реформы в России, Белоруссии и на Украине проводились разные, но итог один – советское образование уничтожено, и сейчас надо говорить не о «реформировании» образования, а о его реанимации.

Кто же в лидерах? 1. Китай (исследования проводились в Пекине, Шанхае, Цзянсу, Чжэцзян); 2. Сингапур; 3. Макао (Китай); 4. Эстония; 5. Япония; 6. Финляндия; 7. Южная Корея; 8. Канада; 9. Гонконг (Китай); 10. Тайбэй (Тайвань).

Практически во всех этих странах происходит научно-технический прорыв, они стремятся изменить свое место в мире. У нас было иначе. Но сейчас стоит вопрос, являемся ли мы уникальной, самодостаточной цивилизацией с тысячелетней историей или энергетическим придатком Запада, «серой зоной»? Многое должно измениться в разных сферах и в образовании тоже. Два потерянных поколения – и страны нет.

Есть три великих русских вопроса: кто виноват, что делать и с чего начать? Попробуем ответить на последний вопрос.

Вот варианты.

Переход от антропоцентричного к предметоцентричному образованию. В СССР учителя оценивали по тому, насколько он знает свой предмет и может научить ему школьников, а ребят – по тому, насколько они освоили преподаваемые дисциплины. Запад навязал нам альтернативную модель – важно, чтобы ученик развивался и получал «компетенции» (которые пока не научились измерять), а не знания. Претендуя на роль цивилизации, мы должны вернуться к советскому подходу.
Отказ от инклюзии. Должны быть специальные школы и учителя, умеющие работать с ребятами с особенностями развития.

Кардинальное изменение роли учителя. В советской школе учитель всегда был прав и выступал моральным авторитетом. (Вспомним «Доживем до понедельника».) Иные ситуации детально разбирались. Ныне учитель – раб родителей, директора, инструкций, интернета, мобильников… Издавна известно, что для учебы нужен кнут и пряник. Как можно учить, если нельзя выгнать из класса или отчислить тех, кто не может и не хочет учиться?

Итог понятен – в Москве не найти хорошего учителя, а в провинции дела еще хуже. По данным социологов, половина российских школьников пользуется услугами репетиторов.

Профессор А. Савватеев, имея в виду 90% школ России, почти всех школьников страны, говорит: «Массовая школа умерла. Это диагноз».

Так дело не пойдет. Я как-то поинтересовался у американского «коллеги», почему они вложили так много усилий в развал нашего образования и науки. И он мне честно ответил: «Когда в стране есть много людей, знающих физику и математику, то у страны появляются ядерные и космические амбиции. Нас это не устраивает. Кроме того, у вас есть советский опыт. Если не вмешиваться, то вы опять подниметесь». Пришло время вставать.

Продолжим с вариантами.

Формирование единого образовательного пространства. Одной из побед НАТО, Сороса и соросят над нашим образованием стала идея внедрения плюрализма. Действительно приятно, когда каждому учителю объясняют, что он классик и может работать по своей программе и любимому учебнику. Со строителями Вавилонской башни поступили похожим образом, и так ничего построить не удалось. В СССР, по сути, было два учебника, единых для всей страны, – обычный и повышенной сложности. Это позволило развернуть методическую работу и всем пользоваться опытом лучших. Да и учебники были неплохи – «Геометрия» А.П. Киселева переиздавалась в общей сложности более 100 раз. Сейчас в России сертифицированы 10 программ (со своими линейками учебников) для начальной школы. Президент поручил разработать единый учебник истории. «Классики исторической мысли» нашего Отечества не справились с этим поручением. Сейчас историю XX века учат в школах России по 86 различным, зачастую противоречащим друг другу учебникам… «Классики» никак не могут разобраться, какую же историю хочет видеть руководство. Творящееся безобразие с разнообразием надо заканчивать – мы должны общаться со следующим поколением на одном языке.

Укрощение электронизации образования. Образование – это диалог. Электроника – монолог, по сути, заочное образование. К такому образованию готовы немногие студенты и, тем более, школьники. И соловей, и воробей кончали одну и ту же консерваторию, но у одного была очная форма обучения, а у другого заочная. Электронизация образования, связанная с пандемией COVID-19, показала свою несостоятельность. Компьютер – это такое же учебное пособие, как карта, доска, учебник или тетрадь со своими плюсами и минусами.
Образование – дело государственное, передающее смыслы, ценности, видение будущего следующему поколению, и привлекать к нему случайных людей не следует.

Отмена ЕГЭ и возврат здравого смысла. ЕГЭ «раздевает» провинцию: получив заветный балл, наши ребята определяют, где учиться в Москве – то ли на гинекологии, то ли на археологии, то ли отдать себя животноводству. Кого и как принимать, должны решать ректораты, а общество – оценивать вузы по уровню подготовленных специалистов.

Джордж Пибоди как-то сказал: «Образование – это долг, который настоящее поколение должно уплатить будущему». Пора платить, а не имитировать уплату. Вариант «спящего царства» уже не проходит.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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