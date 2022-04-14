Будущее человечества

День Космонавтики в этом году прошел довольно дежурно, как те воздушные шарики из анекдота. Формально поздравили всех, кого полагается, некоторые даже запостили в своих соцсетях положенные картинки, но настоящей радости не было. Действительно, какая теперь космонавтика? Не та космонавтика, которая сфера государственной деятельности, – с ней-то как раз все в порядке. В том смысле, что она как-то функционирует, официальные лица по ее поводу встречаются, выделяются бюджеты, под брезентовыми чехлами в кадре стоят ракетоморфные предметы. Так и должно быть – чем больше надвигающиеся проблемы, тем больше денег нужно вливать в какие-то наиболее масштабные отрасли. Чем сложнее подъем в гору, тем сильнее нужно жать на педаль. Так что эта государственная космонавтика идет своим чередом.

Но есть же еще и народная космонавтика – вся это непроходящая и возобновляющаяся каждый год радость. Фотографии с Ленинского проспекта шестидесятилетней давности, где миллион совершенно искренне ликующих людей встречают «Чайку» с Гагариным. Народное творчество в виде мемов – «Юра, мы все вернули!». Сегодня все это кажется несколько неуместным на фоне происходящего, точнее, второстепенным.

Даже компания Google впервые за много лет не поставила на свою главную страницу «дудл» с Гагариным – такую маленькую тематическую картинку над поисковой строкой. А впрочем, всего этого может не быть, но космос-то останется навсегда. И полет Гагарина останется навсегда. И тот факт, что именно русский человек первым полетел в космос, тоже уже никуда не денется. Хотя его часто отодвигают. Это мы видим и теперь, видели и раньше.

Я ориентируюсь на детские книги об освоении космоса: потому что детские книги – это элемент идеологического воспитания, а они часто бывают изданы не в России. Еще в 90-е была модная многотомная детская энциклопедия, где американской лунной миссии была посвящена большая статья. А о первом человеке в космосе было сказано только, что он туда полетел. И еще была картинка – нечто похожее на ракету без опознавательных знаков.

То же встречается и в современных детских книгах. Красивых, подробных, очень остроумных и увлекательных. О лунной миссии – четыре страницы, о полете Гагарина – два абзаца. Хорошо что хоть фамилию назвали. А что такое Юрий Гагарин для русского человека? Это деятельный символ. Это четкий показатель того, что 60-е – это действительно весна человечества. Может быть, и не нужен этот космос никому, потому что все равно там ничего нет, а если что и есть, так до того не долететь никогда. Но Гагарин – это образ сложный и одновременно радикально положительный. Он соединяет в себе множество качеств, и все они хороши. Это смелость, сила, выносливость, обаяние, доброта, вежливость, простота в общении, благородство, верность. Да много чего еще. И неважно, в какой степени этим качествам соответствовал сам живой человек Юрий Алексеевич Гагарин, важно, что мир тогда – каждый человек – хотел этим качествам соответствовать. Мир стремился ввысь, в космос. А значит, и человек стремился к добру, то есть к Богу. Даже если был атеистом. Эту историю пересказывают многие и часто. Но с деталями она звучит примерно так. После полета Гагарина в космос по епархиям для всех священнослужителей прошел циркуляр: на воскресной проповеди необходимо сказать, что советский человек Юрий Гагарин летал в космос. И Бога он там не видел. Архиепископ Алма-атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов), выйдя к пастве, сказал: «Первый советский человек Юрий Гагарин побывал в космосе. Бога он там не видел. Но Бог его видел и благословил». Потому что, в общем, дело не в том, видел кто-то из нас Бога или нет. Подозреваю, что абсолютное большинство в ту сторону даже и не смотрели. Дело в том, что если человек стремится к чему-то хорошему – к полету, к науке, к доброте, к памяти об истории страны, к радости и к миру – то он уже становится немного лучше. И ближе к тому самому космосу. И я могу только надеяться, что настанет время, когда миллионы людей в искреннем порыве радости, не по приказу, а по велению неостановимой силы сердца, выйдут на улицы встречать что-то настолько же разумное и доброе. Что-то, что они в своей жизни заслужили.

Пока даже приблизительно неясно, что это может быть – кто может ехать в той условной «Чайке» по проспекту. Первый российский человек на Луне? Но он уже не будет первым человеком. Первый человек на Марсе? Избитая тема. А главное, бессмысленная.

В любом случае, человечеству сейчас требуются космические усилия, чтобы перебороть, пережить трудности, с которыми оно столкнулось. И забывать в такой ситуации о космосе ни в коем случае нельзя, потому что с ним связано пока что только самое светлое. Нечто, дающее надежду. Надежду на будущее человечества.

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