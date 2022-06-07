Полис на работу

Сегодня многие из нас задумываются о будущем своего заработка, безопасности накоплений и правильной диверсификации финансового портфеля. Обеспечить себя защитой от неприятных последствий, связанных с увольнением, поможет страховка от потери работы. Обращаясь в страховую компанию, клиенты чаще всего приобретают стандартный страховой договор, или, как еще говорят, «коробочный продукт». К сожалению, бывает так, что люди не вникают в его суть и берут только из-за названия и рисков. И когда случается неприятность, а страховая компания вдруг отказывает в выплате, поскольку случай не входит в состав страховых рисков — удивляются. Давайте посмотрим, на что обратить внимание при выборе страховки от увольнения.

Первое, на что надо обратить внимание, — что включено в перечень страховых рисков. Предполагается, что клиент получит выплату, если не по своей воле лишился работы. В страховку, как правило, включено следующее: сокращение штата, увольнение из-за отказа переводиться на другую должность, смена владельца компании-работодателя, ликвидация организации.

Однако бывает так, что некоторые работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками, используя формулировку «по соглашению сторон». И вот в этом случае большинство страховых откажут в выплате. Такой риск редко принимается на страхование, но лучше поискать полис, который будет это учитывать.

И, конечно, надо понимать, что никто не будет страховать от увольнения «по статье» — если сотрудник нарушает трудовую дисциплину или пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Страховка — это не панацея, а защита в случае, когда работодатель вынужден пойти на такой шаг или ведет себя недобросовестно.

Второй важный момент — через какое время начнутся выплаты.

Деньги на счет клиенту обычно поступают не на следующий день после увольнения. Как правило, период между прекращением трудового договора и началом выплат составляет около 30 дней, но бывает, что он растянут до 45-60 дней.

Третий важный фактор — как долго будут идти выплаты. Страховая компания будет перечислять деньги до момента, когда клиент найдет новое место работы. Но также устанавливаются и предельные сроки выплаты — в среднем по рынку это около шести месяцев. Подавляющее большинство соискателей за это время устраиваются на работу.

Далее — как рассчитывается сумма к выплате. Если клиент потерял работу и застрахован на 1 млн рублей, это не значит, что вся сумма на следующий день будет перечислена ему на счет. Выплаты рассчитываются по определенной схеме и поступают с определенной периодичностью (каждый день, два раза в месяц, раз в месяц).

Некоторые страховые перечисляют каждый день сумму, равную 1\365 доли зарплаты (но не более какого-то значения). У других это процент от страховой суммы — например, 0,5% в день, но также не выше определенного порога. Соответственно, если зарплата небольшая, то выгоднее обратить внимание на полис, который предполагает периодические выплаты части страховой суммы.

Стоит также обратить внимание на то, насколько просто заявить о страховом случае. Чтобы начать получать выплаты, нужно заявить о потере работы и предоставить в страховую подтверждающие документы. Как правило, это три бумаги — трудовая книжка с отметкой об увольнении, документ, подтверждающий прекращение трудового договора. Плюс документ от службы занятости, подтверждающий факт поиска работы. Некоторые страховые компании просят принести их лично в офис.

И последнее, что имеет значение при выборе страхового продукта, — требование к стажу работы. Новичкам и «перелетным птицам» страховку купить не получится. У всех страховых компаний есть требования к общему стажу работы — обычно от 12 месяцев. И к стажу на последнем месте работы — это 3-4 месяца.

Зная эти особенности страховки, можно подобрать продукт, который будет отвечать требованиям клиента и обеспечит реальную защиту в случае возникновения временных трудностей.

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