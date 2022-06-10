Бог с нами

Благодаря недавнему выступлению министра просвещения С.С. Кравцова снова началось широкое обсуждение проблем орфографии вообще и правописания строчных/прописных букв в частности. Общественный интерес к вопросам грамотности не может не радовать учителя русского языка, но хотелось бы, чтобы обсуждение не было совсем уж поверхностным и дилетантским.

С правописанием «больших» и «маленьких» букв, как кажется, не должно быть проблем, но это одно из самых сложных для пишущих на русском языке правил орфографии. Сложность эта объясняется несколькими причинами.

Во-первых, у правила очень широкая сфера применения, оно очень объемное и имеет сложную структуру. Скажем, в академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией В.В. Лопатина (самом авторитетном на сегодняшний момент своде правил русского правописания, далее – ПАС) прописным и строчным буквам посвящен целый раздел, в котором 48 (!) параграфов.

Во-вторых, это правило практически не изучается в школе, только в самых общих положениях. Школьная программа, как известно, не включает в себя (и не должна!) все орфографические и пунктуационные правила, и правописание строчных/прописных – ярчайший тому пример: в школьном курсе изучаются самые важные и частые случаи и дается общее представление о том, как пишущий должен принимать решение в более сложных ситуациях. Мы более или менее твердо помним про имена собственные и географические объекты, знаем, что имеем право стилистически выделить прописной буквой что-то важное, значимое. Но уже с названиями праздников все не так хорошо, скажем, поздравления «С Днем Рождения!» (а тут целых две орфографические ошибки) видели все. Спасает, что правило правописания «больших» и «маленьких» букв не такое жесткое, как многие правила русской орфографии, оно во многих случаях рекомендует, а не требует писать тем или иным образом. Поэтому и отношение к ошибкам такого типа гораздо более лояльное, чем к одиозным «-ться/-тся, мне нравиться или девчёнка».

Во-третьих, применение правила часто требует семантического и/или стилистического анализа контекста. И именно правописание слова «бог», о котором говорил министр, устроено непросто и зависит от семантики и сферы употребления слова.

В параграфе 138 ПАС рекомендует (а не предписывает, заметьте!) с прописной писать слово Бог только как название единого верховного существа в монотеистических религиях. Очевидно (и справочник на это указывает), что исходя из этого слово боги во множественном числе следует писать со строчной буквы.

Конечно, мы не должны писать с прописной буквы слово «бог» в устойчивых выражениях, которые не имеют прямой связи с религией, а их в русском языке (хоть и нельзя поминать бога всуе), немало: не бог весть что, бог знает кто такой, бог его знает, бог на душу положит, бог с ним, бог знает что, не дай бог, ради бога и т.п.

Не рекомендуется писать с прописной буквы междометия типа «бог ты мой», «боже мой» и т.п.

Написание некоторых выражений зависит от контекста: надо понять, имеется ли очевидный религиозный компонент или мы имеем дело с общепринятым выражением эмоции. Скажем, выражения «слава Богу/слава богу», «ради Бога/ради бога» могут быть написаны и со строчной, и с прописной, а вот в выражении «не слава богу» (в значении «неблагополучно») прописная буква уже невозможна.

Для грамотного применения этого правила контекст важен при употреблении слова бог и вне устойчивых выражений и междометий. Вспоминается известная в узких кругах байка про корректора, которая последовательно исправила в тексте во всех упоминаниях бога строчные буквы на прописные, включая фразы типа «он <занимается любовью> как бог». Думаю, любой из нас с легкостью породит еще несколько фраз – примеров неуместности употребления прописной буквы в этом слове.

Как мы видим, правописание даже одного слова может требовать научного анализа, сложного описания, в котором учтены фразеологизмы, междометия, контекст употребления, стилистика, семантика и другие факторы. Очень бы хотелось, чтобы публичные выступления авторитетных публичных персон внедряли в сознание пишущих идею о том, что орфография – это наука, что «орфографическая повестка» находится, в первую очередь, в области компетенции и ответственности специалистов по орфографии, нормализации, кодификации, а не поддерживали поверхностный взгляд обывателя на принципы и систему орфографических правил русского языка.

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