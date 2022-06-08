Анонсируемый отказ от Болонской системы, а также различных программ вроде «Эразмус» и других 1001 относительно законного способа переманивания перспективных студентов и молодых специалистов, применяемый западными странами, ставит их ныне в сложное положение.

Применяя специфическую патентную практику и регулярно отбирая в разных странах перспективных специалистов, западные страны создали иллюзию своей «развитости» и продвинутости – за счет других, пессимизируя научные сообщества и создавая комплекс неполноценности у других стран.

Существующая практика «интеллектуальных пылесосов» действительно создала весьма серьезные технологические преимущества ряда стран перед другими и уже привела к серии различных ограничительных мер в Китае и Индии, кроме России – также основных источников высокотехнологичных и креативных кадров.

Особенно сильно интеллектуальная миграция стимулируется и проявляется во время открытых кризисов наподобие нынешнему, российско-украинскому или недавнему – белорусскому. В таких экстремальных условиях интеллектуалы чаще всего принимают эмоциональные и часто иррациональные решения, перемещаясь в другие страны, где, как им кажется, и условия лучше, и «холодильник полнее». Надо сказать, что подобные решения, особенно принимаемые в массовом порядке, готовятся загодя.

Так, ныне действующие в антироссийском ключе акторы, например, тот же Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом), Леонид Невзлин и другие, в те времена, когда они вели бизнес на территории России, активно использовали принципы рекрутинга перспективной молодежи в разных вузах, действуя через систему фондов и грантов. Та же модель, к слову, в более серьезном масштабе применяется и пресловутым Джорджем Соросом.

Впоследствии многие специалисты, поддержанные ими, к сожалению, обнаружили или политическую ангажированность в жесткой форме, часто демонстрируя девиантное поведение, или открытую враждебность к своей Родине, часто уже – бывшей.

Поведенческий анализ выявил, в частности, то, что эта модель создавалась как базовая «с младых ногтей»: якобы в России для умного человека нет перспектив. Эта мысль внушалась исподволь и становилась драйвером для эмиграции.

Однако даже оттуда упомянутый Ходорковский продолжает применять различные способы сманивания перспективной молодежи и очернять гражданское общество России. К примеру, запретили в стране The Khodorkovsky Foundation, так ему на смену приходит другой его фонд The Hill Foundation, финансируемый из-за рубежа первым. Теперь он раздает стипендии на обучение в Оксфордском университете «имеющим академические наклонности» российским студентам». А затем эти студенты, среди которых, кстати, известный в узких кругах урбанист Максим Кац, например, активно призывают к покаянию перед той же Украиной.

Воспитанники фонда и сам его отец-основатель активно эксплуатируются аналитическим центром «Атлантический совет» (нежелательная в РФ организация) в разных амплуа: Ходорковский – спонсор, которому, складывается впечатление, позволительно тратить свои капиталы исключительно на революционные нужды; воспитанники фонда – интеллектуальные рабы, обслуживающие интересы кураторов из так называемых развитых стран. Идеальная схема.

Результатом деятельности такого рода контингента оказывается и киберактивность, враждебная по отношению к России. Кибератаки со стороны соответствующих подразделений Пентагона организованы, в том числе, с использованием потенциала специалистов из бывших советских республик, рекрутированных описанным выше способом, ведь признательность новой страны обитания необходимо заслужить.

Интеллектуальная рекрутизация извне касается не только молодежи. Различные, так сказать, вкусные предложения поступают регулярно и вполне себе состоявшимся российским интеллектуалам. Тот же Ходорковский регулярно обращается и к Герману Грефу, и к Алексею Кудрину, и к другим успешным людям, пытаясь убедить их если не покинуть Россию, то, как минимум, предать ее интересы во имя «западных ценностей».



«Отдельно стоящей» можно признать деятельность Госдепа США, который через американское посольство в России настойчиво организовывал поиск, привлечение внимания и переманивание перспективных в интеллектуальном плане россиян. Теперь в силу определенных обстоятельств такая активность оказалась затруднена, к открыто выражаемому сожалению американских дипломатов – бывших и действующих.

Надо сказать, что Великобритания также не отставала от своего «заозерного партнера». В течение длительного времени британской короной создавалась иллюзия эксклюзивности и престижности британского образования, которая в дальнейшем работала уже сама на себя. Как результат, по всему миру собирались не очень умные, но пытающиеся выглядеть респектабельно отпрыски представителей национального истеблишмента, в британские заведения – там их инициировали, как группы влияния короны. Незамысловато, но эффективно.

Результаты, правда, не впечатляют: Лиз Трасс, нынешняя хозяйка Foreign Office и выпускница, к слову, престижного учебного заведения, например, путает российские и украинские регионы.

Не удивительно, что западным странам так сильно необходимы действительно интеллектуально развитые персоналии, способные поддерживать имидж высокой развитости стран – доминионов. Не удивительно и то, что как раз ограничения на выезд студентов из России и закрытие различных рекрутинговых программ, развиваемых специфическими личностями, фондами и целыми странами, так опечалили Вашингтон и Лондон.

Умножение этой печали должно стать предметом систематической деятельности национальных государств, прежде всего – России. Создание благоприятных условий для обучения и работы интеллектуалов и специалистов в разных областях – главное условие развития страны, в том числе, в условиях санкционной реальности.



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