Русское море экспериментов

Лето – это всегда, в известной степени, время упущенных возможностей. Просто потому что это слишком короткий период, на который принято возлагать большие надежды. Мы рассуждаем приблизительно так: вот будет лето (нет, не цитируем Сергея Шнурова), и тогда мы съездим в те места, о которых мечтали, будем часами гулять под луной, прочтем 25 новых книг, разберем балкон, а главное – побываем на море. Это такой канон проведения лета – обязательно нужно съездить на море. Для отчетности, для фотографий, для того чтобы было не хуже, чем у других.

А теперь нужно посмотреть – что мы имеем этим летом. Кажется, мы имеем гораздо меньше возможностей воплотить главное – поездку для отдыха. Мир несколько уменьшился. Лазурное побережье и раньше-то было доступно немногим, а теперь оно почти недоступно даже тем, кто там держал дома с винными погребами и яхты со штатом прислуги, примерно равным небольшому московскому НИИ. Испания была более доступна, но никогда не была объективно дешевой, Португалия была для более искушенных, но туда еще долететь надо. Италия со своей Сицилией были идеальным выбором, хотя летом там и жарковато, а в сентябре у всех уже дела. Все это теперь осталось в воспоминаниях и, не будем терять надежды, в перспективе.

В настоящем мы имеем Турцию, куда летят буквально все, ОАЭ с Египтом, где летом находиться невозможно, и часть Юго-Восточной Азии, по допандемийным ценам Лазурного побережья в его самом роскошном изводе.

И тут глаз цепляется за то, что, казалось бы, упустить невозможно: за самое крупное государство в мире – за свою Россию. Попробую несколько перефразировать покойного президента Кеннеди: не спрашивай, готова ли Россия тебя принять, спроси себя, готов ли ты принять Россию.

Если нужно море, то это в Крым. На поезде или на автомобиле через Керченский пролив по удивительному мосту, в который никто, кроме специалистов, не верил, а его взяли и построили, и ездят по нему уже три года. Самолеты в Симферополь пока не летают, но это, может быть, и неплохо. Значит, жилье будет дешевле и будет больше уединенных мест, за которые так любят Крым. Будет меньше людей в Воронцовском дворце и в крымских винодельнях, а крымчане каждому гостю будут радоваться как родному, и фрукты будут свежее и слаще. Кроме того, как мы знаем, вода теперь поступает в Крым без перебоев.

Кто-то любит Сочи, но это настолько очевидно, что и говорить об этом не хочется, к тому же и денег таких не напасешься.

Но что такое море? Ведь морей, к которым у России есть выход, много. Например, Белое море. Да, оно не так романтично, как теплые моря, но вообще-то вся эта романтика для изнеженных слабаков. А мы живем в России – проходим жизнь на весьма серьезном уровне сложности. Значит, нужно ехать на Соловки. Сначала ехать, потом плыть. Скорее, пока из Соловков окончательно не сделали тематический православный парк развлечений с соответствующими ценами и толпами. Пока еще можно походить по нетронутой природе и монастырским скитам, можно окунуться в живое и чистое Белое море.

Есть и Балтийское море. Никто же пока не отменял Калининграда и Куршской косы. Это удовольствие совершенно особенное – смесь старонемецкого и позднесоветского, жаркого солнца и прохладного ветра, хороших дорог и прусской еще брусчатки, относительно приемлемых цен и очень приличных отелей. Да, лететь сейчас в Калининград можно только с безумной пересадкой в Дубае, но поезда-то ходят ежедневно, и даже с учетом транзита граждане России проехать на них в Калининградскую область могут.

Есть и славное море – священный Байкал. Это же вообще единственное в своем роде место на земле – самый крупный пресный водоем. Вот уж такого, как там, больше не увидишь нигде. Да, многие рекомендуют ехать зимой, но там и летом есть чем заняться. Особенно если взять с собой достаточно средств от комаров. Верховая езда на бурятских лошадях, купание в кристальной воде, которую видно вглубь на сто метров. И еще уникальное развлечение – водка из кумыса. Да, на любителя, да экстремально, зато точно незабываемо.

Дальше можно углубляться на Дальний Восток, где даже есть школа серфинга, песчаные пляжи, острова, арт-кластеры, кемпинги, полеты на парапланах и природа, которая заставляет стоять перед ней, затаив дыхание.

Но я скажу главное: за годы пандемии Россия и туристическая ее отрасль сильно и главное быстро подтянулись. Во всех точках, достойных внимания, можно и поесть, и пожить. И это не будет разочарованием. А главное – до этих точек можно доехать. Да, где-то это будет очень особенный транспорт. Так ведь и на сицилийскую Этну вы, небось, не на метро ехали. Тем, кто стал ездить по России, открылось очень важное знание: оказывается, отсюда можно никуда не уезжать. По крайней мере, какое-то время. Пока все не уляжется.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.