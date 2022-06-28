Дефолт в головах

Информационные аниматоры из Bloomberg ошарашили россиян новостью: в России, впервые с 1918 года, произошел дефолт.

Больше всего удивились те, кто еще помнит «олигархический», если вы понимаете, о чем это я, дефолт 1998 года по ГКО, заложивший в стране печальную августовскую традицию обязательно совершать какой-нибудь финансовый бум, вокруг которого потом выстраивались настоящие теории заговора.

Так вот, ночью на 27 июня истек льготный период для выплаты 100 млн долларов США по гособлигациям и начался «фестиваль авторской песни» про белого бычка, к которому нас всех так долго готовила прогрессивная американская финансовая общественность.

Притом что и финансово-экономический блок кабинета министров, и президент России практически хором повторяли: деньги есть, обязательства исполним – вы только дайте это сделать. Однако рублями, как распорядился президент РФ, брать не захотели, а долларами выплатить нельзя, так как незаконные и злонамеренные санкции перекрыли эту возможность технически – сами для самих себя, между прочим.

Во имя чего?

Во имя того, чтобы в дальнейшем, пользуясь этим искусственно созданным инцидентом «на ровном месте», затруднить российскому руководству в дальнейшем размещать гособлигации на рынке.

Такая откровенная пакость и низость, которая не позволяет добросовестным держателям этих облигаций получить свои деньги, хотя они не только имеются в наличии и Россия, как добросовестный плательщик, готова их перевести.

Не надо, надеюсь, лишний раз говорить о том, что подобная практика полностью подрывает доверие к финансовым инструментам, хотя, справедливости ради, напомним, что по другой причине и сообразно другим обстоятельствам, но аналогичный случай произошел и с Украиной.

Тогдашний ее президент Виктор Янукович еще в 2013 году взял у России кредит (по евробондам на немаленькую сумму 3 млрд долларов), но следующее руководство страны в лице Петра Порошенко просто отказалось отдавать этот железобетонный, с точки зрения нормально функционирующей финансово-долговой системы, международный заем.

При этом Украина демонстративно проигнорировала все свои обязательства по обслуживанию данного кредита, но дефолт так и не был объявлен по той простой причине, что это, с позволения сказать, государство находится на особом счету у своих кураторов и исполняет важную функцию сдерживания России. Так вот, последняя до сих пор судится за свои кровные, и конца этому разбирательству не видно. Может, потому что разбирательство проходит в Верховном суде Великобритании и англосаксы старательно делают вид, что «имеют дело с особым случаем»?

Возвращаясь к нашему «дефолту»: справедливости ради надо сказать, что и в самом Bloomberg понимают, что ситуация идиотская, инцидент носит символический характер, никаких рестрикций последовать не должно и как только соответствующая техническая возможность появится, платежи будут моментально сделаны.

Только вот «мамка» (в нашем случае – не менее символический Дядя Сэм) на данном этапе велит разыграть эту партию именно таким образом, чтобы доставить российскому руководству максимум неудобств и треволнений.

Этот остаток облигаций Минфина РФ на 552 млн долларов США Россия должна была погасить еще 4 апреля 2022 года, однако специально введенные тогда санкции не позволили это сделать – США активно пользуются тем, что являются владельцем долларовой массы, и при этом морозят российские резервы в аффилированных банковских институтах.

Минфин РФ изготовился уже выплатить в рублях, что вызвало ожидаемое неприятие у западных участников рынка, и они действительно попытались обвинить российскую сторону в «изменении валюты платежа», так что ей пришлось оперативно отыграть платеж в доллары обратно. Тогда, в конце апреля, платеж провести все же удалось: жадность, что называется, победила. Но теперь вот эти долларовые бумажки опять не были приняты к оплате западными участниками рынка и ситуация зашла в тупик окончательно.

Получилось, что «пчелы против меда».

Ведь именно так и происходит процесс обогащения западных стран, давно уже не производящих ничего, кроме брендов и услуг, в том числе посреднических и ростовщических и таких, как выяснилось, «кривых».

Что же делать?

Да ничего – садишься за один стол с шулерами, держи заряженный пистолет наготове.

В нашем случае «заряженный пистолет» – это фантастическое упорство, с которым Россия исполняет все свои международные обязательства, несмотря ни на какие перипетии и препоны. В этом упорстве заключается честь страны, которая не хочет играть в воровские, пиратские игры, а хочет и настаивает на жестком, но справедливом суде мировой общественности.

И этот суд обязательно состоится, потому что карма – она работает без выходных.

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