Невидимые для вируса

Каждый из нас обязательно знает кого-нибудь из тех счастливчиков, которым каким-то образом удалось избежать заражения коронавирусом. Есть ли какая-либо научная причина, по которой человек может быть устойчив к заражению, когда кажется, что вирус повсюду? Или это просто удача?

Считается, что число людей, которые действительно были инфицированы SARS-CoV-2, значительно выше показателей, согласно которым ковид был лабораторно подтвержден. Расчетная частота бессимптомных инфекций варьируется в зависимости от исследования, хотя большинство экспертов согласны с тем, что это довольно распространено.

Но даже с учетом людей, которые переболели ковидом и не осознали этого, все же есть вероятность, что имеется группа людей, у которых никогда его не было.

Причина, по которой некоторые люди кажутся невосприимчивыми к COVID, – это один из вопросов, который сохранялся на протяжении всей пандемии. Как и во многих случаях в науке, здесь нет пока одного простого ответа.

Самое простое объяснение состоит в том, что эти люди никогда не контактировали с вирусом. Это, безусловно, может иметь место для людей, которые применяли средства защиты во время пандемии.

И все-таки из-за высокого уровня передачи вируса в сообществе, особенно с чрезвычайно трансмиссивными вариантами омикрона, очень маловероятно, что кто-то идущий на работу или в школу, посещающий магазины, не находился рядом с человеком, инфицированным вирусом. Тем не менее, даже среди медработников есть такие, которым каким-то образом удалось избежать положительного результата теста.

Из нескольких исследований мы знаем, что вакцины не только снижают риск тяжелого заболевания, но и могут снизить вероятность передачи SARS-CoV-2 примерно наполовину. Так что, безусловно, вакцинация могла помочь некоторым людям избежать заражения. Однако важно отметить, что эти исследования были проведены до появления омикрона. Имеющиеся данные о влиянии вакцинации на передачу омикрона все еще ограничены.

Одна из теорий, объясняющая, почему некоторые люди избегают заражения, заключается в том, что, хотя они подвергаются воздействию вируса, они не могут заразиться даже после попадания вируса в дыхательные пути. Это может быть связано с отсутствием рецепторов, необходимых SARS-CoV-2 для доступа к клеткам.

Исследователи установили, что после того как человек заражается, различия в иммунном ответе на SARS-CoV-2 играют большую роль в том, насколько тяжелыми будут проявления болезни. Вполне возможно, что быстрый и сильный иммунный ответ у некоторых людей может предотвратить репликацию вируса в какой-либо значительной степени.

Эффективность нашего иммунного ответа на инфекцию во многом определяется нашим возрастом и нашей генетикой. Тем не менее, здоровый образ жизни, безусловно, помогает. Например, известно, что дефицит витамина D может увеличить риск некоторых инфекций. Недостаток сна также может пагубно сказаться на способности нашего организма бороться с вторжением патогенов. Ученые, изучающие основные причины тяжелого течения COVID, выявили генетическую причину почти в 20% критических случаев. Точно так же, как генетика может быть одним из определяющих факторов тяжести заболевания, она может обеспечивать и устойчивость к SARS-CoV-2.

Также существует вероятность того, что предыдущее заражение другими типами коронавирусов приводит к перекрестному иммунитету. Именно поэтому иммунная система может распознать SARS-CoV-2 как аналог недавнего вторгшегося вируса и своевременно запустить иммунный ответ.

Другой вопрос – насколько длительным может быть этот иммунитет. Сезонные коронавирусы, циркулировавшие до 2020 года, могли повторно заражать одних и тех же людей через 12 месяцев.

Если вам удалось избежать COVID до настоящего времени, возможно, у вас есть естественный иммунитет к инфекции SARS-CoV-2, или, возможно, вам просто повезло. В любом случае, разумно продолжать принимать меры предосторожности против этого вируса, о котором мы все еще так мало знаем.