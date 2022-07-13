Поступательный сезон

Приемная кампания в вузы стартовала, но, как показывают соцопросы, выпускники школ до сих пор не определились с учебным заведением, факультетом и профориентацией. По данным ВЦИОМа, в 2022 году в вузы собирается поступать 71% старшеклассников, а ответить на извечный вопрос «кем хочу стать, когда вырасту» по-прежнему могут немногие. И причина кроется вовсе не в безответственном отношении к собственному светлому будущему, как можно подумать.

Выпускникам приходится выбирать карьерный трек в условиях глобальной неопределенности. Запросы рынка стремительно меняются каждые 5-10 лет. По разным оценкам, до 65% сегодняшних школьников и студентов к 2030 году займут должности, которых еще не существует. В тоже время эксперты по хэдхантингу бьются в прогнозах, какие профессии в краткосрочной перспективе уничтожит искусственный интеллект. А столь популярные еще до недавно времени турагенты, бухгалтеры и даже переводчики с развитием технологий становятся рудиментом на наших глазах.

Если еще в начале нулевых в обществе существовало хоть и обобщенное, но понятное разделение на «гуманитариев» и «технарей», то сегодня и эта граница стерлась. Те же юристы, на которых склоняли поступать родители в 2000-х ради больших заработков и перспектив, переходят работать в Legal Tech – область на стыке классической юриспруденции и технологий. На кого в таком случае подавать документы ребенку? Так и сдают старшеклассники по четыре-пять предметов на ЕГЭ, чтобы оставить себе место для маневра при поступлении.

Другая проблема – неотлаженная система профориентации, которая во многих школах свелась к однотипному тестированию. Если в той же Японии к концу старших классов дети пробуют на себе лично до шестидесяти разных профессий: за счет профкружков, плотной интеграции предприятий и вузов в учебный процесс – то наши школьники зачастую даже не пытаются соотнести свое хобби с призванием или доходной профессией. Юные геймеры и блогеры боятся развивать свои увлечения в киберспорт или медиатехнологии. Им кажется это ненадежным делом, потому и выбирают привычную «триаду» ЭМЮ.

«Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция» по-прежнему остаются наиболее востребованными факультетами у абитуриентов, поступающих в вузы на платной основе.

Даже имея высокие баллы, они не спешат переквалифицироваться в инженеров или переориентироваться на естественно-научные направления, хотя бюджетных мест по этим специальностям достаточно. При этом сама структура бюджетного приема отражает не только приоритеты экономического развития страны, но и запросы на кадры со стороны бизнеса, рынка в целом. Проще говоря, старшеклассники часто неправильно оценивают перспективы и игнорируют собственные интересы.

Впрочем, после пандемии и массового перехода в онлайн образовательные тектонические плиты постепенно стали сдвигаться. Так, в приемную кампанию 2021 года самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали «Здравоохранение», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование», «Юриспруденция» и «Экономика».

Однако процент «перебежчиков» по-прежнему остается высоким: только 27% россиян работают по профессии. И во многом к этому проценту приводит следующая идеология: «поступаю куда хватит баллов» или «куда родители скажут», а не «куда хочу».

Чтобы исправить этот дисбаланс, необходимо не только сориентировать школьников в потребностях и перспективах развития экономики, но и в целом повысить качество профориентации, не перекладывая этот вопрос только на плечи государства.

Так, например, целесообразно выстроить четкую связь: детский кружок – профильный факультет в вузе или техникум – предприятие. И тогда можно обозначить понятный профессиональный трек для детей. Сначала они показывают свое увлечение в кружке, затем переходят под крыло вуза, а после занимаются любимым делом на производстве. Сегодня подобные практики применяют лишь несколько вузов в стране.

Учитывая, что выгодоприобретателей от высоко замотивированных работников множество, работа должна строится на принципах государственно-частного партнерства, в которое вовлечены и предприятия, и государственные ведомства, и школы, и вузы, и частные профориентационные компании, которые начинают открываться в России.

Ведь если смотреть на картину глобально, человек, пришедший в профессию осознанно, будет заниматься любимым делом, меньше выгорать на работе. И это плюс для бизнеса и экономики: найти и обучить новые кадры в два-три раза дороже, чем удержать их.

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