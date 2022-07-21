Ожившие комсомольские боги

Как человек советского типа, дававший присягу в Советской Армии, я искренне не понимаю людей, которые самозабвенно плюют в свое прошлое – далекое и близкое, предпочитают презрительно морщиться на, как им кажется, провинциальность («совки!») и много хают нынешние власти.

Интересно и то, что, как правило, беспощадные критики и советских, и нынешних властей – одни и те же люди. То есть этим ребятам в принципе власть как институт не нравится, а предпочтительно сладкое безвластие, которым так славятся «лихие» (ну или «святые!», кому как) девяностые.

Впрочем, не так давно, к удивлению некоторых наших современников, стали актуальными символы давно ушедшей советской эпохи. Шутят даже, что в немногих сохранившихся советских артефактах наблюдатели видят «остатки некогда могущественной, но исчезнувшей цивилизации»…

Почему произошла эта актуализация советского наследия?

Думаю, ответ прост. Еще с младых ногтей в нас, homo soveticus, были заложены культурные и социальные коды, несущие, в том числе, информационный иммунитет. И, когда президент США Барак Обама, ничтоже сумняшеся, объявил России «холодную войну 2.0» и начал применять элементы cancel culture, что было характерно в разгар ещё той, оригинальной «холодной войны» против СССР, буквально как будто из-под земли проявились те самые ментальные бастионы и редуты, построенные в приснопамятном Советском Союзе нашими предками, развернулись со скрипом давно заржавевшие орудия пропаганды и, к удивлению наших «западных партнеров», которых мы уже давно и привычно берем в кавычки, начали свою неспешную работу по информационным позициям противника.

Гениальная придумка с «Бессмертным полком», когда давно ушедшие предки на фото встали с нами в один ряд памяти и прошли по знакомым им дорогам городов, связала поколения и наполнила нашу грудь гордостью за народ, который сумел в сложнейших условиях сломать хребет нацистскому зверю в 1941-1945 годах, несмотря на весь скепсис стран пресловутого Запада и позднее открытие «второго фронта».

Звон медалей на этой груди сейчас сливается с голосами наших матерей и отцов, детей и внуков.

Забыты очереди, дефицит и серая одежда – мы стали вспоминать о дружбе, взаимопомощи и доброжелательности людей вокруг, когда, я помню сам, меня в восьмилетнем возрасте отец спокойно отпускал зимой бежать на лыжах вокруг лесного массива в ночь.

Возвращение советских брендов, думаю, закономерно и позволит гражданам старшего поколения поностальгировать, а молодежи приобщиться к прошлому своих родителей: запаху духов «Красная Москва», брутальной жестокости автомобильного ретро «Москвича» и «Волги», советскому ресторанному меню с непременным «Жигулевским», которое, конечно, и раньше было представлено, но только в специализированных заведениях.

В ГУМе, что на Красной площади, выставили советские лимонады – знаменитую «газировку», которую советские люди сами смешивали в специальных аппаратах, стоящих на улицах с совершенно свободно помещенных в них гранеными стаканами.

Не думаю, что такая практика возврата в прошлое, экскурсия в жизненное пространство своих родителей вызовет отторжение у молодежи.

В последнее время вижу вновь открывающиеся многочисленные районные библиотеки, где всякий желающий может взять книги и приобщиться к волшебному, фантастическому миру знаний многих поколений, зафиксированному буква за буквой на вкусно пахнущих страницах изданий – свеженьких, хрустящих и постаревших, умудренно пожелтевших, будто от табака, страниц, листая которые погружаешься в мир персональных переживаний.

Соцсети такого удовольствия не предоставляют, там переживания и эмоции других, свободно изливаясь, заглушают ваши собственные: мы перестаем слышать себя. Здесь же, в библиотеке, где всегда надлежало поддерживать тишину, остаешься наедине с собой и с книгой.

Забытые, но какие знакомые ощущения, не правда ли?

И даже оживающие комсомольские боги и партийные бонзы из прошлого кажутся не такими уж могущественными и страшными – все познается в сравнении.

А нам есть с чем сравнивать – значит, есть и свобода выбора.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.