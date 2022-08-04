«Тайваньский гамбит» Китая

Пелоси прилетала в Тайбей. Многие следили, некоторые волновались. Китай и США подняли в воздух истребители, в медиа настойчиво звучала тема третьей мировой…

В конце концов МИД Китая выразил «решительный протест», назвав визит крупной политической провокацией. НОАК была приведена в повышенную боевую готовность, объявлены учения. Пока все. Катаклизма не случилось.

В свою очередь, США декларировали укрепление американо-тайваньских связей, полностью игнорировав мнение КНР и даже свои собственные ранее высказанные заявления о приверженности принципам единого Китая.

В ответ Китай объявил о немедленном намерении провести ряд военных мероприятий, хотя логично было бы провести таковые в гибридном формате, сочетая учения с кибервоздействием, скажем. Кстати, таковое в легкой форме было применено в отношении тайваньских госорганов в момент приземления борта, на котором следовала спикер палаты представителей конгресса США. Со 2 августа, во время нахождения Нэнси Пелоси в Тайбэе, Восточное командование КНР начало военные операции/учения вокруг острова Тайвань.

Напряженность, какая бы она ни была тревожная, имеет свойство спадать, а вот что остается в сухом остатке – тут нужно всерьез поразмышлять, так как любые действия, предпринятые на таком уровне, неизбежно будут иметь последствия – немедленно или отсрочено, в регионе или в другом полушарии.

Совокупность внешних и внутренних тенденций уже сейчас позволяет прогнозировать, что США вместе с Британией, скорее всего, запустили, так сказать, протокол «ползучего» государственного переворота в Китае, аналогичного тому, что случился в СССР на последних этапах его существования. Тогда истеблишмент, включая «передовой отряд партии» – КГБ СССР, был серьезно дезориентирован своим высшим руководством, находящимся под непосредственным влиянием лидеров западных стран, и серьезно деморализован им.

Под высшим руководством Союза имеется в виду, конечно, «лучший немец» Михаил Горбачев, а под западными лидерами — «все, все, все» в лице Маргарет Тэтчер, Дональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Гельмута Коля и других.

Напомню, что в КНР очень внимательно изучили опыт развала Союза, предательство его элит и, вероятно, подготовились к попыткам реализации разных сценариев. Впрочем, опыт мировой истории показывает, что лучше всего учатся на собственных, а не на чужих ошибках.

До конца нельзя быть уверенным ни в том, что вероятный госпереворот на предстоящем осеннем съезде КПК состоится, ни в том, что попытки его произвести не будут предприниматься вообще.

Причем совсем не обязательно, что целью США и Британии непременно является смена коммунистического строя или даже радикальная смена китайских элит: антикоммунистические настроения в самих Штатах сегодня слабы, подавляющее число населения уже просто забыло, что это такое – всерьез опасаться «комми». Скорее их воспринимают как мультяшных персонажей.

Вполне вероятно, что речь идет о попытке привести во власть лояльных к США и остальному западному миру политиков. Не зря, предчувствуя недоброе, КПК в последнее время активно борется против проникновения на территорию страны образчиков западного масскульта, в том числе, из Южной Кореи.

Не зря также КПК резко усилили чистку и среди партноменклатуры, и среди предпринимателей, которых посчитали «слабым звеном» в своей экономико-политической системе. В результате бизнесмены были вынуждены чуть ли не публично отречься от значительной части своего благосостояния, передав его на благотворительные, социальные нужды и на нужды государства.

Внимательно китайской стороной изучается и опыт американских и европейских антироссийских санкций, к которым присоединяются теперь и ближайшие соседи КНР – Япония, Австралия и Новая Зеландия. Как неправовая мера воздействия, проявление системной нечестной конкуренции, деформирующая рыночные отношения, санкции признаны западными странами как «кнут», который, правда, может не только привести к покорности, как это произошло в отношении европейских стран, но и поставить страны на дыбы, как это произошло с Россией.

В зависимости от успеха российского сопротивления такому воздействию, которое происходит сейчас, в том числе и в ходе специальной военной операции, КНР и будет действовать дальше: пойдет на компромисс, смирится или проявит, наконец, свое острое неприятие колониального гнета, который Китай испытывал столь долгое время в своей истории.

Неопределенность ситуации усугубляется тем простым историческим фактом, что китайские вооруженные силы в новой истории ни разу не выигрывали настоящей войны у своих внешних врагов – нет такого опыта. Страна имеет глубокие торговые традиции, а вот воинских не имеет.

Парады и учения не в счет, это, как показывает в том числе и опыт крайне агрессивного сейчас НАТО, не является залогом победы на поле боя. Вьетнам, Афганистан и особенно Сирия – неплохая иллюстрация этому.

Необходимо учитывать, что огромный опыт США и Британии в организации попыток госпереворотов в разных странах как бы сам определяет и нынешнюю их скрытую модель поведения: то, что нельзя, кажется, победить извне (а Китай, напомним, все же ядерная держава), то можно попытаться развалить изнутри.

А как этот процесс запустить, если не с помощью масштабной и оскорбительной для руководства страны провокации?

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