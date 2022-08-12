Инфраструктура страны время от времени нуждается в обновлении, российским компаниям требуется дополнительный капитал на развитие импортозамещающих производств, а страховые компании ищут новые инструменты для инвестирования средств. Если изменить законодательное поле, страховщики жизни смогут оказать помощь в решении этих задач.

Российские страховые компании уже сегодня порядка 95% своих резервов инвестируют в национальную экономику. В США и Западной Европе государство активно использует страховую отрасль для привлечения в экономику «длинных» денег. Эти капиталы в том числе позволяют эффективно и комплексно развивать локальные производства, обеспечивать рабочие места и пр. Российские страховщики обладают существенным запасом средств: на конец 2021 года совокупная величина активов страховых компаний достигла 4,3 трлн рублей. Для сравнения, это 3,4% от ВВП России. Страховщики жизни сегодня согласно законодательству инвестируют в консервативные и надежные инструменты – корпоративные и государственные облигации, муниципальные облигации, депозиты. Давайте посмотрим, в каких сферах эти «длинные» деньги могли бы пригодиться и какие механизмы для этого нужны.

Инфраструктуре нужны внутренние резервы.

На июньском совещании по вопросам дорожного строительства президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что набранная динамика дорожного строительства позволит в ближайшие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны. Еще в марте правительство выделило из федерального бюджета свыше 163 млрд рублей на реконструкцию и строительство федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной инфраструктуры.

Позднее глава министерства финансов Антон Силуанов призывал активнее привлекать частный бизнес к дорожному строительству. Глава ведомства подчеркнул, что есть прецеденты, когда такие концессионные решения дают результат, а с привлечением частных денег в России может строиться больше дорог.

Сейчас в России есть несколько перспективных проектов платных дорог. Рабочим механизмом для привлечения капиталов в инфраструктурное развитие страны могли бы стать прямые инвестиции страховщиков. Для этого необходимо разработать процедуры, которые также гарантируют для клиентов страховых компаний защиту 100% вложенных средств. Сформировать новые правила игры, обязательные для рынка при таком сценарии, смог бы Банк России. Подобные проекты стабильно генерируют денежный поток, поэтому возвратность инвестиций обеспечит работу самих проектов. Российские автомобилисты все чаще выбирают платные дороги: так, например, в 2021 году на участках госкомпании «Автодор» зафиксировано 213 миллионов (+53% к 2020 году) проездов автомобилей.

Но деньги нужны не только дорожникам. Сейчас перед страной стоит задача по импортозамещению. Здесь может прийти на помощь механизм концессии, когда часть средств на развитие предприятий из определенных секторов экономики предоставляет правительство, а часть – страховые компании. Для этого страховщики могут создать новый финансовый продукт, который позволит инвесторам вкладывать деньги в развитие, например, промышленности.

Как это может работать на практике? Допустим, бизнесмен решил запустить собственное производство мебели. Определенный инвестиционный взнос в этот проект делает государство. Страховщики жизни, в свою очередь, предлагают инвестиционную программу с поддержкой отечественного бизнеса и направляют часть средств, вложенных в полис, на развитие. Когда компания станет генерировать прибыль, она будет распределяться между инвесторами, которыми, в том числе, выступили клиенты страховых компаний.

Еще одним примером перспективного направления для инвестиций может стать, например, производство лизина – ключевой кормовой добавки (аминокислоты) для сельскохозяйственной отрасли. В конце 2021 года Национальная мясная ассоциация предупреждала, что из-за нехватки аминокислот и витаминов, среди которых и лизин, комбикормовые заводы оказались под угрозой остановки, что может привести к снижению качества кормов и росту себестоимости в мясной отрасли. Дефицит лизина наблюдается в мире, а в России его выпускают только два предприятия. Инвестиции в это направление не только поддержат тренд на импортозамещение, но и повысят уровень продовольственной безопасности страны.

Обновление параметров финансовой системы и введение механизмов защиты инвестиций позволят направлять «длинные» деньги страховщиков в отечественные производства и инфраструктурные проекты. Инвесторы, в свою очередь, получат привлекательные финансовые инструменты для размещения капиталов.

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