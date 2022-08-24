Визовый отказ

Сейчас много обсуждают перспективы отказа россиянам в визах стран Европейского союза. Именно россиянам, по этническому, так сказать, принципу.

До этого российская так называемая политэмиграция, не по своей дурости, а волею кураторов, наверное, делила россиян/русских на «хороших» и «плохих»… Вам это ничего не напоминает?

Нет, черепа еще не мерили. Хотя представители украинского «Азова» (запрещенная в РФ организация, признанная террористической) вполне могла этим заниматься, судя по насыщенному материалу, собранному российскими следователями.

Впрочем, до черепов мы еще дойдем, если внимательно анализировать высказывания эстонских, латвийских и литовских политиков, не бывших, маргинальных, а действующих, считающих себя европейцами. Мотивация для ущемления прав россиян, которую они кладут в основу своих высказываний и заявлений, сомнений не оставляет: речь идет об оправдании ксенофобских устремлений, которые поощряются руководством этих стран открыто, без стеснения и с удовольствием, так сказать.

Сегодня вот Владимир Зеленский просто кушать не может, так хочет, чтобы россиянам хотя бы на год запретили въезд в ЕС.

Для собственно россиян дело уже, если честно, похоже уже не в визах – в конце концов, каждая страна, в том числе и Россия, вправе отказать любому нерезиденту в визовом обеспечении, исходя из своих интересов. Дело в принципе, который после Нюрнбергского процесса был долгое время непреложным: нельзя признавать этнос виновным огульно и скопом и в связи с этим подвергать его рестрикциям. Это соответствует нормам нацизма, который осужден этим самым трибуналом.

Получается, что некоторые западные страны делают еще один шаг к бездне, куда уже оказались свалены многие их ценности – традиционные и человеческие.

Напомню, что один из первых шагов, предпринятых США и Украиной в данном направлении, как раз и состоял в их странной, но только на первый взгляд, позиции, регулярно занимаемой этими странами в отношении резолюции ООН, в которой предлагается осудить любые попытки реабилитации и героизации нацизма. Так вот их позиция из года в год постоянна: блокировать любые попытки осудить нацизм.

Другие шаги в направлении прочь от Нюрнберга, собственно, делают бывшие легионеры СС, устраивающие шествия в прибалтийских странах и бандеровцы на той же Украине.

Европейским странам должно вспомнить, что они уже проходили этот урок истории в 1930-х годах. Урок закончился страшно. Для всех. Жаль, что прививка от войны в Европе, судя по всему, уже давно перестала действовать.

Запрет или ограничение на визы означает одно – люди перестанут разговаривать друг с другом и неизбежно придут к открытым, в том числе и вооруженным, формам конфликта.

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