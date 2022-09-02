Подавать по мере готовности

Готовность США к возобновлению переговоров по ДСНВ, прямо скажем, в российском экспертном сообществе воспринимается с подозрением. Скорее всего, говорят, речь идет о том, чтобы отвлечь мировую общественность от какого-нибудь действия, которое Штаты собираются совершить в ближайшее время… Таков итог утерянного кредита доверия американским официальным лицам, который можно зафиксировать практически повсеместно.

Неофициально многие западноевропейские акторы – нет, не атлантисты, эти верят беззаветно – жалуются на то (или признаются в том), что больше не в состоянии работать с американскими коллегами, которые пренебрегают правилами приличия и лгут прямо в лицо своими визави. Но это пока, что называется, «информация для служебного пользования».

Интересно, что замглавы делегации РФ на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, имея в виду как раз Договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) прямо заявил, что, по данным российской стороны, США обладают значительно большим количеством ядерного оружия и средств его применения, чем это предписано данным Договором. Причем российская сторона никак не может подтвердить факт переоборудования американских стратегических бомбардировщиков и установок на ядерных подлодках, что исключает их применение – США не предоставляют таких данных ни России, ни кому бы то ни было. В ответ на это российская сторона недавно временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках СНВ-3.

Почему? Причин много, и чего стоит только приостановка со стороны США выдачи виз для российских специалистов в составе инспекций, которые шли в формате договора. В связи с этим есть информация, которая курсировала в экспертном сообществе еще несколько лет назад и незаслуженно забыта: возможно, Штаты опасаются российских инспекций, потому что их ядерный потенциал, на самом деле, представляет из себя «дырявый щит и ржавый меч».

В противовес этой информации распространялись и другие точки зрения. Например, о том, что теоретически США имеют возможность в кратчайшие сроки физически нарастить потенциал своих ядерных сил на 1,2 тысячи боезарядов и т.п.

В любом случае, бездумно отказываться от переговоров, конечно, не нужно, но и играть по правилам, пожалуй, самого большого международного шулера тоже не стоит. Так что, когда Джо Байден, американский президент, еще 1 августа объявил о готовности обсуждать в Россией изменения системы контроля над вооружениями, которая должна заменить технически продленный на три года ДСНВ-3, подписанный еще в досанкционном 2011 году, российская сторона с вниманием отнеслась к этому заявлению. В свою очередь, 17 августа российская сторона устами посла РФ в США Анатолия Антонова прямо заявила о готовности приступить к диалогу. Впрочем, объявить-то Байден объявил, но, как говорится, сроки не поставил, конкретных указаний своему офису и Госдепу не дал.

Между тем экспертные сообщества разных стран с высокой степенью тревоги отмечают тотальную потерю любых форм коммуникации между США и РФ практически на всех уровнях, что, конечно, абсолютно не отвечает интересам мирового сообщества. В конце концов, деградация отношений, к которой так упорно шли США все это время, создает все предпосылки для спорадических действий в отношении друг друга по неясным причинам и без возможности быстро разрешать постоянно возникающие мелкие или крупные противоречия.

Время работает против США: боевое слаживание России и Китая – это уже свершившийся факт. Совокупный потенциал обеих ядерных держав дает все основания для того, чтобы НАТО считало альянс двух стран конкурентоспособным и опасным для себя. Это, собственно, уже нашло отражение в обновленных доктринах США и Великобритании.

Так что старая мечта США, чтобы Китай присоединился к переговорам по СНВ, похоже, осуществляется.

Только вот сам Китай, возможно, планирует присоединиться к этим переговорам в качестве отдельного актора, обладающего суверенными правами, а российская сторона настаивает на том, чтобы с условной американской стороны в процессе участвовали и другие страны – члены НАТО, обладающие ядерным потенциалом, в частности, Великобритания и Франция. Это будет честно и справедливо, и не будет необходимости прятать скрещенные пальцы за спиной, когда стороны будут достигать соглашения.

В любом случае, Россия сейчас берет на вооружение свой новый и весьма эффективный принцип «принуждения к миру» – теперь уже в ядерном эквиваленте, чем привлекает внимание возбужденной в нездоровом ключе западной общественности, слишком увлекшейся шапкозакидательскими настроениями в отношении «этих русских».

Красивые теории сдерживания России, которыми так блестяще оперировали генералы НАТО и западные эксперты, оказались не вполне состоятельными, когда члены альянса начали увлеченно туда-сюда пересекать «красные линии», четко очерченные российским руководством в декабре 2012 года.

По итогам же нынешнего глобального противостояния, возможно, мы увидим, что «король голый», а глобальная экономика и взаимная зависимость от ресурсов и технологий просто сподвигает страны на диалог, причем, конструктивный. Если мы, конечно, хотим сохранить нынешнюю редакцию человеческой цивилизации, а не остаться в памяти следующих поколений «ядерными идиотами».

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