Уолл-стрит по-русски

За последние пару лет на российской бирже зарегистрировалось рекордное количество частных инвесторов. Возможность торговать ценными бумагами и акциями есть практически у любого, это доступно и просто. Но еще совсем недавно, даже в 2000-е, все было намного сложнее. Никаких высокотехнологичных брокерских сервисов, сервисов удаленной идентификации и онлайн-регистрации, никаких соцсетей для трейдеров.

Проведем краткий экскурс и посмотрим, какие исторические этапы и технологические прорывы пережил российского фондовый рынок, прежде чем он стал таким, каким мы видим его сегодня.

Прародителями современных бирж России можно считать купеческие собрания и торговые ярмарки. Первый этап развития фондового рынка уже в современном его понимании официально начинается в 1703 году с указа Петра I об открытии Петроградской биржи в Санкт-Петербурге. Вскоре она станет одной из самых крупных бирж в мире. До 1789 года петербургская биржа была единственной в стране, но впоследствии торговые площадки открывались во многих крупных городах (Архангельск, Москва, Рыбинск, Харьков и др). Наши биржи были товарными и имели свою специализацию: на железных дорогах, на хлебе, на угле, на железе и пр. Участники биржи заключали экспортные и импортные оптовые сделки.

Только в 1810 году впервые стали практиковать выпуск внутренних займов ассигнациями, появился рынок государственных облигаций. Кстати, в Российской империи нельзя было торговать иностранными ценными бумагами – инвесторы вкладывались только в отечественные акции, облигации и фонды. Это постановление отменили лишь в конце XIX века.

Большой скачок развития инвестиционного рынка дали экономические реформы Александра II, в результате которых начался процесс создания акционерных обществ. Эти акционерные общества выводили ценные бумаги на рынок.

В то время значительную долю экономики занимал иностранный капитал. Вложения зарубежных инвесторов подстегнули и без того активный биржевой ажиотаж. Начиная с 1886 года ежегодно на иностранные деньги открывались десятки промышленных предприятий: французы и бельгийцы вкладывались в металлургические и металлообрабатывающие заводы, немцы – в горнодобывающую и химическую промышленность, англичане – в добычу и переработку нефти.

Естественный процесс развития фондового рынка России нарушился в 1917 году после принятия большевиками ряда решений: передачи бирж в отделения Государственного банка, введения запрета на сделки с ценными бумагами. Далее последовали решения о постепенном закрытии бирж (а их по всей стране было около сотни), вследствие чего российские и иностранные инвесторы потеряли все вложенные деньги.

В период революции и гражданской войны финансовый рынок был уничтожен.

Возрождение произошло в период НЭПа, а именно в 1921 году, когда открылась Саратовская биржа. К концу 1926 года более 8 тыс. торгово-промышленных предприятий и частных лиц были членами 114 советских бирж. Однако эти биржи были больше рычагом государственного управления экономикой нежели свободным рынком. Торговали на них в основном госорганы и кооперативы.

Как и большинство экономических процессов в СССР, действия на советских биржах были полностью подконтрольны власти, а власть стремилась воспрепятствовать биржевой игре: условия сделок были «на виду», биржевые цены определяли специальные комитеты (нельзя было продать по цене ниже), невозможны были и биржевые спекуляции.

С 1926 года в информационную повестку все чаще стали попадать сообщения об экономической нецелесообразности существования бирж, власть их работу ограничивала, потом сократила число со 100 до 14, а затем и совсем закрыла в 1930 году, окончательно загубив рыночные отношения.

Далее последовали еще шестьдесят лет советской власти и плановой экономики, где бирже, как одному из важнейших компонентов рынка, не было места.

Возрождение фондовых бирж спровоцировала перестройка. В 1992 году началась приватизация, появились открытые акционерные общества и ценные бумаги. К концу 1992 года в России насчитывалось уже 22 фондовые биржи, а в 1995 году их стало 60 – это 40% от числа фондовых площадок во всем мире на тот момент.

Сделки тогда совершались либо по телефону, либо непосредственно на бирже, которая больше напоминала продуктовый рынок. Все было очень неудобно и долго: объемы сделок оценить было нереально, цены узнавались по бюллетеням информагентств, юридическое оформление сделки купли-продажи занимало много времени.

Технический прорыв случился в 1995 году, когда создали Российскую торговую систему. РТС подразумевала живую торговлю, когда один трейдер звонил другому трейдеру и они вместе договаривались об условиях сделки. Система позволяла участникам торгов видеть живые котировки друг друга. Их сделки отмечались в системе торгов, и участники могли наблюдать за динамикой цен и объемов, подсчитывать капитализацию компаний.

Тогда уже торговались облигации внешнего валютного займа, можно купить именные государственные краткосрочные облигации. Это те самые классические бумажные облигации с отрывными купонами.

Информационные и технические новшества изменили характер и международного рынка инвестиций. В 1990-е с началом экономических реформ наша страна снова стала активно привлекать иностранный капитал. Основной отраслью (40%), куда вкладывались иностранцы, была и остается промышленность – топливная, нефтедобывающая, торговая.

В последние 10-15 лет развитие информационных технологий, рост финансовой грамотности спровоцировали бум на российском рынке частных инвестиций. Но все равно доля вовлеченных в торговлю ценными бумагами из всего числа жителей нашей страны очень мала – всего 2% населения (для сравнения, в США 55%). Всего 2%, или 3,5 млн человек.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями – 73%, остальные 27% – предприятия и организации. Кстати, в российской экономике насчитывается 4,15 млн предприятий и организаций, и только ничтожная их часть принимает участие в торгах.

Частные инвесторы могут в значительной степени влиять на ситуацию на рынке. А резервы для роста российского фондового рынка огромны.

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