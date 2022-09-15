В этом году мы наблюдали исторические движения российской валюты. В марте пара USD/RUB превысила отметку в 100 из-за наступившего геополитического кризиса. Но далее рубль начал активно укрепляться, и сейчас USD/RUB торгуется в районе 60. Основная причина укрепления рубля: импорт упал из-за санкций практически в два раза при том же экспорте. Импортеры стали продавать меньше рублей, предложение рублей упало и отечественная валюта укрепилась.

Возникает резонный вопрос: комфортен ли нынешний курс рубля для российской экономики?

Но ответ на него, увы, крайне творческий. С одной стороны, текущий уровень в районе 60 рублей за доллар для многих очень выгоден. В первую очередь, для российского населения. Благодаря крепкому рублю инфляция за последние 4 месяца замедлилась с 18% до 14%, так как дешевеют импортные товары. Да и продавать активы при таком курсе выгодно – за продажу теперь ты получаешь больше иностранной валюты. Конечно, крепкий рубль также выгоден и импортерам, так как они получают выручку в рублях и переводят ее в иностранную валюту.

Однако экспортерам и бюджету был бы намного более комфортен курс 70-80. Достаточно только взглянуть на то, как при разных курсах меняется рентабельность компаний.

Посмотрим, например, на «Северсталь», на которую навалились санкции, слабый рынок, снижение цен, рост издержек, давление со стороны государства (повышение налоговой нагрузки) и, конечно, укрепление рубля. В хорошие времена операционная рентабельность «Северстали» составляла около 35-40%. Но после того, как упали цены на сталь, даже при курсе 70 у них этот показатель составляет в районе 12%. А с учетом нынешнего укрепления рубля рентабельность и вовсе пошла в минус.

Или, например, для «Фосагро» при падении USD/RUB с 70 до 60 рентабельность экспорта фосфорных удобрений падает примерно с 25% до 10% (опять же, с учетом кризисных явлений).

Таким образом, из-за наблюдаемого в последние месяцы укрепления рубля мы видим убытки или значительное падение прибылей экспортеров. Это, как следствие, невыгодно для российского бюджета, который с этих снизившихся доходов собирает меньшие объемы налогов.

Возникает резонный вопрос – что делать с крепким рублем?

Раньше для поддержки курса рубля на комфортном уровне работал механизм бюджетного правила. Суть его проста: если цена на нефть превышала базовую цену, избыточные нефтегазовые доходы переводились в иностранную валюту. Покупают валюту – рубль дешевеет (а точнее – не сильно укрепляется от нашего высокого экспорта, как это происходит сейчас). На данный момент ситуация поменялась колоссальным образом – держать деньги в валютах «недружественных стран» нельзя, так как эти деньги блокируют. Как мы все помним, «недружественные страны» заблокировали почти половину российских валютных резервов, хранившихся в долларах, евро, фунтах, йенах на общую сумму около 300 млрд долларов. Теперь на избыточные доходы от продажи нефти и газа доллары не купишь, потому что все боятся блокировки. Поэтому сейчас рубль, собственно, и такой крепкий. Решить эту проблему не так просто. Разберем, какие есть варианты.

Первый вариант – это валютные интервенции. А именно продажа рублей и покупка, например, юаней. Но любая интервенция – это вещь временная. Сегодня она есть, а завтра закончилась и курс вернулся обратно. Так что решение это очень краткосрочное.

Второй вариант – выстроить новое бюджетное правило. Собственно, над ним и ведется сейчас работа. По новому бюджетному правилу излишки доходов от нефтегазового экспорта будут переводиться в юани и другие валюты «дружественных стран». Тем не менее, обновленное бюджетное правило до сих пор не вводят. Причина в том, что очень долго объемы торгов юанями вовсе не позволяли никаких подобных интервенций. Посудите сами.

До начала СВО объемы торгов юанем составляли в районе 30 млрд рублей в месяц. Притом, что в рамках бюджетного правила придется покупать валюты вплоть до 10 млрд долларов в месяц (около 0,5 трлн рублей). Однако с начала СВО объем торгов юанями взлетел в десятки раз и к августу достиг 1,5 трлн руб. При таких значениях уже можно себе представить введение бюджетного правила в каком-либо виде.

Тем не менее, и у бюджетного правила есть свои недостатки. Во-первых, объемы валютных торгов все еще могут быть недостаточными, чтобы держать сверхдоходы в валютах «дружественных стран». Да и никто не застрахован от того, что с тем же успехом заблокируют резервы и в дружественных валютах.

Третий вариант, будем честны, выглядит самым эффективным. Чтобы достичь комфортного курса рубля, нужно наладить импорт. Тогда будут и продавцы нашей валюты, и более дешевый рубль. Пока, судя по высказываниям вице-премьера, на конец августа импорт в России составил 65–70% от уровня предыдущего года. Постепенно параллельный импорт начинает расти. Так, объем ввезенных в РФ товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска в мае достиг почти 6,5 млрд долларов, а к концу года ожидается на уровне до 16 млрд. Но оперативно выстроить систему параллельного импорта не так просто. Этот вопрос требует законодательной и налоговой базы и решения всевозможных административных и организационных сложностей.

Вопрос налаживания импорта сейчас должен стоять как первостепенный для российских властей. Нужны конкретные механизмы стимулирования параллельного импорта. Возможно, хорошим толчком будет создание свободных налоговых зон, хабов за границей, где будут работать российские деньги. Поспособствует и дальнейшая либерализация – например, постепенное ослабление валютных ограничений для резидентов «недружественных стран».

Таким образом, решений проблемы слишком крепкого рубля может быть масса. Экспортерам и бюджету остается рассчитывать на то, что введены они будут как можно скорее. Пока мы ожидаю, что первым шагом в этом направлении будет введение механизма бюджетного правила. Первые попытки мы уже можем увидеть осенью. В результате к концу года пара USD/RUB может достигнуть отметки 70. Будет доллар выше – уже зависит от непредсказуемых параметров. Как долго импортеры, государство и вообще вся экономика будет подстраиваться под новые условия – это главная интрига.

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