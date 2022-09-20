5 декабря. День Х. Взгляд из России

Министры энергетики стран Европейского союза, обсуждая введение потолка цен на российский газ, временно отказались от этой идеи, как предположили в медиа, после жесткой позиции по этому вопросу, которую занял президент России Владимир Путин, объявивший, что в этом случае поставки российского газа в ЕС будут технически прекращены.

Вопрос, конечно, прежде всего состоит в соблюдении действующих контрактов. Камень преткновения у каждого свой: европейские потребители считают, что Россия не выполняет свои обязательства по этим контрактам в полной мере, а Россия (на мой взгляд справедливо) полагает, что европейские потребители не исполняют свои.

Так, германский канцлер Олаф Шольц уже не раз обвинял российскую сторону в неисполнении контрактов, весьма технологично «забывая» или не принимая во внимание, что введенные ЕС санкции в отношении Москвы сами по себе являются внешним изменением контракта по инициативе стран-санкционеров, а целенаправленно реализуемое желание непременно избавиться от российских энергоносителей, не только декларируемое, но и реализуемое за счет потребителей ЕС, становится фактической отменой этих самых контрактов.

То упорство, с которым страны ЕС избавлялись от долгосрочных контрактов с российской стороной под предлогом того, что «все есть на рынке», теперь перебито справедливым отказом Норвегии от предложения этих стран заключить такие долгосрочные контракты с ними. «Газпром» может считать себя отомщенным: стало ясно как день, что дело было исключительно в русофобии.

Это уже не говоря о морали и этике в рыночных отношениях, от которых ЕС отказывается под надуманными, смешными политическими предлогами.

В результате установления искусственного «потолка цен» на российскую нефть, который будет обеспечиваться, как считают страны-инициаторы, соответствующими санкциями, неизбежно приведет к, так сказать, «разрыву» рынка.

Предположим, что рестрикции все же будут введены и даже будут исполняться разными странами. К чему это приведет?

Ну, будут покупать дешевую российскую нефть, а другие страны, включая страны ОПЕК, окажутся перед перспективой чудовищного демпинга, лишаясь своих прибылей и незаслуженно выступая пострадавшей стороной.

Как вы думаете – оздоровит это отношения между акторами рынка?

Россия несомненно в случае реализации данного плана откажется от поставок своей энергетической продукции на рынки тех стран, кто присоединится к этой незаконной инициативе.

Что произойдет с ценами в любом случае? Правильно, они рванут вверх. Ну или рынок просто развалится на отдельные площадки с разным предложением и взаимными санкциями, в этом можно не сомневаться.

В любом случае, агрессивное (и тупое, как выразился Владимир Путин) поведение представителей «коллективного Запада», навязывающего остальным странам свою очень болезненную картину мира, не должно остаться безнаказанным, иначе конца и края этим «креативным» инициативам, направленным на искусственное и совсем не рыночное сдерживание России, не будет.

В конечном итоге будут страдать все – и экспортеры, и потребители.

А что же будет с нынешними чиновниками – инициаторами этих зловредных рестрикций?

В том-то и дело, что ничего: они осядут по разным «теплым местам», будут получать за лекции в том или ином присутственном или не очень месте баснословные деньги и в ус не дуть.

Со школьных времен мы знаем, что достаточно перевоспитать хулигана, чтобы в классе восстановился мир и спокойствие. Похоже, что время для решительных педагогических действий настало и, думаю, мы напрасно отказались в свое время от телесных наказаний.

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