Малыш и гаджет

Наверно, о каждом поколении говорят: «Они другие, они не похожи на нас». Но я глубоко убеждена, что меняются не столько сами дети, сколько условия, в которых они растут. Дети все также любят родителей, дружат в школе, получают пятерки и двойки… Все чувства, эмоции, причины для переживаний остаются прежними. Меняются лишь условия. В чем-то, я уверена, растущие в цифровом мире современные дети лучше нас. Но особенности их развития необходимо изучать. Причем сегодня как никогда нужны достоверные научные данные, а не популизм: мы испытываем потребность в исследованиях, которые связаны с психологическим и физиологическим развитием ребенка и подростка, с проблемами обучения и воспитания.

Нужно понимать, что цифровизация сегодня пронизывает все сферы жизни наших детей. И это не только гаджеты или компьютерные игры, к которым мы, старшее поколение, относимся с осторожностью. Это интерактивные музеи, доступные в два клика документальные фильмы и электронные книги, робототехника – существует множество технологий, способных сделать жизнь и обучение комфортнее и доступнее. Но мы всегда должны помнить об их разумном использовании.

Как показало исследование роли цифровых устройств в жизни российских детей, проведенное под руководством академика РАО, и.о. академика-секретаря отделения психологии и возрастной физиологии Сергея Малых, в качестве окна в цифровой мир школьники в подавляющем большинстве случаев используют смартфоны – 77,2%. При этом 67,8% детей проводят за экраном от 50 до 100% свободного времени. Участниками масштабного исследования стали 13,9 тысячи школьников в возрасте 10-18 лет.

Какие выводы сделали наши ученые? Пик использования гаджетов приходится на 16 лет. Если в 10 лет ребенок проводит со смартфоном в среднем 58% своего свободного времени, то в 16 лет – 74,5%. Еще интересные данные: время, которое ребенок тратит на компьютерные игры, у детей, которые любят читать, и тех, кто не любит, различается – 36% и 49%. Удалось также выяснить, что у ребят, проводящих перед экраном много времени, выше тревожность, они чаще сталкиваются с эмоциональными сложностями и наименее довольны отношениями в семье.

Другой важный вывод: существует прямая связь между временем использования различных гаджетов родителями и детьми. Чем больше родители проводят времени за экраном, тем больше их дети делают то же самое. Время полноценного, включенного общения с родителями, которого у ребенка и так немного, съедает погружение в гаджеты.

Нередко можно наблюдать картину: едут взрослые и дети в транспорте, каждый смотрит в свой гаджет. Некоторые малыши остро реагируют на то, что их родители постоянно в интернете: «Мам, смотри на меня!»

В этом отношении родители, конечно, должны помнить: очень многое зависит от семьи. Ни в коем случае нельзя перекладывать всю ответственность за воспитание и успех ребенка только на школу. Базовые ценности закладывает семья, а педагог ей помогает.

Чтобы поддержать наших родителей и учителей, Российская академия образования как ключевой научно-методический, прогностический и экспертный центр в области всего спектра наук об образовании инициировала выпуск цикла онлайн-бесед с ведущими учеными и экспертами – «Академические вечера»: они доступны на сайте и в социальных сетях РАО. Например, с директором Института педагогики и психологии образования МПГУ, членом-корреспондентом РАО Александром Ильичом Савенковым мы обсудили кризисы дошкольного возраста и особенности воспитания ребенка в период от года до шести лет. Эта тема продолжена в разговоре с академиком РАО, заведующим кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александром Николаевичем Вераксой. Он отметил, что современному ребенку зачастую не хватает сюжетной и совместной со взрослыми игры, позволяющей понять окружающий мир и его правила. Важно также и взаимодействие со сверстниками, которое обеспечивает психологическое и эмоциональное развитие ребенка: в России создан совершенно уникальный вид дошкольных учреждений, в которых дети не просто находятся под присмотром, но и участвуют в занятиях в рамках образовательной программы, получают первый опыт деятельности в коллективе, активно социализируются.

Очень острый разговор состоялся с академиком РАО, психологом и физиологом, главным научным сотрудником Института возрастной физиологии РАО Марьяной Михайловной Безруких. Мы говорили об особенностях дошкольного возраста и мифах, которыми этот период детства окружен. Так, тревогу наших ученых вызывает и то, что сегодня к моменту прихода в первый класс только 30% детей имеют полностью, полноценно сформированную речь. Это происходит, несмотря на повсеместную увлеченность родителей программами раннего развития. Идут ли они на пользу ребенку – большой вопрос.

М.М. Безруких обратила внимание и на то, что учеными выявлена прямая зависимость между нарушениями речевого развития ребенка и тем, сколько времени его родители используют гаджеты. Это подтверждают и отечественные и зарубежные исследования: мамы, которые все время сидят в телефоне, в 4 раза меньше разговаривают с ребенком, не дают ему развернутых ответов и включенного общения.

Неутешительна и следующая статистика: 5% родителей дают гаджеты годовалому ребенку, а 99% – шестилетнему. Главная проблема состоит в том, что делается это не для того, чтобы он взаимодействовал с каким-то развивающим приложением, а чтобы не мешал! Чем старше становятся дети, тем ниже становится процент родителей, знающих о том, что именно их чадо делает со смартфоном в руках, для каких целей использует интернет.

Сегодня ученые РАО ведут масштабные популяционные исследования, нацеленные на определение особенностей развития современного ребенка, и, бесспорно, мы увидим в их результатах связанную с цифровыми технологиями специфику.

Мы знаем, что среда, в которой наши дети растут, оказывает на них сильное влияние, но нельзя забывать о том, что в самом юном возрасте именно родители формируют условия жизни маленького человека.

Все мамы и папы хотят, чтобы их ребенок стал счастливым и мог найти свое призвание. Кто-то для этого старается сделать его жизнь максимально насыщенной и дать все то, чего не было у них, кто-то водит на бесконечные кружки, секции и развивающие занятия.

Но что на самом деле нужно детям? Приведу один пример, который меня поразил. Один из наших ученых консультировал ребенка, которому в доме был отведен целый зал под игры и игрушки, но ничего из находившегося там не вызвало интереса. Чтобы решить эту проблему, известнейший психолог сделал куколку из обычного носового платка. Они вместе с ребенком нарисовали ей лицо, сделали волосы из ниток, а затем придумали историю. Девочка начала играть с этой незамысловатой куклой, чего раньше она просто не умела: ребенку накупили игрушек, но не научили играть. Цель игры определяет, в первую очередь, взрослый. И принимает в ней участие.

Этот случай – яркий, показательный, но далеко не единственный. Так не пора ли всем нам остановиться и задуматься: стоит ли продолжать эту «ярмарку тщеславия», погоню за достижениями ребенка в ущерб его детству? Не пора ли задать себе главный вопрос: кого мы хотим воспитать?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.