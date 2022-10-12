Приумножить и не потерять

В период турбулентности инвесторы ищут возможность как минимум обезопасить свои вложения и как максимум – постараться приумножить их в среднесрочной перспективе. Какими принципами стоит сейчас руководствоваться при работе на фондовом рынке? К активам каких секторов можно присмотреться?

Все понимают, что ситуация меняется ежеминутно, а значит, идеи, которые буквально вчера казались перспективными, могут быстро потерять свою актуальность. Но мало кто знает что делать в столь нестабильный период. Вполне понятно желание людей найти тихую гавань для своих денежных средств и переждать шторм. Однако активов, которые гарантируют стопроцентное сохранение капитала, сейчас нет.

Перед выбором инвестиционных инструментов крайне важно сформировать для себя принципы работы на фондовом рынке. Давайте разберемся, какими они могут быть.

Во-первых, стоит определить свой аппетит к риску. Это значит, что надо честно признаться себе, сколько, при худшем сценарии, вы готовы потерять. Если исчезновение половины вложенных средств не заставит вас просыпаться среди ночи в холодном поту, то вы относитесь к довольно рисковому типу инвесторов. Но таких на самом деле среди начинающих инвесторов крайне мало. Многим просадка портфеля и на 10% от вложенной суммы кажется катастрофой. Поэтому большую часть средств, особенно сейчас, стоит держать в инструментах с фиксированной доходностью – это депозиты, облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации высокого кредитного качества. В текущей ситуации, когда рынок может резко просесть и также быстро отыграть потери, можно инвестировать в них большую часть средств – вплоть до 90% средств портфеля. И только на оставшиеся 10% рассмотреть покупку акций.

Во-вторых, следует четко понимать свой горизонт инвестирования. Если деньги понадобятся через два-три-шесть месяцев, то ни о каком вложении в акции речи идти не может. Здесь горизонт планирования составляет не менее двух-трех лет. Столько времени может потребоваться, чтобы рынок восстановился до докризисных уровней и показал положительную динамику.

И самое главное: нужно иметь стойкое желание, время и возможности самому анализировать ситуацию и отдельные компании – и принимать взвешенные решения. К сожалению, новички довольно часто совершают импульсивные покупки: пришла «горячая» рекомендация от брокера, прочитал что-то про ценную бумагу в социальных сетях или просто понравилось название компании. Поступать так – значит почти наверняка обречь себя на убытки.

Вспоминая советы Питера Линча – одного из самых успешных портфельных управляющих – стоит отметить, что выбор акции должен занимать не меньше времени, чем подбор бытовой техники. Почему, покупая холодильник, мы тратим два-три дня, чтобы сравнить параметры, посмотреть цены в разных магазинах, а при выборе ценной бумаги принимаем решение за одну-две минуты? Честно ответив на этот вопрос и проанализировав свое поведение, можно избежать существенных потерь. И помните, что любое финансовое решение должно быть принято на холодную голову.

Далее: выбираем перспективные бумаги.

Акции продолжают оставаться одним из инструментов, который может продемонстрировать положительную доходность на горизонте двух-трех лет. К рассмотрению стоит принять торгуемые российские компании из нефтегазового, потребительского, телекоммуникационного секторов. Плюс в портфель можно включить бумаги эмитентов, которые выиграют от ухода западных игроков. Давайте разберемся с деталями.

Нефтегазовый сектор. Инвестору важно понимать, что геополитический ландшафт сейчас меняется в режиме реального времени, вследствие этого горизонт планирования сокращается. Высокая степень неопределенности усложняет оценку отдельных бумаг, ведь новые вводные могут радикально менять ситуацию.

В текущих условиях стоит присмотреться к компаниям с невысокой долговой нагрузкой, хорошим уровнем прозрачности (публикация отчетности или коммуникацией с отделом по работе с инвесторами) и готовностью выплачивать дивиденды. Некоторые компании нефтегазовой отрасли соответствуют этим вводным. Однако здесь важно выбирать отдельные бумаги внутри сектора, так как в целом налоговая нагрузка на него может существенно возрасти. Те, кто сохранит приверженность к выплате дивидендов, могут продемонстрировать существенный потенциал роста.

Из тех средств, что запланированы на покупку акций (напомним, что это до 10% портфеля в текущих условиях), на бумаги нефтегазовых компаний можно выделить до 20%.

Потребсектор и электроэнергетика. Эти сегменты считаются условно защитными. Покупка товаров первой необходимости сильно не сократится, поэтому ретейлеры могут демонстрировать позитивную динамику финансовых показателей.

Спрос на электроэнергию также стабилен и не всегда коррелирует с экономическими циклами. А некоторые компании отрасли имеют возможность усилить мощности по генерации за счет приобретения активов иностранных участников с дисконтом. Это, в свою очередь, может поддержать потенциальный рост стоимости их акций.

На бумаги компаний потребительского сектора можно направить до 30% инвестируемых в акции средств, еще 20% – на электроэнергетику.

Импортозамещение и телекоммуникации. Акции компаний, которые выигрывают от ухода иностранных игроков, также обладают потенциалом роста. Среди них, например, организации, занимающиеся кибербезопасностью. В частности, здесь отечественные игроки могут увеличить долю на рынке, почти треть которого ранее занимали продукты иностранных вендоров.

Стоит обратить внимание и на бумаги эмитентов, которые можно назвать менее волатильными, чем широкий индекс. Такими можно считать компании из сектора телекоммуникаций. Они имеют стабильный денежный поток, спрос на их услуги также относительно устойчив.

На эти отрасли можно направить оставшуюся треть суммы, выделенной на вложения в акции.

Текущая экономическая ситуация в моменте воспринимается как исключительная, и кажется, что выходить из нее мы будем долго. Тем не менее, опыт прошлых лет – и кризисов 1998-го, 2008-го, 2014-го гг. – показывает, что все может развиваться по более оптимистичному сценарию. Практика показывает, что рынок примерно за два года может отыграть потери, а затем демонстрировать положительную динамику. Вполне возможно, что сейчас – удачный момент для покупки подешевевших активов, если ваш горизонт инвестирования составляет не менее 2-3 лет.

Не является инвестиционной рекомендацией.

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