Дым рассеется

Основа культуры общения в интернете – агрессия. Как принято говорить – так сложилось исторически. Изначально интернет был анонимным, и за никами с юзерпиками мог быть кто угодно, а могло не быть никого. Вспомните ранний «Живой Журнал» или даже сайт «Лепрозорий». Какая там стояла ругань в комментариях по любому вопросу! Оно и понятно: и отсутствие реальных проблем, и их наличие вызывают острую необходимость канализировать свою энергию, например, в ожесточенный спор о том, как правильно вешать полочку или кто в действительности финансировал большевистское движение. При этом любая степень аргументации, даже личные оскорбления и проклятия, не имеет никаких последствий. Тогда, конечно, было модно хвастаться тем, что можешь кого-то вычислить по айпишнику, но реальных случаев выяснения отношений на кулаках и ответа за свои слова почти что не было.

Как это ни странно, постепенно уровень культуры рос. Это было связано, с одной стороны, с увеличением общей аудитории интернета. Просто людей стало больше, а значит, чисто статистически больше стало и людей умных, воспитанных, умеющих дискутировать. Кроме того, анонимность во многом стала весьма условной. Социальные сети сделали из безликого пользователя вполне конкретного адресата, который кроме злобных комментариев еще иногда рассказывает о своем отдыхе, месте работы и даже о своих детях. А это уже иная мера ответственности.

Диванные эксперты стали аккуратнее, и чем больше осложняется ситуация, тем осторожнее делаются высказывания. Информационный поток в нынешних условиях настолько плотен, что любая новость, которой кто-то зло радуется за завтраком, оборачивается поводом для грусти к обеду. Или просто меняется на нечто противоположное.

Но тяга к тому, чтобы высказываться, у людей осталась. Она просто приобрела менее опасную форму. Люди стали чудовищно ругаться в комментариях под разными видео. Причем не под видео политического толка – там хватает своих профессиональных троллей. А вот с предельной искренностью и полной открытостью, я бы даже сказал, с открытым забралом люди высказываются на каналах с кулинарными видео.

Это вообще уникальный жанр. Человек полчаса показывает, как он разделывает и жарит страуса. Четыре миллиона просмотров, тысяча комментариев. Потом он полчаса разделывает и жарит крокодила. Публика считает, что это перебор, публике жалко крокодила, автора называют живодером. Как, кто и на каком этапе решил, что крокодила надо жалеть, а страуса нет – понять невозможно. Когда же человек полчаса разделывает и жарит медведя, комментаторы просто стервенеют, грозятся подать на человека заявление. Куда? Непонятно.

А сколько ненависти в комментариях под видео с рецептами плова! Почему-то каждый человек уверен, что именно и только он знает единственный верный рецепт плова. И таких людей миллионы, и они непримиримы между собой. Кто-то утверждает, что вырос в Бухаре, а кто-то аргументирует свою правоту соседкой из Самарканда. И почему-то люди не могут понять, что в каждом узбекском населенном пункте, а может быть, и в каждом дворе плов готовят несколько по-своему. Кто-то замачивает нут, а кто-то нет, кто-то кладет больше барбариса, а кто-то – зиры. И в чем проблема?

Проблема в том, что человеку необходима самореализация. И ему кажется, что если он знает что-то точно, то, во-первых, второго носителя такого знания не может существовать, а во-вторых, человек это знание должен подарить миру. И не просто подарить, а насадить его максимально уверенно и даже агрессивно.

Помните, какие были споры о том, чей борщ? Хотя, казалось бы, а в чем тут такое уж невероятное достижение? Суп с мясом и овощами, характерными для широкой территории и достаточно длительного сезона. Бывает вкусный, бывает не очень. Бывает с фасолью, а бывает и без картошки. Кто-то мне рассказывал о борще без свеклы. В любом случае – не великий шедевр мировой кулинарии.

А какие споры бывают об окрошке! Какая окрошка правильная – на квасе или на кефире. Кто-то утверждает, что окрошку нужно готовить на просекко. Но дело в том, что сама по себе окрошка – небрежное месиво, лениво залитое какой-то жидкостью. Но людям-то необходимо утверждать свою правоту.

И за этой необходимостью часто теряется сам предмет обсуждения. А если разобраться и несколько отстраниться, то часто предмет этого обсуждения и не стоит. И уж тем более он не стоит той остервенелости сторон, вовлеченных в, скажем так, дискуссию.

Умозрительно перенесите приведенные мной примеры на актуальную новостную повестку, на окружающую нас теперь информационную фактуру, и вы поймете, что я имею в виду.

Хотел бы только добавить, что рано или поздно дым рассеется, мы увидим лица оппонентов и поймем, что они, в общем, такие же люди, как и мы. Неидеальные, но и не ужасные. А о чем мы вообще спорили? Да какая уже разница.

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