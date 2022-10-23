Пока горят костры из книг

Судя по тому, что происходит сегодня с человеческой цивилизацией, майя были правы – в 2012 году действительно наступил «конец света». Только не в библейском, апокалиптическом виде, а скорее, в экзистенциальном.

Трудно было не заметить, как стали меняться приоритеты в этике, морали и в системе знаний, как легко оказались разрушены исторические памятники в разных странах, свидетельствующие о величии человека и его мощи творческого начала. Я имею в виду и статуи Будды в Афганистане, и храм Баала в Пальмире, и многое другое, что по странному стечению хорошо организованных обстоятельств переместилось преимущественно незаконно, нелегально из общедоступных для человечества мест в лучшем случае в запасники западных музеев, а в худшем – в частные коллекции тех, кто считает себя «золотым миллиардом». И как-то незаметно, но отчетливо и угрожающе перед человечеством встало абсолютно новое поколение глобальных проблем, помимо меняющейся роли государства и все более возможного применения ядерного оружия для решения своих, в общем, достаточно мелких задач.

Актуальность этих глобальных проблем казалась очевидной уже несколько лет назад, но собрались они воедино, как на параде планет, совсем недавно.

Демографическая проблема, например, перерастает в катастрофу: это когда на 8 млрд населения Земли 2 млрд находятся, так сказать, вне доступа к еде, воде и чистому воздуху, а 500 млн вообще являются нелегальными мигрантами, вне закона – делай с ними что хочешь. И делают ведь, но похоже, что проблема современного рабства сегодня беспокоит только узкий круг специалистов.

Помимо этого, мы стоим перед очевидным исчерпанием природных ресурсов, доступных человечеству и изменениями климата. Конечно, об этом говорят изо всех утюгов, и так называемый прогресс не стоит на месте, особенно технологический, он позволяет максимально быстро восполнять ресурсы, необходимые для высочайшего уровня потребления. Однако речь идет именно о невозобновляемости этих ресурсов, а о сдерживании потребления – молчок!

Я уже не говорю об исчезающем доступе к свежей воде – об этом осмысленно печется только совсем небольшая часть людей, проживающих скученно в городах, или то огромное число населения, что живет в засушливых частях нашей прекрасной планеты и просто не имеет физического доступа к воде.

Мода на бутилированную воду она, безусловно, хороша и прекрасна, но эта палка имеет два конца – микропластик, в который превращается любая неправильно утилизированная емкость, теперь находится практически повсюду.

Очевидной стала и деформация извечной западной ценности, которой так гордятся в странах, считающих себя развитыми, – прав человека. Началось все с малого – с безобидной, на первый взгляд, «культуры отмены» некоторых проштрафившихся деятелей, с помощью которой механизм «отмены» целого этноса был опробован и даже применен.

Не думаю, что мы сейчас сможем определить того самого «нулевого пациента», с которого все и началось, того, кто первым оформил пресловутую модную cancel culture в качестве политического патента. Но, полагаю, что именно переписывание учебников истории, которое неизменно сопровождает весьма неприятная вещь – уничтожение артефактов и исторических текстов, как раз и стало сигналом к атаке на человеческий разум.

Заполнение книжных полок, неважно – в бумажном или электронном виде – новой литературой, содержащей новые ориентиры, обязательно нуждается в очищении информационного пространства. Ранее книги просто жгли. Теперь в этом нет необходимости – достаточно «почистить облачные пространства», ведь большая часть литературы оказалась оцифрована.

Помните, как этому радовались сторонники «прогресса»?

Удобно не значит долговечно и доступно, и, главное, удобство доступа к информации на самом деле парадоксальным образом снижает не только ее ценность, но и усвояемость.

Это, в свою очередь, стимулирует поразительную фантазийность при конструировании так называемой «новой историографии», делает ее историографией «комиксного типа», базирующейся не на реальных научных знаниях, а на представлении о том, как должно было быть.

В этом смысле голливудская продукция, конечно, сильно испортила вкус человечества, которое в массе своей теперь стремится не к знаниям, а к потреблению информации и использует для этого педагогику как услугу, а не просвещение. Так что для идеального потребителя/гражданина мира в современном мире нет особенной проблемы в разрушении того или иного исторического памятника или исчезновения из доступа ценного исторического документа.

И вот теперь мы подходим к пониманию цели, с которой все это организовано. Судя по всему, замысел состоит в том, чтобы максимально обеднить уровень научных знаний, доступных для человеческих масс, сделать знания прерогативой избранных, которые в дальнейшем и будут управлять размножающимся человечеством, ну и решать насколько стремительно оно будет размножаться дальше.

Конспирология – скажете вы и будете правы. Но оглянитесь и подумайте: кто, как и зачем вас отвлекает от скрытой продажи/перемещения общечеловеческих культурных и исторических ценностей в распоряжение отдельных стран?

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