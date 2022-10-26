Долой самозванца!

Рассказывает моя клиентка: «В детстве, когда я была еще в детском саду, у нас проходил конкурс на лучший рисунок мелками на асфальте. Помню, я сидела на корточках и старательно вырисовывала картинку. Я не обращала внимание на других участников и была поглощена только своим рисунком. Конкурс завершился подведением итогов, жюри объявило победителя, и… прозвучало мое имя. Я не поняла, что произошло, почему меня вывели в центр и вручили грамоту и приз. Дальше подобная история повторилась в школе, и я вновь не поняла: за что, почему, чем я заслужила?»

Героиня моего рассказа даже не испытывала чувства гордости – настолько была убеждена в том, что произошла какая-то ошибка. Сейчас она понимает, что все это было ее реакцией на поведение мамы, которая никогда не хвалила, но, наоборот, принижала ее достоинства. «Рисование? Что за ерунда! Иди лучше приберись в комнате, сидишь тут, рисуешь!». Или же: «Не зазнавайся, тебе дали этот похвальный лист только потому, что ты учишься не в сильном классе. Ты не вытягивала на отличницу, но учительница решила пойти тебе навстречу».

Состояние, о котором я пишу, называется синдромом самозванца, и именно им впоследствии страдала моя клиентка.

Это положение, когда человек не верит, что заслужил собственный успех, считая любые достижения случайностью. Людей, ставших жертвами семейного воспитания, требовательных родителей, окружения или же собственного перфекционизма и самобичевания, довольно много, и вообще проблема весьма распространенная. Испытывая чувство страха, тревоги и стыда, такие люди ждут возмездия, считая, что они находятся не на своем месте, попав в это положение по ошибке или по удачному стечению обстоятельств. Что бы они ни делали, им кажется, что они делают недостаточно хорошо, что другие справляются с тем же заданием лучше. И ждут разоблачения с последующей публичной экзекуцией.

На самом деле они оценивают себя неадекватно, обесценивают свои успехи и заслуги, отказываются от дальнейшего роста, обосновывая это для себя тем, что «я недо: недостоин, недостаточно крут, не дотягиваю».

Тяжелый синдром, от которого не так просто избавиться, но можно разложить по полочкам и критериям все, в чем чувствуешь себя самозванцем, и развиваться в этих направлениях, получая индивидуальный, самим собой созданный трекинг развития.

Принимая неопределенность, избегая «если бы да кабы» и откинув стремление к идеалу, поскольку это лишняя суета, вы можете сделать первые шаги на пути к избавлению от синдрома самозванца.

Другой мой клиент, страдающий этим состоянием, признается, что раньше, когда он брался за дело, должен был довести его до совершенства, но ему все равно этого было мало. Он никогда не был доволен собой и своей работой, поскольку в его голове перманентно звучал голос родителя: «Этого недостаточно». Фактически такие люди всегда живут с ощущением, что чего-то не доделывают. Это вызывает у них тревогу, а мозг автоматом понижает самооценку, чтобы лишний раз не разочаровываться в себе.

Нужно четко осознать, что успех – это не просто счастливое стечение обстоятельств. Это то, чего вы действительно заслужили, это ваши таланты, навыки, которые вы развили в себе, ваш ежедневный кропотливый труд. Если вы склонны приписывать ответственность за неудачи себе, а успехи – случаю или другим людям, то у вас, скорее всего, синдром самозванца.

Человек, страдающий от него, считает свои фантазии объективным внешним процессом, тогда как это всего лишь его внутреннее субъективное течение, побороть которое можно самому и при помощи специалиста.

Дело лишь за выбором самого человека: чувствовать себя полноценным, достойным человеком или отсиживаться в укрытии, прячась от самим собой придуманных химер.

Как говорил кто-то из великих: не переставайте задавать себе вопросы, но и помните, что от качества вопроса зависит качество ответа.

Синдром самозванца, к сожалению, не очередная байка от медиаэкспертов, пытающихся «заработать быстро» на новой и популярной теме.

Этому термину уже более 40 лет, и сначала это состояние приписывалось в основном женщинам. Но последующие опросы показали, что среди успешных мужчин и женщин примерно равные показатели. В 1980-х годах было проведено глобальное исследование, которое выявило, что двое из пяти успешных людей страдают таким синдромом. Другие же исследования показали, что 70% людей периодически считают свои заслуги совершенно неоправданными и случайными.

Не обошло это явление стороной и известных людей. Например, актриса Эмма Уотсон признавалась, что страдает синдромом самозванца. А великий ученый Альберт Эйнштейн в конце жизни говорил, что не заслуживает «подчеркнутого уважения, которым окружено дело моей жизни». Синдром лечится с помощью когнитивно-поведенческой, когерентной и письменной терапий. Поскольку я работаю с успешными людьми и часто сталкиваюсь с подобным явлением, хочу сказать, что синдром самозванца – проблема реальная. И если вы чувствуете, что вы обманщик и не заслуживаете успеха, вам, конечно, следует обратиться к специалисту.

А пока начать отвечать на вопросы: «Кто научил меня обесценивать достижения? Как я хочу думать о себе на самом деле? Что изменится, когда я начну ценить свои заслуги?».

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.