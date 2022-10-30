Правила против права

Никто в Европе и в США пока не может внятно объяснить: что же это за «правила» такие, которые, по совокупно транслируемому мнению западных акторов, приходят на смену международному праву в его классическом понимании?

Напомню, что началось все с весьма печального для США факта, когда, получив в свое распоряжение бразды правления миром после самораспада Советского Союза, они с этим банально не справились. Вместо устроения миропорядка Штаты начали банальное «перетягивание одеяла на себя», а экстерриториальное применение американских законов в других странах стало использоваться для сведения счетов, причем личных.

Я имею в виду Джулиана Ассанжа и его подзабытый уже проект Wikileaks, благодаря которому изнанка американской политики стала достоянием, так сказать, мировой общественности. А пострадавшая от этого семья Клинтон просто взяла да и объявила, неофициально, конечно, Ассанжа своим врагом, стремясь к его непременному физическому уничтожению…

Из открытого ящика Пандоры с тех времен уже много чего нанесло: и незаконные санкции в обход Совбеза ООН, и неправомерные, недоказанные обвинения. Были Скрипали (кстати, где они?), был МН17 (кстати, кто его направил в зону боевых действий?).

А вот заканчивается все диверсионными подрывами ниток «Северного потока», обстоятельства расследования которых надежно засекречены/подчищены Швецией, терактом на Крымском мосту, от которого теперь открещивается Владимир Зеленский, но который с удовольствием смаковала вся украинская общественность, и убийством общественно опасным способом Дарьи Дугиной.

Жизнь по «правилам», однако, оказалась гораздо более опасной, чем жизнь в международном правовом поле, на страже которого как раз должна стоять ООН.

Впрочем, у участников конфликтов по всему миру теперь есть большой опыт конфронтации, который просто необходимо использовать для формирования реалий сосуществования. К примеру, российские акторы вполне могли бы использовать «болевые точки» американского и европейского сообществ.

Текущий конфликт между Россией и, так сказать, коллективным Западом высветил одну неприятную особенность, которая может стать фатальной для нынешней политической системы «развитых стран»: геронтологический трек.

Особенно ярко эта проблема проявляется в США, где у власти давным-давно находятся, скажем мягко, сильно возрастные политики, которые как раз и поддерживают режим острой конфронтации с Россией и с Китаем уже довольно длительное время, видимо, исходя из каких-то своих личных представлений о перспективах развития военного конфликта.

Так вот тургеневская проблема «отцов и детей» может стать зажженной спичкой, брошенной в лужу бензина под всем западным гражданским обществом: едва ли молодежь захочет погибать на войне, которую развязывают и на необходимости которой настаивают «геронты».

В нашей же «большой Европе» опять становится актуальным проект «Европа от Лиссабона до Владивостока». Известно, что США, конечно, настораживает отсутствие в данном формате их, исключительных, а также союзной им Канады. Ну так проект можно и пролонгировать до Ванкувера.

Главное, как я понял, оперативно сформировать новую концепцию коллективной безопасности, основные параметры которой примут все.

Целью предстоящих именно консультаций, а не дискредитировавших уже себя «переговоров», в данном направлении должно стать хотя бы частичное снятие идеологических противоречий (в идеале), а если это окажется невозможным, то формирование концептуальной модели приемлемого сосуществования в условиях конфликта.

Однако для начала таких международных консультаций, в конце концов, необходимо сделать публичными (сформулировать) пресловутые «правила», которые, по мнению западного истеблишмента, идут на смену международному праву. От этого и оттолкнемся.

Пока же на ум приходят семь «правил», активно применяемых ныне западными акторами. Вот они:

Права человека не для русских.

Дешевые природные ресурсы – только для западных стран.

Косово – не прецедент.

Действия США, какими бы разрушительными они ни являлись, несут только свет демократии.

Энергоносители из США, какими они бы ни были дорогостоящими, с «молекулами свободы» обязательны к приобретению. То же относится и к американскому оружию.

Энергоносители из России, как и оружие, «грязные», климатически неправильные, от них необходимо отказаться навсегда.

Предыдущий пункт не касается самих США – вообще никакие запретительные пункты Штатов не касаются.

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